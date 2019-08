Leipzig

Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt vom politischen Spitzenpersonal in Sachsen am besten an. Der CDU-Politiker erreicht in der neuen LVZ-Umfrage im Durchschnitt eine 2,4 und kann damit seine 2,7 aus der Juni-Erhebung auf einen neuen Spitzenwert verbessern. Als Grundlage dient eine Skala von 1 (sehr sympathisch) bis 6 (sehr unsympathisch).

56 Prozent der Befragten halten den seit Ende 2017 regierenden Kretschmer mindestens für „sympathisch“ (Noten 1 und 2), nur acht Prozent stellen ihm die schlechtesten Noten (5 und 6) aus.

Dulig folgt Kretschmer

Doch Kretschmer hat nur knapp die Nase vorn: Vize-Regierungschef Martin Dulig ( SPD) folgt mit einem Durchschnittswert von 2,7, insgesamt 36 Prozent Sympathie und ganzen sechs Prozent Ablehnung – damit erreicht auch er neue Bestmarken in der LVZ-Umfrage. Dulig liegt weiterhin deutlich über den Umfragewerten seiner Partei, die aktuell bei 8 Prozent in Sachsen steht.

Dahinter verbessern sich die Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier und die Freien Wähler mit Cathleen Martin leicht auf 3,2, auch Rico Gebhardt (Linke) und Holger Zastrow ( FDP) steigern sich auf 3,3. Dagegen sinkt Jörg Urban ( AfD) in der Wählergunst und zählt mit André Poggenburg sowie Frauke Petry (Die Blauen) zu den Sympathie-Verlierern.

Auch SPD- und AfD-Wähler mögen Kretschmer

Das ergab eine Umfrage der Leipziger Volkszeitung, für die vom 8. bis 15. August 2019 genau 700 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus ganz Sachsen befragt wurden. Die Interviews erfolgten durch die Leipziger IM Field GmbH in Kooperation mit dem Markt- und Meinungsforscher Andreas Czaplicki, der die Studie leitete.

Im Detail hat die LVZ-Umfrage einige bemerkenswerte Ergebnisse ergeben. So wird Kretschmer sowohl von zwei Drittel der SPD-Anhänger als auch von mehr als jedem zweiten AfD-Wähler positiv gesehen. Bei Letzteren liegt der CDU-Regierungschef sogar noch knapp vor Urban, der insgesamt unter den eigenen Leuten den geringsten Rückhalt aufweist und sogar etwa jedem fünften AfD-Sympathisanten noch unbekannt ist.

Gebhardt und Meier bei jungen Wählern beliebt

Zudem fällt auf, dass der Linke-Spitzenmann Gebhardt gemeinsam mit der Grünen-Kandidatin Meier in der jüngsten Gruppe (18 bis 29 Jahre) am stärksten punktet. Zwar haben hier auch Kretschmer und Dulig durchaus gute Werte, doch allgemein gilt für das Duo: Je älter die Befragten sind, desto bessere Noten erhalten beide.

Das gilt auch für AfD-Chef Urban, der im Gegensatz zu den anderen bei Frauen ebenso wenig wie bei Akademikern überhaupt nicht landen kann und auch bei CDU-Anhängern durchfällt – das kann wiederum als Signal für die Zeit nach der Landtagswahl verstanden werden.

FDP-Mann kommt bei Männern besser an

Auch der FDP-Vorsitzende Zastrow kommt bei Männern deutlich besser an. Insgesamt weist die Freie-Wähler-Spitzenkandidatin Martin, nach der erstmals gefragt wurde, über alle Parteien hinweg eine relativ große Schnittmenge und nur die geringe Ausschläge bei der Bewertung auf.

Am Mittwochabend lieferten sich die Kandidaten der sechs aussichtsreichsten Partein für die Landtagswahl in Dresden einen Schlagabtausch. Unter den Besuchern waren auch rund 80 LVZ-Leser, die von der Debatte angenehm überrascht gewesen sind.

Von Andreas Debski