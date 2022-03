Dresden

In Sachsen werden die Corona-Beschränkungen ab 4. März deutlich reduziert. Nicht nur Clubs dürfen wieder öffnen – auch die Zugangsregeln fallen in vielen Bereichen weg oder werden zumindest gelockert. Die Landesregierung hat am Dienstag eine neue Schutzverordnung beschlossen, die bis 19. März gelten soll. Danach laufen alle Corona-Maßnahmen auf Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes aus: Ob es ab 20. März weiterhin „Basismaßnahmen“ – etwa die Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen – geben wird, ist aktuell noch unklar. Der Bundestag müsste das Gesetz entsprechend ändern.

Maskenpflicht

Sachsen behält die Maskenpflicht bei. In öffentlich zugänglichen Innenräumen soll grundsätzlich eine FFP2-Maske getragen werden. Das betrifft unter anderem alle Läden, den Kultur- und Freizeitbereich (bis zum Platz) sowie den öffentlichen Nahverkehr.

Kontakte

Für Geimpfte und Genesene gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Für Ungeimpfte gibt es weiterhin Einschränkungen: Ein Hausstand darf sich mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Hausstand treffen. Kinder und Jugendliche werden nicht mitgezählt.

Eine Kontakterfassung ist nur noch in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens notwendig. Damit müssen beispielsweise Restaurants nicht mehr erfassen, welcher Gast wann vor Ort war.

Gastronomie und Beherbergung

Ab 4. März gilt die 3G-Regel für die Gastronomie (innen und außen) und auch in Bars: Zutritt haben Geimpfte, Genesene und Getestete (bisher 2G). Die Öffnungszeiten werden nicht mehr eingeschränkt.

Bei allen Unterbringungen in Hotels und Pensionen – ob touristisch oder dienstlich – wird ein Nachweis nach der 3G-Regel benötigt. Das gilt auch für touristische Bus- und Bahnfahrten. Dagegen sind Ferienwohnungen sowie Camping- und Caravaningplätze uneingeschränkt nutzbar.

Clubs und Diskos

Seit dem Spätherbst sind Clubs und Diskotheken in Sachsen geschlossen – das ändert sich nun. Wie bereits zuletzt angedeutet, sollen sie ab 4. März öffnen dürfen. Voraussetzung ist die 2G-plus-Regel. Tanzen dürfen also nur Geimpfte und Genesene, die einen negativen Test vorweisen oder geboostert sind. Eine Maske müssen Besucherinnen und Besucher dann nicht tragen, außerdem gibt es keine Kapazitätsgrenze. Auch ein Mindestabstand muss nicht eingehalten werden.

Schulen und Kitas

Sächsische Schülerinnen und Schüler müssen nach den Winterferien zwar noch eine Woche lang Masken im Unterricht tragen – ab kommenden Montag fällt die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen aber weg (ab Klasse 5). Auch für Lehrer ist der Mund-Nasen-Schutz dann nicht mehr verpflichtend.

Daneben wird auch das Testen an den Schulen ab dem 7. März gelockert. Schülerinnen und Schüler müssen einen Selbsttest dann nur noch zweimal wöchentlich absolvieren. Im Fall eines positiven Ergebnisses besteht eine fünftägige tägliche Testpflicht für die betreffende Klasse. Außerdem gilt ab 7. März die Schulbesuchspflicht wieder und kehren Kitas sowie Grundschulen in den Regelbetrieb zurück. Auch Schulfahrten sind wieder möglich.

Kultur und Freizeit

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen unabhängig von der Belegung der Krankenhausbetten für Besucher öffnen. In Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen und Zoos gilt bereits 3G. Ab 4. März soll für Theater, Opernhäuser, Kinos und andere Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern dann die 3G-Regel eingeführt werden (bisher 2G plus). Dabei gelten folgende Kapazitätsbeschränkungen: im Innenbereich maximal 60 Prozent Auslastung, höchstens 6000 Personen gleichzeitig; im Außenbereich maximal 75 Prozent, höchstens 25 000 Personen. Am eigenen Platz kann die Maske abgesetzt werden.

Für den Außenbereich von botanischen und zoologischen Gärten, Museen, Gedenkstätten, Ausstellungsräumen, Archiven und Bibliotheken entfallen die Zugangsbeschränkungen

Dienstleistungen

Für alle Anbieter von körpernahen Dienstleistungen – wie Kosmetik, Nagel- oder Tattoo-Studios – gilt ab 4. März die 3G-Regel (bisher 2G). Beim Friseur besteht die 3G-Regel weiterhin und es bleibt dabei, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Für andere Anbieter wie Reisebüros, Versicherungen, Finanzdienstleister oder ähnliche Einrichtungen fallen ab kommenden Freitag die Zugangsbeschränkungen weg. Für Fahrschulen, Bootsschulen und ähnliches gilt künftig 3G. Prostitution wird ab 4. März unter der 2G-plus-Regel gestattet.

Handel

Die Zugangsbeschränkungen sind bereits in der vergangenen Woche gestrichen worden. Künftig reicht eine FFP2-Schutzmaske beim Shoppen aus (bisher 3G). Ab 4. März fällt auch die Quadratmeter-Regel weg, nach der die Zahl der Kunden bislang reduziert worden ist.

Sport

Auch im Sport werden die Zugangsregeln gelockert. Auf Außensportanlagen – und auch für Skibetriebe – gibt es keine Zugangsbeschränkung mehr. Damit wird Amateursport wieder in der Breite ohne jegliche Nachweispflicht möglich. Im Innenbereichen gilt 3G, dazu zählen auch Fitnessstudios.

Auch die Öffnung von Bädern, Saunen, Dampfsaunen und -bädern unterliegt der 3G-Regel.

Großveranstaltungen

Die Kapazitätsobergrenzen werden ab 4. März deutlich erhöht. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern können zwischen dem Zugang nach der 2G- oder 3G-Regel wählen. Bei 2G gilt die Kapazitätsbeschränkung von 60 Prozent (maximal 6000 Personen) oder 75 Prozent (maximal 25 000 Personen). Beim 3G-Modell greift eine Begrenzung auf 50 Prozent der Höchstkapazität. Sowohl bei kleineren als auch bei Großveranstaltungen muss am eigenen Platz keine Maske getragen werden.

Kirchen und Versammlungen

Die 3G-Regel findet bei Eheschließungen und Beerdigungen nur noch Anwendung, wenn diese in Innenräumen stattfinden, im Außenbereich ist somit kein entsprechender Nachweis mehr erforderlich. Für Zusammenkünfte in Kirchen oder Religionsgemeinschaften wird lediglich noch ein Hygienekonzept benötigt, die Pflicht zum Vorzeigen eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises entfällt. Auch Demonstrationen können ohne Einschränkungen stattfinden.

Notfallregelung

Da die neue Verordnung nur noch zwei Wochen gilt, verzichtet Sachsen auf detaillierte Notfallregelungen, falls die Bettenauslastung der Krankenhäuser einen Schwellenwert überschreitet. Stattdessen wird eine Notfallregelung in die Verordnung aufgenommen. Wenn mehr als 1300 Normalbetten oder 420 Intensivbetten in den Kliniken durch Corona-Patienten belegt sind, will die Landesregierung wieder zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sprach am Dienstag von einer „Vorbehaltsregelung“.

Von Andreas Debski