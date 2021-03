Leipzig

Der Thomanerchor ist weit über die Grenzen Leipzigs und Deutschlands bekannt. Deshalb schlägt die aktuelle Debatte um die Nachfolge im Amt des Thomaskantors nicht nur in der Messestadt hohe Wellen. Die LVZ-Leser äußern sich in ihren jüngsten Kommentaren zum Offenen Brief des Chors. Daneben spielt bei den Briefen der Leser auch weiterhin die Corona-Pandemie eine große Rolle.

Zum Artikel „Falsche Töne und schweres Geschütz“ zur Thomaskantor-Nachfolge vom 20./21. März:

Was, wenn die Stimmen stumm bleiben?

Als ehemaliger Thomasser (Abschlussjahrgang 1989) bin ich entsetzt darüber, was aktuell über die Stadt Leipzig und eines ihrer „Aushängeschilder“ hereinbricht. Gleichzeitig werden Erinnerungen an die 1990er-Jahre wach, in denen durch den Einsatz der Thomasser Unheil vom Chor abgewendet und letztendlich mit Christoph Biller ein würdiger Nachfolger Bachs berufen wurde. In dieser Tradition stand auch Gotthold Schwarz, welcher – auch aufgrund seiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit dem Chor als Stimmbildner und Solist – nahtlos den Thomanerchor auf Weltniveau halten und weiterentwickeln konnte. Ihm wurde die Chance verwehrt, dies auch in den kommenden Jahren tun zu dürfen.

Was sich jetzt anbahnt, lässt Schlimmes erahnen. Ein Kandidat, welcher durch den Chor rundweg abgelehnt, jedoch auf selbstherrliche Art und Weise von einer Auswahlkommission den Jungs „vorgesetzt“ wird, kann nur verlieren. Es steht natürlich Herrn Reize frei, die von der Stadt Leipzig angebotene Stelle anzutreten. Er sollte jedoch bedenken, dass das Ensemble „die Musik“ macht. Und wenn die Stimmen stumm bleiben?

In den Profifußballligen ist es so, dass nicht die Mannschaft, sondern der Trainer ausgewechselt wird, wenn die Leistung nicht mehr stimmt und die gesteckten Ziele verfehlt werden. Frau Jennicke (Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, d. Red.), wollen Sie es erst soweit kommen lassen? Wenden Sie Schaden vom Chor und von der Stadt ab. Ihre im Artikel getätigten Aussagen hätten sie auch kürzer fassen können: „Die Thomaner sollen sich nicht in die Dinge der Erwachsenen einmischen und weitersingen!“ Aber man hat sie auch so verstanden. (Sven Möhring, 04668 Otterwisch)

Engagement der Thomaner großartig

Ich finde das Engagement der älteren Thomaner großartig, die sich trotz Corona-Beschränkungen offenbar völlig unverstanden vom Geschäftsführer des Thomanerchores und der Findungskommission dazu genötigt sahen, für eine gute musikalische Zukunft um Hilfe bei der Presse zu suchen. Dies ist aus musikalischen Gesichtspunkten völlig nachvollziehbar, schließlich ist es nicht die Kommission, die mit dem Kantor tagtäglich arbeiten muss. Ich vermisse in Ihrem Artikel aber, dass Sie die Sorgen der Thomaner ernstnehmen.

Im Übrigen hätte Ihr Artikel auch damit enden können, dass es genau den gleichen Vorfall vor über 30 Jahren schon einmal gab: Der damals von der Findungskommission berufene Thomaskantor Hermann Max hat sein Amt nicht angetreten, als er erfahren musste, dass in einer unter den Thomanern durchgeführten Abstimmung nur zwei Thomaner für ihn gestimmt haben und er somit das Vertrauen des Chores nicht hatte. Der Chor ist daran nicht zugrunde gegangen, hatte vielmehr mit Professor Georg Christoph Biller einen Thomaskantor, wie man ihn sicher nicht leicht finden wird.

Wie Sie sicher wissen, habe ich diese Vorgänge selbst erlebt und kann mich sogar noch an den Zettel mit dem Abstimmungsergebnis erinnern. Auch diese Abstimmung war von der Kommission nicht vorgesehen, der berufene Herr Max hatte aber dann die menschliche Größe, unter solchen Bedingungen sein Amt nicht anzutreten.

Aus der Ferne lässt sich für mich natürlich nicht das ganze Geschehen überblicken, jedoch stimmt es mich froh, das auch die von vielen heute nicht mehr ernstgenommene Generation einen Blick für die große Tradition hat. Dieses Engagement muss gewürdigt werden, auch von der LVZ. (Ulrich Barthel, Thomaner von 1988 bis 1997, per E-Mail)

Dissens zwischen Chor und Stadt nicht neu

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Wie ist es möglich, dass die Stimme des Chores – heißt: Wie kommen die Thomaner selbst mit dem Bewerber zurecht? – keinerlei Eingang in die Auswahlkommission gefunden hat? Ja, der Chor nicht einmal eine Stimme in der Auswahlkommission hatte? Das, was von Frau Dr. Skadi Jennicke als demokratischer Prozess dargestellt wird, entpuppt sich bei genauerer Draufsicht als gar nicht demokratisch. Vielmehr hat man den Eindruck, hier sollte ein Kandidat, der der Stadt möglichst wenig Schwierigkeiten bereitet, gewählt werden.

Gleiches haben wir Thomaner schon einmal erlebt, als ein Nachfolger für Professor Hans-Joachim. Rotzsch gesucht wurde. Am Ende hatten wir Thomaner damals Glück, denn es wurde nicht der Kandidat der damaligen Auswahlkommission, Hermann Max, der neue Thomaskantor, sondern aus einer zweiten Bewerbungsrunde Professor Georg Christoph Biller.

Die Situation von damals lässt sich nahezu eins zu eins auf heute übertragen. Die Auswahlkommission bestimmte damals gegen die Stimmen des Chores (damals gab es immerhin zwei Stimmplätze) Max als Nachfolger Rotzschs. Ein Votum des Chores, das sich klar gegen Max aussprach, führte dann dazu, dass dieser klugerweise sein Amt als Thomaskantor nicht antrat. Der Dissens zwischen Chor und Stadt ist kein neuer. (Dr. med. Constantin Sorger, Thomaner 1988 bis 1997, per E-Mail)

Besser loslassen, als krank zu werden

Im Thomanerchor war ich Mitglied, als Thomaskantor Erhard Mauersberger (1961, d. Red.) das Amt übernahm. Damals war ich etwa in der 6. Klasse. Ich erinnere mich mit Scham daran, wie Mauersberger von den älteren Thomanern und auch einigen Eltern gemobbt wurde. Durch meinen Vater, bei dem Mauersberger Rat suchte, weiß ich, wie schwer er unter diesen Anfeindungen gelitten hat. Selten habe ich eine so grausame und ehrverletzende Hetzjagd erlebt.

Daran waren auch Gewandhausmusiker nicht unschuldig. Mauersberger kam aus der „Provinz“ und war nicht so prominent und berühmt wie Gewandhauskapellmeister. Er war Kirchenmusiker und passte nicht in das arrogante Bild seiner Kritiker. Als aufrichtiger, ehrlicher, sicher auch eigenwilliger Mensch wurde er in Leipzig geradezu zerstört.

Die jetzt aufkommende Diskussion um Herrn Reize erinnert mich an meine damalige Zeit. Die Hintergründe des „Hilferufs“ der Alumni interessieren mich nicht. Ich spreche diesen jungen Herren ab, über musikalische und pädagogische Kompetenz zu urteilen, besser gesagt zu verurteilen.

Ich rate Herrn Reize dazu, die Hinterhältigkeit, Bosheit und Arroganz einiger heiliger Thomaner nicht zu unterschätzen. Besser loslassen, als von denen krank gemacht zu werden. (Stephan Thomm, per E-Mail)

Probleme objektiver durchleuchten

Dieser Artikel hat mich sehr betroffen gemacht. Die Chorsänger haben an die Redaktion geschrieben. Warum wird das Schreiben nicht komplett veröffentlicht? Dann kann sich der Leser selbst ein Urteil bilden. Der Artikel wirkt so, als wollten Herr Korfmacher und Frau Dr. Jennicke den offensichtlichen Hilferuf der Thomaner ins Lächerliche ziehen.

Der Artikel vermittelt den Leipziger Lesern und Leserinnen den Eindruck: „Na, das hätten sich ja die Jungen mal eher überlegen müssen.“ Oder: „Was wollen die denn plötzlich, ist doch alles in einem transparenten Bewerbungsverfahren längst geregelt und vom Stadtrat bestätigt worden?“ Und: „Was erlauben die Knaben sich eigentlich mit der musikalischen Einschätzung?“

Bei Betrachtung von außen lief alles so glatt – Expertenkommission, Auswahlkommission, Stadtratbeschluss. Der Artikel hinterlässt jedoch bei Kennern, Freunden und Bewunderern des Thomanerchors ein merkwürdiges Gefühl. Man möchte mit der Nadel in den Heuhaufen stechen und Genaueres erfahren.

Ich bin der Meinung, dass die Probleme, die es offensichtlich im „coronabelasteten“ Bewerbungszeitraum gab, differenzierter, genauer und objektiver beleuchtet werden müssen. (Dietlind Sorger, 04107 Leipzig)

Die Maßnahmen sind unverhältnismäßig

Zum Kampf gegen das Coronavirus und den Schutzmaßnahmen dagegen: Ich gehöre zu den zwei Dritteln der Thüringer, die unzufrieden sind mit dem Corona-Management der Landesregierung. Corona ist eine Krankheit. Die meisten Maßnahmen sind unverhältnismäßig und unrechtmäßig. Maßnahmen, Verordnungen und Allgemeinverfügungen müssen sofort abgeschafft werden. Sie wurden nicht vom Bundestag, vom Landtag beziehungsweise von Kreistagen beraten und beschlossen.

Jeder, der es will, kann freiwillig eine Maske tragen, um sich zu schützen. Wer keine Maske tragen will, sollte respektvoll gegenüber den Maskenträger Abstand einhalten. Wer erkrankt ist, sollte zu Hause bleiben, um mit ärztlicher Unterstützung wieder zu genesen. Für Eltern mit Kindern sind bezahlte Krankheitstage zu erhöhen. Schulen und Kindergärten sind sofort ohne Maßnahmen wieder zu öffnen. In Einrichtungen der Gastronomie, Kultur, Sport, beim Einkaufen oder in öffentlichen Einrichtungen darf keiner bevorteilt oder benachteiligt werden.

Wolfgang Kleindienst, 07381 Pößneck

Wir wollen wissen, wie es weitergeht

Zum Kampf gegen das Coronavirus und den Schutzmaßnahmen dagegen: Ich komme mir vor wie in einem Film der Olsenbande, in dem Egon Olsen sagt „Ich habe einen Plan“, der letztendlich doch nicht funktionierte. 16 Ministerpräsidenten bekommen es seit einem Jahr nicht auf die Reihe, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. In den Videokonferenzen mit Kanzlerin Merkel ist man sich einig, aber kaum werden die Bildschirme zugeklappt, macht doch jeder wieder ein Ding.

Seit Monaten hören wir, wir müssen nur noch ein paar Wochen mit dem Lockdown aushalten. Wir wollen endlich wissen, wie es weiter geht. Wann haben Geschäfte ... und und und ... wieder auf? Die Hygienemaßnahmen der Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe sind hervorragend. Nicht zu vergessen unsere Kinder. Was man mit denen macht, ist nicht mehr nachvollziehbar.

Was nicht funktioniert, ist die Beschaffung von Impfstoff und Tests sowie die Einbeziehung der Hausärzte. Was in diesem Land funktioniert sind Inkassobüros, weil die Firmen ihren Zahlungsverpflichtungen mangels ausbleibender Aufträge nicht mehr umfänglich nachkommen können.

Die Bürger fordern eine Strategie, die allen gerecht wird und nicht nur die Verteilung von Bußgeldern. Wir sind Weltmeister beim Kritisieren anderer Länder, dabei haben wir genug vor unserer eigenen Tür zu kehren. (Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

Wo ist die Notbremse für die Regierung?

Zum Kampf gegen das Coronavirus und den Schutzmaßnahmen dagegen: Warum gibt es eigentlich keine Notbremse für Regierungen? Wie viele Gipfel der Unfähigkeit braucht es noch? Seit einem Jahr gaukeln Frau Merkel und ihre Länderchefs den Bürgern vor, sie hätten die Lage im Griff. Jetzt soll bis zum 18. April alles besser werden.

Der Veitstanz um die Inzidenz muss aufhören. Das ist ein zeitversetzter Schätzwert mit hoher Dunkelziffer und somit nur bedingt valide. Die einzigen Fakten sind die Todesfälle und die Intensivpatienten.

Wir brauchen klare Perspektiven, aber nicht tagtäglich ein Horrorszenario vom neuen Nostradamus Lauterbach oder eine Armada von TV-Virologen, die den ganzen Tag Interviews geben und Podcasts produzieren. (Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Mut für das moderne Christentum

Zum Artikel „Brüder im Nebel“ zu Missbrauchsfällen in der Katholischen Kirche vom 19. März: Die Katholische Kirche befindet sich in einem Vertrauenstief. Die Gläubigen haben das Vertrauen zu ihrer Kirche und zum Teil auch zu ihrem Glauben verloren. Vor 500 Jahren gab es bereits einen Vertrauenskonflikt zwischen den Gläubigen und ihrem obersten Hirten, dem Papst. Aber damals gab es auch einen Martin Luther, der den Kampf aufnahm und erfolgreich bis zur Anerkennung des Protestantismus führte.

Die Menschen liefen in Scharen zum neuen Glauben über. Luther räumte auf, beseitigte den Zölibat, das Mönchstum, ließ die Ordination von Frauen zu, gestand geschiedenen Christen die Teilnahme am Abendmahl zu und die Wiederverheiratung mit kirchlichem Segen, alles Punkte, um die die katholische Kirche heute noch ringt und ihre Schäfchen in Gewissenskonflikte bringt. Heute erschüttern außerdem die Missbrauchsfälle katholischer Würdenträger die Gemeinde.

Den zurückgestoßenen und unzufriedenen Katholiken kann geholfen werden. Sie müssen nur den Mut der damaligen Menschen aufbringen und das Christentum in einer neuen, moderneren Form, dem Protestantismus, be- und ergreifen und übertreten. Das ist für manche der bessere Weg als davonzulaufen und auszutreten. (Hartmut Schönberg, 04209 Leipzig)

Am 8. März mussten auch Frauen arbeiten

Zum Artikel „Der Weltfrauentag: Der. 8. März ist gesetzlicher Feiertag in 26 Ländern“ vom 6./7. März: In dem Artikel heißt es: „Die Frauen mussten am 8. März nicht zur Arbeit, sondern wurden vom Staat und Betrieb gefeiert und beschenkt.“ Hier wurde vom Verfasser mangelhaft recherchiert. Diese Aussage ist schlichtweg falsch, denn in der DDR „mussten“ die Frauen wie jeder andere auch am 8. März zur Arbeit gehen.

Zum Thema „Gefeiert und beschenkt“: An ihrem Arbeitsplatz war für die Frauen ein Blumengruß und ein Sachgeschenk als kleine Überraschung und Wertschätzung ihrer Arbeit vorbereitet. In meinem damaligen Betrieb war es noch üblich, dass für alle Frauen an einem Samstag eine kulturelle Veranstaltung organisiert wurde. Daran erinnere ich mich heute noch sehr gern. (Martin Seidel, per E-Mail)

Straßennamen als Huldigungen

Zum Artikel „Gedenkt unsrer mit Nachsicht“ vom 4. März: Wenn nicht der engagierte Beitrag von Herrn Wehrstedt zu lesen gewesen wäre, hätte ich das Thema einfach abgehakt. Was früher feudale und monarchistische Huldigungen waren, setzt sich schlichtweg in beliebiger Namensgebung zu Persönlichkeiten fort. Das Volk muss aber nicht mehr am Stadttor antreten, wenn der neue Herrscher mit Gefolge einzieht. Straßennamen können das viel leiser. Sie werden aus der Sichtweise aktiver Parteigänger vorgeschlagen und parlamentarisch beschlossen. Ereignisse sind dieserart sogar wie Denkmalserinnerungen zu Straßennamen geworden. (Hubert Mai, 04328 Leipzig)

