Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag in Sachsen: Kann die Maske weg?

Dresden

In Sachsen werden an diesem Sonntag die Corona-Regeln massiv gelockert. Der überwiegende Teil der bestehenden Maßnahmen fällt laut neuer Verordnung schlicht weg. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Regelwerk.

Was ändert sich bei der Maskenpflicht?

Eine FFP2-Maske muss ab 3. April nur noch in Gesundheitseinrichtungen – beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen – in Gemeinschaftsunterkünften wie Obdachlosenstationen oder Gefängnissen getragen werden. Auch im öffentlichen Nahverkehr ist die FFP2-Maske Pflicht. Eine Ausnahme besteht für Schülerinnen und Schüler: Sie dürfen eine OP-Maske in Bus und Bahn tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen in Restaurants und Cafés ist eine Maske ab Sonntag ebenfalls nicht mehr vorgeschrieben. Allerdings können die Supermärkte, die Veranstalter und Gastronomen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auf einer Maske bestehen.

Die Landesregierung empfiehlt zudem den Sachsen „dringend“, weiterhin auf die Maske zurückzugreifen und persönliche Kontakte zu reduzieren.

Was ist mit 2G, 2Gplus und 3G?

Diese Vorgaben gelten nicht mehr. Fast alle Regeln, die den Zugang über ein Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis regeln, sind ausgelaufen. Nur wer Einlass in Pflegeeinrichtungen, Hospize, Werkstätten für behinderte Menschen, Krankenhäuser, Asylbewerber-Unterkünfte und Gefängnisse bekommen möchte, braucht einen negativen Test.

Der Wegfall der 2G- oder 3G-Regel in der Verordnung muss aber nicht das komplette Aus bedeuten: Veranstalter und Gastronomen können weiterhin – im Rahmen ihres Hausrechts – einen Nachweis über die Testung beziehungsweise den Impf- oder Genesenenstatus verlangen.

Was ist mit Corona-Tests am Arbeitsplatz?

Allein Beschäftigte in wenigen Bereichen müssen sich noch mehrmals die Woche testen. Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen, Hospizen, Werkstätten für behinderte Menschen, Krankenhäusern, Asylbewerber-Unterkünften und Gefängnissen brauchen zweimal die Woche einen aktuellen Test. In stationären Pflegeeinrichtungen, in der Tagespflege und in ambulanten Pflegediensten ist mindestens dreimal pro Woche ein tagesaktueller Testnachweis vorzulegen.

Warum gibt es nur noch so wenige Regeln?

Das liegt am neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes. Es lässt weiterreichende Schutzmaßnahmen nur zu, wenn es eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten aufgrund eines starken Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen gibt. In diesem Fall könnte der Landtag eine bedrohliche Infektionslage ausrufen, was die Grundlage für schärfere Corona-Regeln wäre.

Die sächsische Koalition aus CDU, Grünen und SPD hat sich aber nicht einigen können, ob das wirklich notwendig ist. Die CDU-Landtagsfraktion hatte sich früh festgelegt, dass sie eine Überlastung der sächsischen Kliniken nicht erkennen kann. Auch Sozialministerin Petra Köpping (SPD) kam diese Woche zu einem ähnlichen Schluss. Sie hatte noch gehofft, die Maskenpflicht beibehalten zu können.

Wann werden die Regeln wieder verschärft?

Wie gesagt: Dafür muss es eine Überlastung der Krankenhäuser geben. Die Frage ist allerdings, wann diese erreicht ist. Verbindliche Vorgaben dafür gibt es nicht. Das Sozialministerium verweist auf eine aktuelle Prognose, wonach die Bettenauslastung in den nächsten Tagen nicht mehr nennenswert steigt, sondern eher sinkt. Die reine Anzahl der belegten Betten wird deswegen vermutlich nicht den Ausschlag geben.

Die Landesregierung wird aber die Personallage in den Krankenhäusern genau beobachten. Schon jetzt liegt der Krankenstand beim Personal laut Regierungsangaben zwischen 15 und 25 Prozent. Ministerin Köpping sagte am Dienstag: „Wenn man Patienten aus Kapazitätsgründen umverlegt, sei es innerhalb oder außerhalb von Sachsen, wäre das eines der Kriterien.“ Dann würde die Landesregierung die bedrohliche Infektionslage ausrufen lassen.

Von Kai Kollenberg