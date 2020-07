Die Suche nach Nordsachsens letzten Feldhamstern

Nordsachsen

Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Nordsachsen bittet die Bürger um Unterstützung bei der Suche nach dem streng geschützten Feldhamster. Die Tierart (Cricetus cricetus) ist vom Aussterben bedroht und steht in Deutschland mittlerweile auf der Roten Liste. Wer einen Feldhamsterbau im Landkreis Nordsachsen findet, dem wird eine Prämie in Höhe von 50 Euro gezahlt. Die Aktion soll bis 30. September laufen, teilte die Landkreisverwaltung mit.

Letzte Zuflucht am Werbeliner See?

Die moderne Landwirtschaft und die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre haben zu einem dramatischen Rückgang der Feldhamsterpopulation in ganz Sachsen geführt. Das letzte im Landkreis Nordsachsen bekannte Vorkommen befindet sich westlich des Werbeliner Sees.

Der Feldhamster bevorzugt Ackerland, das mit ausreichend Nahrung wie Weizen, Hafer oder Luzerne ausgestattet ist und ihm Unterschlupf zur Deckung bietet. Er errichtet für seinen Bau Eingänge mit einem Durchmesser von bis zu zwölf Zentimetern. Im Sommer legt der Feldhamster häufig mehrere Eingänge mit schräg verlaufenden Zugängen an, neben denen ausgeworfenes Erdreich liegt. Zusätzlich ist der Nahbereich des Baus durch das Fressverhalten des Tieres in seiner Vegetation verändert. Für den Fall, dass ihm Gefahr droht, hat der Nager sogenannte Fallröhren errichtet. Es kommt auch vor, dass ein Feldhamster mehrere Baue anlegt und den Wohnort mehrmals wechselt.

Kurz nach der Ernte ist beste Zeit

Feldhamsterbaue können am besten kurz nach der Ernte ausfindig gemacht und gezählt werden. Ab Oktober ziehen sich die Tiere für den Winterschlaf zurück und verschließen die Gänge wieder mit Erde. Dringend zu beachten ist, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen zwischen Aussaat beziehungsweise Bestellung und Ernte nicht betreten werden dürfen. Die Suche ist also nur auf abgeernteten Feldern bis zur nächsten Bodenbearbeitung möglich.

Wer einen Feldhamsterbau entdeckt hat, sollte diesen kenntlich machen und den genauen Fundort umgehend der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes mitteilen, nach Möglichkeit mit GPS-Daten. Außerdem sind Fotos des potenziellen Hamsterbaus beizufügen. Die Behörde prüft dann mit Unterstützung eines Fachbüros, ob dieser tatsächlich dem Feldhamster zugeordnet werden kann. Bei Bestätigung erhält der Finder eine Belohnung von 50 Euro pro festgestelltem Hamsterbau.

Zuschriften bitte per Mail an Hamster2020@lra-nordsachsen.de oder auf dem Postweg an Landratsamt Nordsachsen, SG Untere Naturschutzbehörde, Dr.-Belian-Straße 4 in 04838 Eilenburg.

