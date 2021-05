Diese Leipziger Anwälte haben das Klimaschutzgesetz gekippt

Leipzig

Franziska Heß schaut auf ihr Mobiltelefon, aber dann fällt ihr ein, dass sie den Felix ja sowieso nicht erreichen kann: Der Felix, das ist der Jura-Professor Felix Ekardt, und er besitzt kein Handy. „Er kommt gern auf den letzten Drücker“, verrät die Anwältin. „Aber er wird auf seinem Rad gleich um die Ecke biegen“, prophezeit sie. Schon leuchtet ein gelber Anorak aus der Ferne. Der Mann, der Felix Ekardt sein muss, winkt.

Das also sind die beiden Leipziger Juristen, die vor dem Bundesverfassungsgericht einen Erfolg erreicht haben, der seither international Schlagzeilen macht: Ihre Klage war die Grundlage dafür, dass das höchste deutsche Gericht das Klimaschutzgesetz der Bundesrepublik kippte. Nach weniger als zwei Wochen legte die Bundesregierung jetzt eine Verschärfung vor. Mehr Umweltschutz in der Gesetzgebung einzuklagen: Das gab es bislang nicht. „Der Ritterschlag war, als John Knox gratulierte“, erzählt Ekardt – der Umwelt-Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen.

Schlimmstenfalls droht eine Ökodiktatur

Franziska Heß ist 42 und Partnerin in einer renommierten Kanzlei für Verwaltungsrecht. Die „Baumann Rechtsanwälte“ haben Dependancen in Würzburg und Hannover, in Leipzig sitzen sie gleich neben Bundesverwaltungs- und Landgericht. „Sie ist in Deutschland die beste im Umweltrecht“, findet Ekardt. Der 49-Jährige leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. An der Uni Rostock lehrt er Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. 2012 kandidierte er für die Grünen als Leipziger Oberbürgermeister.

Befreundet sind Heß und Ekardt, seit sie 2013 beide in den Vorstand des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) Sachsen gewählt wurden. Als Forscher hatte sich Ekardt schon seit 2000 mit der späteren Grundlage der Verfassungsbeschwerde befasst: „Der Klimawandel ist eine doppelte Freiheitsgefährdung“, erklärt er. Steigende Temperaturen richten Schäden an, die den Menschen zum einen direkt bedrohen, zum anderen aber auch mittelbar: „Wenn wir die Klimapolitik zu lange verschlafen, müssen wir aus purer Not irgendwann radikale Maßnahmen ergreifen, die wiederum Freiheitsrechte beschneiden, schlimmstenfalls in einer Ökodiktatur.“

Dass diese Gefahr real ist, sehen auch die acht Bundesverfassungsrichter in ihrem einstimmigen Urteil so: Mit dem deutschen Klimaschutzgesetz von Ende 2019 werde auf dem Weg zum international vereinbarten Ziel, dass sich die Erde bis 2100 um höchstens 1,5 Grad Celsius erwärmt, zu viel Zeit vergeudet. Heß entwickelte eine weitere Argumentationslinie, die das Gericht ebenso überzeugte: Laut Grundgesetz muss „der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen“ schützen.

Vierjähriges Mädchen aus Naunhof unter den Klägerinnen

Daher gehört Ella-Marie Kirschstein zu den Klägerinnen: ein vierjähriges Mädchen aus Naunhof bei Leipzig, das statistisch eine Lebenserwartung bis zum Jahr 2101 hat. „Ihre Generation muss ausbaden, was wir schleifen lassen“, sagt Heß. Sie denke ebenso an ihren eigenen neunjährigen Sohn. Ekardt hat zwei Söhne, sechs und acht Jahre alt. Zu ihren Mandanten im Klagebündnis zählen auch einige Prominente: Schauspieler Hannes Jaenicke, CSU-Politiker Josef Göppel, Energie-Professor Volker Quaschning. Und zwei Verbände: der BUND sowie der Solarenergie-Förderverein (SFV), mit dem die Vorgeschichte zu der Verfassungsbeschwerde begann.

Der SFV hatte bei Ekardt seit 2010 mehrere Gutachten beauftragt, wie sich Umweltschutz einklagen lässt. 2018 entschloss man sich, ein Bündnis für eine Unterlassungsklage zu bilden, und Ekardt holte die prozesserfahrene Heß ins Team. Der SFV finanzierte das Vorhaben aus Spenden und Eigenmitteln. „Die meisten Juristen belächelten uns“, erinnert sich Heß. Weitere Umweltverbände wollten nicht mitmachen. Fridays for Future gab es noch nicht.

Die Wahrnehmung der Kollegen änderte sich erst, als das Bundesverfassungsgericht im Sommer 2019 das Signal sandte, dass es die Klage ernst nimmt: Sie wurde Bundestag und Bundesrat zugestellt. Unabhängig davon verabschiedete das Parlament kurz darauf sein Klimaschutzgesetz. Also bezogen Heß und Ekardt Anfang 2020 die neuen Bestimmungen in ihre Klage ein. Und auf einmal erreichten weitere ähnliche Anträge Karlsruhe: Unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe, Greenpeace oder Fridays for Future forderten etwa junge Leute aus Bangladesch und Nepal ihr Recht auf Zukunft ein.

Nur ein Etappensieg

„Durch den Beschluss begreifen mehr Menschen die Brisanz des Klimawandels“, glaubt Heß. „Nicht irgendwelche Ökoaktivisten, sondern die obersten Richter warnen vor radikalen Maßnahmen nach 2030, wenn wir nicht schon jetzt ernsthaft anfangen, das Klima zu schützen.“ Initiativen aus Schweden, der Schweiz und Kanada suchen Rat in Leipzig. Zahlreiche Bundespolitiker überbieten sich in ihrer angeblichen Euphorie. „Das ist grotesk“, findet Ekardt. „Aus den Schriftsätzen wissen wir, wie wenig Bundestag und Bundesregierung von der Klage hielten.“

Skeptisch beugen sich die beiden Anwälte bereits über die eilige Neufassung. „Ehrgeizige Ziele allein sparen kein CO2 ein“, sagt Ekardt. „Was wir brauchen, sind klare Regeln.“ Die fehlen bislang. Heß fügt an, dass sie immer wieder die Erfahrung mache, wie Naturschutz in juristischen Details verwässert wird, wenn ein konkretes Bauvorhaben auf keinen Fall scheitern darf. Ihren Erfolg sehen die zwei mithin nur als Etappensieg: Unter anderem würden sie die Bundesregierung gern verpflichten, sich auf europäischer Ebene stärker für den Klimaschutz einzusetzen. „Denn von Deutschland aus allein retten wir die Welt nicht“, seufzt Ekardt. Doch zu diesem Punkt der Klageschrift haben sich die Verfassungsrichter mit keinem Wort geäußert.

Von Mathias Wöbking