Leipzig

Weihnachten naht – und die Omikron-Variante des Corona-Virus auch. Wir erklären, was gegenwärtig in Sachsen gilt und was beim Feiern unbedingt beachtet werden muss.

Wie umfangreich darf die familiäre Weihnachtsfeier sein, wenn alle komplett geimpft sind?

Dann dürfen maximal 20 Personen teilnehmen. Dabei ist völlig gleich, ob das Fest drinnen oder draußen stattfindet. Kinder bis 16 oder notwendige Begleitpersonen von Behinderten werden dabei jedoch nicht mitgerechnet. Ein Test vorher ist in jedem Fall sinnvoll – vor allem, wenn ältere Personen an der Feier teilnehmen.

Was gilt, wenn Ungeimpfte unter den Gästen sind?

Dann muss die Feier im kleinsten Kreise stattfinden. Ein Haushalt oder eine Lebensgemeinschaft darf sich in diesem Fall höchstens mit einem Gast treffen.

Was ist bei Fahrten zur Verwandtschaft zu beachten, wenn Bus und Bahn genutzt werden?

Fahrgäste müssen stets eine FFP2-Maske tragen. Medizinische Masken reichen da nicht aus. Lediglich Schülerinnen und Schüler sowie das Zugpersonal dürfen auch letztere benutzen. Befindet sich der oder die Verwandte womöglich in einer Klinik oder in einem Pflegeheim, dann muss vor dem Besuch auch noch ein Corona-Test durchgeführt werden. Das betrifft dann übrigens alle – auch Geimpfte und Genesene.

Darf man in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, wenn man über Weihnachten Verwandte besuchen will?

Ja, das ist möglich. Während touristische Übernachtungen nicht gestattet sind, gibt es für Dienstreisen, aber auch bei sozialen Gründen Ausnahmen. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen dann Gäste aufnehmen – vorausgesetzt, diese sind geimpft, genesen oder zumindest getestet.

Könnte man den Weihnachtsbraten auch in der Gaststätte verzehren?

Das geht nur für den Teil der Familie, der geimpft oder genesen ist. Die Gaststätten haben zwischen 6 und 20 Uhr geöffnet. Das gilt übrigens auch für Freisitze. Doch auch hier gibt es eine Sonderregel: Steigt die Inzidenz auf über 1500 an drei Tagen hintereinander, dann müssen ab dem vierten Tag auch Lokale und Cafés dichtmachen.

Was gilt für Kirchenbesuche zu Weihnachten?

Dass man geimpft, genesen oder getestet sein muss. Ansonsten steht der Christmette nichts im Wege. Aber, Achtung! Viele Gemeinden setzen eine vorherige Anmeldung voraus. Natürlich ist auch beim Gottesdienst die Maske zu tragen.

Finden eigentlich noch irgendwo in Sachsen Weihnachtsmärkte statt?

In diesem Jahr definitiv nicht mehr.

Ist ein Besuch im Kino oder im Schwimmbad drin?

Definitiv nein! In Sachsen sind sämtliche Kultureinrichtungen dicht. Auch Hallenbäder, Fitnessstudios, Solarien und Saunen dürfen nicht öffnen. Ein Besuch einer Disco oder einer Spielhalle ist auch nicht möglich.

Was ist mit den Einrichtungen in Sachsen-Anhalt oder Thüringen?

Mit 2G und einer reduzierten Auslastung der Kapazität kann man in Thüringen oder Sachsen-Anhalt beispielsweise ins Kino, ins Theater oder ins Museum. Schwimmbäder und Thermen sind aber in Thüringen ebenfalls geschlossen. In Sachsen-Anhalt nicht. Dort gilt aber auch 2G.

Was muss ich beim Last-Minute-Einkauf in den Geschäften beachten?

Beim Einkaufen gilt nach wie vor die 2G-Regel. Das heißt, dass Ladeninhaberinnen und Ladeninhaber nur Geimpfte oder Genesene einlassen dürfen. Das gilt übrigens auch für Bau- und Gartenmärkte und sogar für Blumenläden. Anders ist es, wenn man noch schnell etwas aus dem Supermarkt braucht. Im Lebensmittelhandel, in Getränkemärkten, an Tankstellen, in Zeitungsläden, in Drogerien oder Apotheken beispielsweise darf mit Schutzmaske eingekauft werden. Übrigens auch im Tierbedarf, falls über Weihnachten überraschend das Katzenfutter ausgehen sollte.

Gelten Ausgangssperren in Sachsen? Gibt es ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit auch über die Feiertage?

Für Ausgangssperren ist die Inzidenz derzeit – zum Glück – zu niedrig. Alkohol darf in der Öffentlichkeit aber nach wie vor nicht konsumiert werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmen selbst, an welchen Plätzen oder in welchen öffentlichen Einrichtungen dies gilt.

Warum gibt es ab 28. Dezember schon wieder Änderungen?

Ab 28. Dezember gibt es auch in Sachsen noch weitere Einschränkungen, auf die sich Bund und Länder wegen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus geeinigt haben.

Was wird anders als bisher?

Von 28. Dezember an dürfen nur noch zehn Geimpfte oder Genesene (beispielsweise Silvester) feiern. Kinder bis 16 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Bei Ungeimpften darf sich ein Haushalt höchstens mit zwei Angehörigen eines anderen treffen. Ungeimpfte müssen sich außerdem täglich einem Corona-Test auf Arbeit unterziehen. Beim Einkaufen sowie in Betrieben, Behörden und Einrichtungen wird die FFP2-Maske Pflicht. In Bundesländern, in denen Clubs, Tanzlokale und Diskotheken noch geöffnet waren, ist dann auch damit Schluss. Überregionale Großveranstaltungen finden lediglich ohne Zuschauer statt.

Darf ich Silvester Feuerwerk abbrennen?

Nein. Silvesterfeuerwerk oder Böller dürfen nicht verkauft oder abgebrannt werden. Die Discounter beispielsweise haben sie schon aus ihrem Sortiment genommen. Das hat auch damit zu tun, dass die Kliniken bereits mit Corona-Patienten ausgelastet sind.

Was ist mit meinen guten Vorsätzen fürs neue Jahr?

Wer individuell joggen oder Ski-Langlauf betreiben möchte, um dem ein oder anderen Kilo zu Leibe zu rücken, stößt auf keine Hindernisse. Anders ist es in der Gruppe. Dort gelten gleiche Beschränkungen wie bei Feiern .

Muss ich mich 2022 womöglich auf neue Einschränkungen gefasst machen?

Das könnte durchaus sein. Am 7. Januar kommen die Chefs von Bund und Ländern wieder zusammen, um erneut über die dann herrschende Lage zu beraten. Breitet sich die Omikron-Variante weiter aus, wären weitere Einschränkungen – dann ab 9. Januar – wohl unvermeidlich.

Von Roland Herold