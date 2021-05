Die zugelassenen Impfstoffe im Vergleich – und wie sie in Sachsen eingesetzt werden

Leipzig

Am 24. Mai soll die Priorisierung in den sächsischen Arztpraxen aufgehoben werden – bis dahin sind auch die Ärzte an die Impfreihenfolge gebunden. Dabei gelten diese für zwei der vier derzeit zugelassenen Vakzine schon länger nicht mehr. Und das ist nicht der einzige Unterschied: Auch die Abstände zwischen den Impfungen unterscheiden sich, ebenso die Wirksamkeit. Worauf es bei den Impfstoffen der einzelnen Hersteller ankommt – die Übersicht.

Hersteller: Biontech (Comirnaty)

Wer verabreicht den Impfstoff?

Das Vakzin vom deutschen Unternehmen Biontech und US-Pharmariesen Pfizer wird in den 13 sächsischen Impfzentren sowie in Arztpraxen verabreicht, auch mobile Impfteams führen Immunisierungen durch. Ab dem 7. Juni soll die Impfkampagne in Deutschland auf die Betriebsärzte ausgeweitet werden, zu Beginn sollen die Unternehmen allerdings nur begrenzte Mengen des Biontech-Präparats erhalten.

Wie viel Impfstoff erhält der Freistaat?

Die Vakzine von Biontech macht den Großteil der Lieferungen an den Freistaat aus: In der letzten Mai-Woche erreichen die Impfzentren laut Plan knapp 82 000 Dosen. Die Ärzte erhalten in diesem Zeitraum etwa 77 000 Dosen. Im Juni sollen die Lieferungen für die niedergelassenen Ärzte stark steigen: Dann ist mit 882 000 Impfdosen zu rechnen.

Wie wirksam ist der Impfstoff?

Im Vergleich mit anderen Vakzinen schneiden die sogenannten mRNA-Impfstoffe am besten ab: Bei der mRNA handelt es sich um eine Art „Bauanleitung“ für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers. Sie gelangt mithilfe winziger Fetttröpfchen in die Körperzellen, die das Virusprotein herstellen, gegen das der Körper eine Immunantwort entwickelt. Sieben Tage nach der zweiten Impfdosis soll laut Hersteller und Paul-Ehrlich-Institut eine Wirksamkeit von 95 Prozent erreicht sein.

Bei der britischen Virusvariante, die in Deutschland 87 Prozent der untersuchten Proben ausmacht, geht das Robert-Koch-Institut von keiner sonderlichen Einschränkung bei der Wirksamkeit im Vergleich zum Wildtyp aus. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt das Institut bei der der indischen Mutation. Bei der südafrikanischen Variante gibt es demnach Hinweise auf eine „zumindest reduzierte Effektivität“, ähnlich beläuft es sich bei der brasilianischen Mutation. Experten geben allerdings Entwarnung: Gerade mRNA-Impfstoffe seien schnell an Veränderungen des Virus anzupassen.

Wer kann den Impfstoff erhalten ?

Die Europäische Arzneimittel-Behörde (Ema) hat das Mittel am 21.12.2020 für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Auch die Sächsische Impfkommission empfiehlt eine Immunisierung ab diesem Alter. Ein Erweiterung der bedingten Marktzulassung für Jugendliche ab 12 Jahren haben die Unternehmen Biontech und Pfizer bereits Ende April beantragt. Noch im Mai könnte ein Zulassung erfolgen.

Welchen Abstand gibt es zwischen den beiden Impfungen?

Die zweite Dosis wird in Sachsen nach 21 Tagen verabreicht. Für genesene Menschen kommt der SIKO zufolge eine Impfung frühestens 28 Tage nach Abklingen einer Infektion oder einer Negativtestung infrage, „optimal“ sei ein Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Aber: „Die Impfung zu einem späteren Zeitpunkt ist immer möglich.“

Hersteller: Moderna

Wer verabreicht den Impfstoff?

Der Impfstoff wird im Freistaat allein in den Impfzentren verabreicht, das liegt an den hohen Anforderungen für die Aufbewahrung.

Wie viel Impfstoff erhält der Freistaat?

In der letzten Mai-Woche erhalten die Impfzentren noch einmal knapp 35 000 Impfdosen, im Juni sollen mehr als 159 000 Dosen eintreffen.

Wie wirksam ist der Impfstoff?

Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, sinkt nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts um bis zu 95 Prozent 14 Tage nach der zweiten Impfung. Der Hersteller gibt eine ähnlich hohe Wirksamkeit an. Die Effizienz gegen die vorherrschenden Mutanten unterscheidet sich nicht grundlegend von der des Biontech-Präparats.

Wer kann den Impfstoff erhalten?

Die EMA hat die Vakzine für alle Menschen ab 18 Jahren zugelassen, eine entsprechende Empfehlung gibt auch die Sächsische Impfkommission ab.

Welchen Abstand gibt es zwischen den beiden Impfungen?

In Sachsen empfiehlt die SIKO Erst- und Zweitimpfung im Abstand von 28 Tagen.

Hersteller: Astrazeneca (Vaxzevria)

Wer verabreicht den Impfstoff?

Die Injektionen werden in Sachsen in den Impfzentren durchgeführt. Außerdem erfolgt eine Verabreichung in Arztpraxen, „die dies wünschen“, wie das Sächsische Sozialministerium erklärt.

Wie viel Impfstoff erhält der Freistaat?

Im restlichen Mai können die niedergelassenen Ärzte mit knapp 25 000 Impfdosen rechnen, an die Impfzentren sollen hingegen nur knapp 2400 Dosen gehen.

Wie wirksam ist der Impfstoff?

Die Vakzine von Astrazeneca fällt in die Kategorie der „Vektorimpfstoffe“. Um die Informationen für eine Immunantwort in den Körper zu schleusen, dient ein unschädlich gemachtes Virus als Grundlage. Das RKI verweist auf Erkenntnisse, denen zufolge eine Wirksamkeit von 80 Prozent erreicht wird, vorausgesetzt die beiden Impfungen finden im Abstand von 12 Wochen statt. Schon nach einer Impfung soll Vakzveria von Astrazeneca eine Hospitalisierung um etwa 95 Prozent verhindern. Bei der britischen Mutante weist die Behörde auf eine eventuell geringere Effektivität hin. Im Fall der südafrikanischen Variante könnte eine symptomatische Erkrankung weniger gut verhindert werden als beim Ursprungsvirus. Laut einer britischen Studie von Mitte März wirken die Astrazeneca- und Biontech-Präparate gegen die brasilianische Mutante wohl in etwa genauso wie gegen die britische Variante. Damit wäre die Wirksamkeit besser als gegen die südafrikanische Virusvariante. Eindeutige Studiendaten gibt es allerdings noch nicht.

Wer kann den Impfstoff erhalten?

Ständige- und Sächsische Impfkommission empfehlen unisono eine Impfung für Personen ab einem Alter von 60 Jahren. In Sachsens Impfzentren können sich Menschen ab 40 Jahren mit Vaxzevria impfen lassen – vorausgesetzt, sie gehören zu einer der drei Priorisierungsgruppen. Bisher wurde die Vakzine in den Hausarztpraxen bereits ohne Priorisierung verabreicht. Auch jünger Menschen können sich mit dem Astrazeneca-Präparat immunisieren lassen: Unter 40 Jahren soll die persönliche Nutzen-Risiko-Konstellation allerdings „gründlich“ abgewogen werden. Menschen unter 60 können das Mittel nach „expliziter Aufklärung“ durch den Arzt erhalten, wie die SIKO erklärt.

Welchen Abstand gibt es zwischen den beiden Impfungen?

Impfwillige erhalten die zweite Dosis nach zwölf Wochen. Das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang Mai mitgeteilt, dass der Abstand zwischen den beiden Impfungen in Absprache mit dem Patienten im Rahmen der Zulassung individuell festgelegt werden kann: Dieser liegt zwischen vier und zwölf Wochen. Allerdings: Das Ministerium weist auf die steigende Wirksamkeit bei längerem Impfintervall hin.

Hersteller: Johnson & Johnson (CO­VID-19 Vac­ci­ne Jans­sen)

Wer verabreicht den Impfstoff?

Auch wenn der Impfstoff vom US-Pharmaunternehmen Johnson & Johnson bereits in Europa zugelassen wurde: Die erste Lieferung trifft erst Ende Mai in Deutschland ein. Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums wird das Vakzin aktuell von mobilen Impfteams, etwa im Erzgebirge, eingesetzt. Erreicht das Präparat den Freistaat, soll es über den Großhandel an die Arztpraxen gehen.

Wie viel Impfstoff erhält der Freistaat?

Bis Ende Mai sollen die Arztpraxen 26 460 Impfdosen erhalten.

Wie wirksam ist der Impfstoff?

Auch hier handelt es sich um einen Vektor-basierten Impfstoff. Das Robert Koch-Institut verweist auf eine Wirksamkeit von 65 Prozent in allen Altersgruppen und auf 75 Prozent gegen schwere Verläufe. Nach Angaben der EMA gibt es Anzeichen, dass die Wirksamkeit des Mittels gegenüber der südafrikanischen Mutation vermindert sein könnte.

Wer kann den Impfstoff erhalten?

Die Sächsische Impfkommission empfiehlt Menschen über 60 eine Injektion mit der Vakzine. Bei Personen unter dieser Altersgrenze solle das persönliche Nutzen-Risiko-Verhältnis geprüft werden. In sehr seltenen Fällen sind im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung Hirnvenenthrombosen aufgetreten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben daher den Beschluss gefasst, die Priorisierung wie bei Astrazeneca aufzuheben.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Wie bei allen Impfungen können auch nach einer Immunisierung gegen SARS-COV-2 Impfreaktionen auftreten. Bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna berichtete ein Großteil der beobachteten Menschen von Schmerzen in der Einstichstelle, seltener traten Abgeschlagenheit (Biontech: 47 Prozent) und Kopfschmerzen auf. Besonders selten war Fieber festzustellen. Beim Impfstoff von Astrazeneca konnten Schmerzen in der Einstichstelle bei 54 Prozent der Geimpften festgestellt werden, knapp über die Hälfte berichtete über Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. Eine erhöhte Temperatur trat bei etwa 30 Prozent der Fälle auf.

Die Aussicht auf weitere Impfstoffe

Neben den vier aktuell zugelassenen Impfstoffen prüft die Europäische Arzneimittel-Behörde derzeit die Freigabe vier weiterer Vakzine. Vor allem beim deutschen Impfstoff von Curevac, der wie Comirnaty (Biontech) auf einer mRNA-technologie basiert, erwartet die EMA eine schnelle Entscheidung, ebenso beim amerikanischen Novavax. Beim russischen Impfstoff Sputnik V laufen nach Angaben der Behörde derzeit Inspektionen bei den Produktionsanlagen. Das Prüfverfahren für das Präparat des chinesischen Herstellers Sinuvac wurde erst vor Kurzem begonnen.

Von Florian Reinke (mit dpa)