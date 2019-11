Leipzig

30 Jahre nach der Wende erinnert in den Küchen in und um Leipzig noch viel an DDR-Zeiten. Bei der Zubereitung wird nicht nur auf Rezepte aus den Klassikern „Wir kochen gut“ und „Wir backen gut“ zurückgegriffen. Auch Saftpressen, Gemüsereiben, Kaffeemühlen und Zerkleinerer sind seit Jahrzehnten im Einsatz.

Ganz oben stehen die Handrühr- und Mixgeräte vom VEB Elektrogerätewerk Suhl. Auf den LVZ-Aufruf hin landeten zahlreiche Fotos von RG 25 und dem RG 28 im Postfach. Nicht selten waren sie Geschenke zu Hochzeiten und somit so alt wie die eine oder andere Ehe.

Auch abseits der Kulinarik hegen und pflegen die Leipziger Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Haartrockner kommen weiterhin zum Einsatz, ebenso wie Möbel, Werkzeug oder Bohrmaschinen. Vor allem Tonbandgeräte und Kofferradios sind noch immer hoch im Kurs. Viele Leser berichten davon, dass sie weiterhin Musik spielen wie am ersten Tag.

Einen Teil der Einsendungen und die Geschichten zu den Produkten sehen Sie in der Galerie:

