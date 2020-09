Region Leipzig

Der Regen Ende August hat dafür gesorgt, dass die Pilzsaison nun endlich in den Startlöchern steht. Wo aber befinden sich in der Region Leipzig die besten Pilzstellen – und wo wächst was? Das haben unsere LVZ-Autoren herausgefunden, die auch den ein oder anderen Geheimtipp verraten. Laien sollten trotzdem nicht sofort in den Wald stürzen. Denn auf der Suche gibt es einiges zu beachten, wie Pilzberaterin Elke Kade erklärt.

Hier ist die interaktive Karte mit den besten Sammelstellen im Leipziger Umland

Auf welche Pilze sollte ich mich konzentrieren?

Nur die Pilze nehmen, die fest und frisch sind und die alten bitte stehen lassen. Denn damit sich die Pilze weiter verbreiten können, müssen sie aussporen dürfen. Die weichen und pappigen Exemplare auch gleich stehen lassen, damit diese Pilze auch noch die Möglichkeit haben, sich weiter zu verbreiten.

Welche Kleidung trage ich am besten, wenn ich auf Pilzsuche unterwegs bin?

Meistens soll man, wenn man durch den Wald geht, festes Schuhwerk anziehen und lange Hosen – schon wegen der Zecken.

Zur Galerie Maronen und Steinpilze im Colditzer Forst, Birkenpilze an der Kippe Haselbach und Braunkappen am Zweiniger Grund. Das Leipziger Umland hat für die verschiedenen Geschmäcker der Pilzsuchenden einiges zu bieten. Hier sind unsere LVZ-Autoren fündig geworden:

Nehmen wir an, ich habe beim Sammeln Erfolg. Wie bewahre ich dann die Pilze bestenfalls auf?

Schlau ist es, immer ein luftiges Gefäß zu nehmen – also keine Plastiktüte. Das wäre eigentlich das verkehrteste, was man machen kann. Pappkisten und Beutel aus Stoff gehen aber, genauso wie Körbe. Plastiktüten bitte nicht – dort bildet sich meistens ein warmes Mikroklima, wodurch Pilze schneller verderben und sich dann toxische Stoffe bilden.

Welche Menge darf ich denn überhaupt mitnehmen?

Die begrenzte Menge zum Eigenverzehr ist ein Kilo, und das ist ja schon eine ganze Menge. Pilze wiegen ja nicht viel. Mehr sollte es nicht werden, denn man soll ja auch die Flora und Fauna im Wald erhalten. Eben auch an die nachfolgenden Generationen denken und daran, dass die Umwelt noch weiterleben soll.

Muss ich auf Tiere achten, wenn ich tief in den Wald hinein laufe?

Außer dem Wolf gibt es hier nichts weiter, was einen beeinträchtigen könnte. Allerdings gehen Wölfe normalerweise nicht auf Menschen los. Auch Hasen, Mäuse, Igel, Dachse und Füchse sieht man eigentlich unterwegs nicht.

Pilzberatung im Landkreis Leipzig BEUCHA (bei Brandis): Lothar Lindner, Tel. 034292 75059 oder 78440 oder 01520 8548444, Kleinsteinberger Str. 26d, täglich nach telefonischer Vereinbarung. BORNA: Günter Bunkahle, Tel. 03433 902792, Leibnizstr. 16, täglich nach telefonischer Vereinbarung. EBERSBACH: Bert Wächtler, Tel. 0174 6762249, Neue Landstr. 14E; täglich nach telefonischer Vereinbarung. GRIMMA: Matthias Kipry, Tel. 03437 708418, Mittelstr. 29; täglich nach telefonischer Vereinbarung. KADITZSCH: Annetraud Stüwe, Tel. 0157 53419972, Tischlergasse 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. GROßDEUBEN: Karsten Queck, Tel. 0173 3865821, Hauptstr. 95, E-Mail: siegfriedkarstenqueck@googlemail.com; Montag 17 bis 19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Königshain-Wiederau: Bernd Franke, Tel. 037202 3656, Lindenstr. 5, E-Mail: pilz-berndf@web.de. LEIPNITZ: Ina Elfert, Tel. 034386 44276 oder 0162 7358206, Zur Grube 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. MUTZSCHEN: Rainer Schmidt, Tel. 034385 50448, Mutzschener Bahnhofstr. 74; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Edgar Fenzlein (Kreispilzsachverständiger), Tel. 01704188268, Brandiser Str. 26; e.f@gmx.eu; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Dietrich Otto, Tel. 034293 29824 oder 0172 3478891, Siedlerstr. 1; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NISCHWITZ: Claudia Dietrich, Tel. 03425 8534224 oder 0177 6175454, Str. der Einheit 12; täglich nach telefonischer Vereinbarung. REGIS-BREITINGEN: Marko Jobst, Tel. 01520 1763563, Thomas-Müntzer-Str. 13; täglich nach telefonischer Vereinbarung. THALLWITZ: Werner Dähne, Tel. 03425 926066, Am Sportplatz 12; täglich nach telefonischer Vereinbarung. ZEDTLITZ: Jörg Wittka, Tel. 03433 852824, Hauptstr. 9; nach telefonischer Vereinbarung täglich ab 18 Uhr außer dienstags.

Von Tobias Wagner, hgw