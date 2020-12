Diese Geschäfte dürfen in Sachsen weiter öffnen

Leipzig/Dresden

Gehen jetzt in bestimmte Branchen die Hamsterkäufe wieder los? „Grundsätzlich sollen alle Geschäfte schließen“, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Coronaregeln, die vom kommenden Montag an bis zum 10. Januar gelten sollen. Er machte aber eine Einschränkung: Waren des täglichen Bedarfs sollen nach wie vor verkauft werden. Einen abschließenden Katalog legte er zwar noch nicht vor. „Wir haben uns über Eckpunkte geeinigt, konkret sollen die Regelungen am Freitag verabschiedet werden“, so der 46 Jahre alter Politiker. Er nannte dann aber doch eine ganze Reihe von weiterhin geöffneten Läden.

Dazu gehören:

Apotheken

Auto- und Fahrradwerkstätten

Banken

Drogerien

Friseure

Geldautomaten

Getränkemärkte

Großhandel

Hörgeräteakustiker

Optiker

Postfilialen

Reinigungen

Sanitätshäuser

Sparkassen

Supermärkte

Tankstellen

Tierbedarfsmärkte

Waschsalons

Weihnachtsbaumverkäufe

Zeitungsläden

Dulig warnte vor einem Ansturm am kommenden Wochenende auf die Geschäfte und Einkaufszentren. Es werde Wartezeiten geben, weil auch schon jetzt nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in die Läden dürfe. „Das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen“, sagte der Minister. Er appellierte an die Kunden: „Bleiben Sie vernünftig!“ Dulig forderte außerdem: „Bleiben Sie dem sächsischen Einzelhandel treu.“ Er nannte einen Abholservice oder Onlineshops als Möglichkeiten. „Wir wollen nicht, dass unsere Innenstädte veröden“, so der Wirtschaftsminister.

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): „Kaufen Sie jetzt die Weihnachtsgeschenke, die sie noch kaufen wollten.“ Er forderte von den Menschen aber eine Art und Weise, damit keine neue Infektionswelle entstehe.

Von Matthias Roth