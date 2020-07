Diese Radtouren gehören zu den schönsten Strecken im Neuseenland und Muldental

Landkreis Leipzig

Na, das geht ja schon gut los. Schotter, kurze, aber steile Anstiege, eine Menge Sonnenplätze, noch mehr Schotter und unendlich viel Gegenverkehr – wer den Rundweg um den Hainer See unter zwei Räder nimmt, muss zunächst einmal einige Herausforderungen meistern. Zumindest diejenigen, die am südlichsten Zipfel des Sees, am dortigen Parkplatz, beginnen. Wer hingegen am Parkplatz gegenüber des Hafens startet, findet einen asphaltierten Radweg vor und kann gemütlich dahinrollen. So gesehen also dürfte der Hainer See sowohl Radrennfahrer als auch Mountainbiker begeistern. Die einen auf der einen Hälfte, die anderen auf der anderen Hälfte. Denn durchgängig asphaltiert ist der Weg bislang nicht.

Zur Galerie Der Rundweg um den Hainer Seee lockt sportliche Radfahrer und Ausflügler gleichermaßen an. Er bietet Asphalt- und Schotterstrecken, lauschige Plätzchen und einige Attraktionen.

Die erste Variante (Start am Südzipfel) ist für den Moment wohl anstrengend, allerdings strampelt man doch noch recht gut ausgeruht los und bewältigt dann auch die Schotteranstiege. Zuweilen mit Schieben, aber immerhin. Schwieriger wird es für diejenigen, die auf Asphalt losradeln, schließlich haben sie bereits eine ordentliche Tour in den Knochen, wenn die Anstiege samt Schotterstrecke warten. Dennoch: Der Radweg ist an schönen Tagen heiß begehrt, nicht nur Einzelsportler finden hier super Bedingungen vor, auch ganze Reisegruppen und Familien sind hier gut aufgehoben.

Wenig Autos , viele Badestellen und einige Attraktionen

„Für uns ist die Radtour ein Familientreffen“, sagt Franziska Siegel, die mit Mann, Kindern und Geschwistern unterwegs ist. Die sieben kommen aus Zwickau und Annaberg-Buchholz und haben dem Hainer See schon häufiger einen Besuch abgestattet. „Hier fahren kaum Autos, nur entlang der Lagune. Das ist entspannt, vor allem, wenn man Kinder dabei hat“, begründet Michael Siegel die wiederholten Ausflüge nach Kahnsdorf. Zudem gebe es viel Gastronomie, Badestellen und einige Attraktionen.

Zu diesen gehören unter anderem das Schillerhaus, ein Bootsverleih, Wasserski, Stand-up-Paddling und Quadtouren. Letztere bietet die Großdeubener Firma Wiggela Fun Cars seit geraumer Zeit hat. Wer also mal eine Strampelpause braucht, steigt auf ein Vierrad samt Motor um und erkundet Teile des Ufers auf diese Art.

Familie Hohmann aus Frankfurt an der Oder war ebenfalls auf vier Rädern unterwegs, allerdings ohne Motorkraft. „Ne, wir müssen schon selbst ganz schön in die Pedale treten, um das Teil hier vorwärts zu kriegen“, sagt Peter Hohmann. Zusammen mit seiner Frau hatte er sich ein Tretmobil ausgeliehen und damit den Rundweg in Angriff genommen.

Für Radfahrer und Wanderer fehlen Rastplätze auf der Strecke

Für den 16 Kilometer langen Rundweg sollten Radbegeisterte etwa eine Stunde einplanen. Mit dem Tretmobil dauert es länger. Allerdings können aus einer Stunde auch gleich mehrere werden, wenn Eis, Bier und Badespaß locken. So wie bei Carmen, Frank, Axel und Kathrin, Kai und Annett. Für die Gruppe, die sich vor Jahren beim Skifahren kennen gelernt hat, ist eine Tour um den See eine Art Sommertrainingslager. „Die Strecke ist wunderschön“, macht Carmen deutlich, die auch die Schotterabschnitte nicht stören. Dennoch habe der Rundweg ein Manko: fehlende Bänke und Mülleimer. „Für Wanderer fehlen Rastplätze“, sagt Frank.

Dennoch sind die gebürtigen Neukieritzscher und deren Freunde aus dem Sauerland und Senftenberg begeistert, wie sich der Hainer See in den vergangenen Jahren entwickelt hat. „Wenn man bedenkt, dass das alles hier mal Tagebaugebiet war, ist hier ein echtes Paradies entstanden.“ Mit vielen Sportmöglichkeiten, Erholung und kulinarischen Genüssen. Auch mit vielen Menschen, mit denen man den Rundweg und die Badebuchten teilen muss.

Von Bad Lausick ins Muldental

Eine Radfahrt durch das Muldental kann zum Beispiel in der Kurstadt Bad Lausick ihren Anfang nehmen. Sie führt nach Grimma und Höfgen, am Thümmlitzsee vorbei über Kössern und Großbothen wieder zum Ausgangsort zurück. Schon in der Kurstadt gibt es viel zu entdecken. Der Stadtkern mit Kilianskirche, deren Silbermannorgel weithin bekannt ist, oder der Park mit den legendären Putten im Rosengarten und das Museum, wo die Geschichte des Bäderbetriebes durch ausgestellte Exponate erlebbar wird, sind nur einige der Attraktionen.

Zur Galerie Zwischen der Kurstadt Bad Lausick und Grimma warten wunderschöne Landschaften, kleine Dörfer und viele Sehenswürdigkeiten auf den Radler.

Die Tour führt am höher gelegenen Kurmittelhaus vorbei nach Etzoldshain. Am Ende des Dorfes beginnt ein Radweg, der neben der Straße nach Grimma durch einen Waldabschnitt in Richtung Kleinbardau führt, weiter an Äckern vorbei nach Großbardau und über Waldbardau bis Grimma.

Familie Barz aus Lichtenau hat bis hierher schon 60 Kilometer per Rad zurücklegt. „Mit der Hängebrücke im Blick ist Grimma ein schöner Ort für eine Rast, bevor wir weiter nach Leipzig fahren. Für uns ist es die Natur mit der Flusslandschaft, die uns gefällt“, sagt Katrin Barz. In Grimma lohnt sich das Verweilen im Stadtkern mit dem alten Rathaus, der Pöppelmannbrücke und der historischen Stadtmauer entlang der Mulde mit ihren Mauerhäuschen.

Französin radelt mit Familie rund um Grimma

Auf der Pöppelmannbrücke überqueren Kerstin Haferburg mit ihren Mann die Mulde. „Wir kommen aus Brandis und nutzen das schöne Wetter für eine Radtour. Wir sind von Grimma bis Kössern gefahren und auf der anderen Seite der Mulde über Höfgen wieder zurück geradelt. Die Landschaft und die kleinen Orte sind beeindruckend.“

Die Französin Veronic Plancque nahm den weiten Weg von Frankreich in Kauf, um mit der Familie auch im Muldental Fahrrad zu fahren. „Vor einigen Jahren lebte ich in Sachsen. Ich möchte mit der Radtour durch das Muldental meiner Familie die herrliche Umgebung um Grimma zeigen“, schwärmte sie.

Der Leipziger Peter Pohlmann beginnt dagegen in Grimma seine Tour. Das Fahrrad brachte er im Huckepack mit dem Auto her. Von der Pöppelmannbrücke radelt er an der Mulde entlang, den Weg durch den Stadtwald, über den Rabenstein bis Höfgen. Auf dem Rückweg quert er die Hängebrücke.

Viele Wege führen nach Höfgen

„Hier war ich das letzte Mal vor vier Jahren mit meiner Frau, die leider verstorben ist. Jetzt fahre ich die Runde allein, quasi als Erinnerung an unsere gemeinsamen Ausfahrten. Die Landschaft an der Mulde und die Ruhe sind einfach herrlich“, schwärmt Pohlmann.

Um ins beschauliche Dörfchen Höfgen zu fahren, bieten sich dem Radler gleich vier Wege an. Einmal jener über die Pöppelmannbrücke in Richtung Neunitz. Die auf dem Weg liegende Kapelle St. Georg lädt am Wochenende zu Ausstellungen ein. Eine andere Tour führt über den Radweg nach Nimbschen an der dortigen Klosterruine vorbei, deren Geschichte eng mit Katharina von Bora, der Ehefrau Martin Luthers, verbunden ist. An der bald folgenden Fähr-Anlegestelle, kann man nach Höfgen übersetzen.

Auf die Muldepassage mit dem Fährmann setzt Holger Voigtmann mit seiner Familie, die von Bahren kommend an er Mulde unterwegs war. „Es ist unsere erste Tour. Mit bleibenden schönen Erinnerungen fahren wir wieder nach Hause“, erzählt Voigtmann.

Bequemer ist es mit dem Schiff

Wer es etwas bewegter mag, dem sei die Überquerung der Hängebrücke empfohlen und der Weg durch den Stadtwald weiter bis zum höher gelegenen Rabenstein, der als Lohn für den Aufstieg einen weiten Blick über die Muldelandschaft gewährt. Am Ende des Abstieges führt der Weg weiter nach Höfgen.

Etwas bequemer ist es, von Grimma mit dem Muldeschiff flussaufwärts nach Höfgen zu schippern und gelassen die Flusslandschaft an sich vorbeiziehen zu sehen. In Höfgen wartet unter anderem die Gaststätte Schiffsmühle auf Besucher, deren Geschichte bis ins Jahr 1871 zurück reicht.

Interessant ist die auf der Mulde schwimmende Schiffmühle mit ihrem hölzernen Wasserrad. Auch die Wassermühle in Höfgen hat ihre Geschichte. Die Zeit, als Korn für die Bauern gemahlen wurde, ist längst vorbei, dafür wird der Mühlenbackofen regelmäßig zum Backen von frischem Brot angeheizt. Daneben lockt die gleichnamige Gaststätte zur Einkehr. Auch die nahe Wehrkirche lohnt einen Besuch.

Gelegenheit zur Abkühlung in Kleinbothen

Fernab vom Straßenverkehr biegt nach dem Pfadfinderheim ein Weg ab, der an Feldern entlang bis zum Ort Förstgen führt. Hier lohnt sich ein Abstecher zur Rast am Thümmlitzsee mit Bootsverleih. Wieder zurück folgt man der Straße in Richtung Kössern mit seinem Jagdhaus und radelt weiter bis Kleinbothen, wo das Freibad zu einer Abkühlung verführt. Im benachbarten Großbothen wird in der Wilhelm-Ostwald-Gedenkstätte das Erbe des Nobelpreisträgers bewahrt.

Um wieder nach Bad Lausick zu gelangen, bietet sich nun der Weg von der Mitte des Ortes in Richtung Glasten durch den Wald an. Von dort aus gelangen Zweiradtouristen über den zum Radweg ausgebauten einstigen Bahndamm in die Kurstadt, wo man mit einem Abstecher in das Freizeitbad Riff mit Saunalandschaft und Restaurant den Rad-Tag ausklingen lassen kann.

Von Julia Tonne, René Beuckert