Diese fünf Radrouten sollen im Kohrener Land ausgebaut werden

Frohburg

Aller guten Dinge sind fünf: Frohburg will das Radfahren im Kohrener Land attraktiver machen. Bis Mitte des Jahrzehnts sollen nach dem Willen von Stadtrat und Verwaltung fünf Trassen in einen Zustand versetzt werden, der das Radeln zum Genuss werden lässt, der aber auch für die Land- und Forstwirtschaft von Gewinn ist. Zwei weitere bei Ausflüglern beliebte Wirtschaftswege werden noch in diesem Jahr hergerichtet.

Hiensch : Keine neuen Wege erfinden

„Wir werden keine neuen Wege erfinden, sondern das vorhandene Netz ausbauen“, gab Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates die Richtung vor. Der Koalitionsvertrag der sächsischen Landesregierung enthalte den Passus, wonach der Freistaat die Kommunen für den Radwege-Bau „deutlich besser ausstatten“ wolle. Darüber hinaus hoffe man, dass auch über neu aufgelegte Leader-Förderung in den nächsten Jahren solche Vorhaben gefördert würden. Wege gänzlich neu zu bauen, verbiete sich, um den Verbrauch wertvollen Landschaftsraumes nicht zusätzlich voran zu treiben. Zum anderen müsse man in diesen Fällen mit naturschutzrechtlichen Hürden und höheren Kosten rechnen.

Diese Strecken sollen ausgebaut werden:

Diese fünf Wege sind bis 2025 geplant Beuchaer Weg von Flößberg Richtung Waldsiedlung: Ein Teil der Strecke liegt auf dem geplanten Radweg Grimma– Borna. Von Jahnshain nach Kohren-Sahlis über die Alte Schäferei Walditz und das Sahliser Gut: Der Wanderweg ist Teil des Pilgerweges Via Porphyria. Er ist teilweise grob geschottert, hat Schlaglöcher. In Jahnshain besteht Anschluss via Pastholz und Langenleuba-Oberhain an den Radweg im Muldental. Teichhaus Eschefeld nach Eschefeld: Der vorhandene Weg entlang des Naturschutzgebietes gilt als Gehweg. Eine Nutzung für Radler müsste mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Waldweg durch das Himmelreich von der Staatsstraße 11 jenseits des Frohburger Bahnhofs bis zum Radweg Prießnitzer Straße: Wichtige Verbindung mehrerer Routen, zur S-Bahn und zum Bus. Schlechter Zustand. Peter-und-Paul-Weg von Dolsenhain Richtung Leinawald: Hier verläuft die Radroute Altenburg– Colditz. Guter Zugang zur Leina und zur Talsperre Schömbach, Teil des Lutherweges.

Spurbahnen haben sich bewährt

Sinnvoll sei es zudem, nicht nur an den Tourismus, sondern auch an die Wirtschaft zu denken. An deren Erfordernissen werde sich die Art des Ausbaus orientieren, ohne in Konflikt zu treten mit den Naturschutz. Die Verlegung zweier separater Spurbahnen aus Asphalt oder Beton mit Schotterrasen in der Mitte, wie im Kohrener Land bereits mehrfach realisiert, empfehle sich. Beispiele sind die Wege zwischen Benndorf und Eschefeld und Frohburg und Prießnitz. Reine Wander- und Radwege in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sollten entsprechend des Wiesenweges zwischen Frohburg und Streitwald eine ungebundene Deckschicht erhalten. Gleichzeitig sollte man die vielfach historisch belegte Bepflanzung der Wege mit Bäumen ergänzen oder wieder herstellen, um dem bedauerlichen Trend zu einer ausgeräumten Landschaft entgegen zu wirken.

Radwege im Kohrener Land - hier unterhalb der Burgruine. Quelle: Jens Paul Taubert

Landkreis und Land sind ebenso in der Verantwortung

In Gebieten, wo Verfahren zur Flurneuordnung liefen – in Benndorf/ Bubendorf, Nenkersdorf/ Schönau, Greifenhain, Bockwitz – sollten sich die Teilnehmergemeinschaften des Themas annehmen, so der Bürgermeister. Entlang von Kreis-, Staats- und Bundesstraßen seien indes der Landkreis und der Freistaat in der Pflicht, Lücken im Radwege-Netz zu schließen. Hiensch sieht folgende Prioritäten: Niedergräfenhain - Roda entlang der B 7; Flößberg - Bad Lausick als Teil des Radweges Grimma - Borna auf dem alten Damm der Querbahn; Teichhaus - Eschefeld (der Abschnitt Frohburg - Teichhaus wurde vor Jahren gebaut, die Verlängerung ist Teil des Kreis-Radwegkonzeptes).

Von Ekkehard Schulreich