Diese guten Vorsätze haben die Ostdeutschen für 2020

Im nächsten Jahr mache ich alles besser! – nie sind die Menschen so optimistisch, wie kurz vor dem Jahreswechsel. Welche guten Vorsätze die Deutschen und speziell die Ostdeutschen für das Jahr 2020 gefasst haben, hat nun eine DAK-Studie herausgefunden. Demnach wollen sich viele Menschen verstärkt Zeit für Freunde und Familie nehmen (64 Prozent), Stress vermeiden (ebenfalls 64 Prozent) und außerdem mehr Sport machen (56 Prozent). Erstmals wurde zudem der Faktor Natur und Umwelt in die jährliche Umfrage miteinbezogen – und schaffte es gleich an die Spitze der Hitliste. So gaben 64 Prozent der rund 2000 Befragten an, sich in Zukunft klimafreundlicher verhalten zu wollen. Von den ostdeutschen Befragten waren es immerhin 61 Prozent.

Wenig Unterschiede zwischen Ost und West

Insgesamt gebe es kaum eklatante Unterschiede zwischen Ost und West beziehungsweise Gesamtdeutschland, so Florian Kastl von der DAK-Gesundheit. So hätten Ostdeutsche etwas seltener angegeben, sich weniger stressen zu wollen (60 Prozent). Auch den Verzicht aufs Fernsehschauen nannten sie mit 17 zu 20 Prozent im Vergleich nicht so häufig wie der Bundesschnitt. „Aber auch hier sind die Unterschiede nicht groß“, so Kastl.

Als „neuer Klassiker“ habe die Einschränkung der Computer- und Handynutzung Eingang in die Studie gefunden und gleich altbewährte Vorsätze wie „abnehmen“ (36 Prozent) und „Rauchen aufgeben“ (11 Prozent) überflügelt. Während auch hier regionale Unterschiede kaum eine Rolle spielen, gaben besonders junge Menschen an, ihre Internetnutzung überdenken zu wollen. Während 47 Prozent der befragten 14 bis 29-Jährigen sich vornahmen, ihr Handy verstärkt zur Seite zu legen, waren es nur noch 34 Prozent der 30 bis 44-Jährigen.

Zugegeben – gute Vorsätze sind gerade nach der dritten Portion Gänsebraten am Heiligabend leicht angekündigt. Aber wie viele Menschen halten sie auch ein? Laut der Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse gar nicht so wenige. So hätten nur drei Prozent der Befragten den Willen schon nach wenigen Tagen verloren und 16 Prozent immerhin zwei bis drei Monate durchgehalten. 61 Prozent (62 Prozent in Ostdeutschland) gaben an, sich noch immer an ihre Vorsätze zu halten.

Von hgw