Schladitzer Bucht soll besser erreichbar werden

Rackwitz

Ein heißer Samstagnachmittag im August. Der Parkplatz ist gut gefüllt, der eigene Pkw muss weit im hinteren Drittel abgestellt werden. Auf dem Weg zum Strand, Volleyballplatz oder zur Tauchschule läuft der Schweiß. Auch die Blase drückt. Die Schladitzer Bucht hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt – nicht nur für Nordsachsen, auch für Leipziger. Das Problem des ehemaligen Tagebaus ist nicht, dass keine Besucher kommen, sondern wie deren Anforderungen entsprochen werden kann.

Es gibt keine Vorerfahrungen

Das Angebot der Schladitzer Bucht soll daher erweitert werden. Wie Seenkoordinator Eckhard Müller, der an der Planung maßgeblich beteiligt ist, erklärt, soll zum einen der ÖPNV verstärkt an den See herangebracht werden, zum anderen werden weitere Sanitär-, Lager- und Nutzflächen benötigt. Auch für „Schlecht-Wetter-Perioden“ sollen Möglichkeiten geschaffen werden. So sieht es die Änderung des Bebauungsplans vor, deren Entwurf der Rackwitzer Gemeinderat nun beschlossen hat. Dieser Schritt soll auch einen „wirtschaftlicheren und besser planbaren Betrieb“ gewährleisten.

Mit der Entscheidung, den Werbeliner See dauerhaft unter Naturschutz zu stellen, ist der Fokus noch einmal verstärkt auf den Schladitzer See gefallen, erklärt Müller. Zudem spiele die Bevölkerungsentwicklung der nahen Großstadt eine Rolle. Nicht ohne Grund wird der See die „ Badewanne des Leipziger Nordens“ genannt.

Das habe vor sieben Jahren, als der Bebauungsplan letztmalig geändert wurde, nicht vorausgesehen werden können, sagt Müller. „Wir lernen aus den Erfahrungen, die wir vor Ort machen“, erklärt er. Es gebe keine Blaupause dafür, wo die Reise noch hingehen wird.

Die Nachfrage steigt

Konkret geplant ist, die vorhandenen Grillstationen am Südstrand mit Schutzdächern und Sanitärzellen auszustatten sowie Schutzzelte im Bereich der Tauchstation zu errichten. Um die Erreichbarkeit mittels ÖPNV zu verbessern, ist unter anderem eine Wendeschleife geplant, die zudem Voraussetzung für das Landkreis-Projekt „Autonomer Bus“ ist.

Weiter soll der aus Rackwitz kommende Fuß- und Radweg an der Haynaer Straße nördlich des großen Parkplatzes entlanggeführt werden und direkt auf den oberen Seeweg stoßen. So sollen Kreuzungskonflikte mit dem Autoverkehr minimiert werden. Mit zusätzlichen Möglichkeiten, die offiziell genutzt werden können, werde auch einem „Wild-Grillen“ vorgebeugt. Denn der Bedarf sei da, ergänzt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Und er wird wohl weiter steigen.

Der Entwurf des Bebauungsplans wird in den kommenden Wochen öffentlich in der Gemeindeverwaltung Rackwitz ausgelegt.

Von Mathias Schönknecht