Diesel bald dauerhaft über zwei Euro? Forderung nach Spritpreisbremse

Die Spritpreisentwicklung kennt derzeit nur eine Richtung: Nach oben. Auch am Wochenende wurde das Tanken teurer. Vor allem für Dieselfahrer wird der Halt an der Zapfsäule immer schmerzhafter: Am Sonntag lag der Literpreis in Leipzig nach Angaben des Portals Clever Tanken.de zeitweise bei 2,05 Euro. Bundesweit war Diesel an einigen Orten erneut teurer als Super E10. Seit Ende Februar ist der Diesel im Schnitt um 12 Cent pro Liter gestiegen. Und ein Ende der Preisrallye ist vorerst nicht in Sicht.

Hauptgrund dafür dürfte der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland sein. Fast 15 Prozent des hierzulande vertankten Diesels stammen aus russischen Raffinerien. Importeure in der EU möchten derzeit auch ohne staatliche Verbote keine Geschäfte mit russischen Handelspartnern machen. Viele fürchten, dass kurzfristig neue Sanktionen oder Ausfälle die Lieferungen platzen lassen. Und deutsche Raffinerien können den hiesigen Bedarf an Diesel nicht decken.

Forderungen nach Gewerbediesel und Spritpreisbremse

Im Transportgewerbe ist man alarmiert. Der Bundesverband Güterkraftverkehr BGL fordert zeitnah einen Krisengipfel sowie die Einführung eines Gewerbediesels, also verbilligten Kraftstoff für Spediteure. Andernfalls würden die Verbraucherpreise stark steigen, da die höheren Spritkosten umgelegt werden müssten.

Der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ verlangt in einer Petition von der Bundesregierung eine staatliche Spritpreisbremse. „Immer mehr Kosten werden auf Millionen Autofahrer abgewälzt“, beklagt Club-Präsident Michael Haberland. „Dabei brauchen viele Menschen ihr Auto für den Beruf.“ Die Schmerzgrenze des Zumutbaren sei für viele längst überschritten: Bei einem Preis von zwei Euro für den Liter Benzin würden mit 1,06 Euro mehr als die Hälfte in Form von Steuern an den Staat gehen. „Diese Belastung muss zumindest vorübergehend ausgeglichen werden, was in Ländern wie Polen oder Kroatien ja auch möglich ist“, so Haberland.

Analysten rechnen mit weiterem Ölpreisanstieg

Eine baldige Entspannung sehen Analysten nicht. Im Gegenteil: Energieexperten rechnen damit, dass die Spritpreise zumindest in den nächsten Wochen dauerhaft um oder über der Zwei-Euro-Marke bleiben. Viele gehen zudem von steigenden Ölpreisen aus: Bei einer weiteren Eskalation des Kriegs in der Ukraine seien 120 Dollar und mehr für je Barrel Rohöl möglich. Größte Sorge bleibt, dass Russland den Ölhahn für Exporte zudreht. „Ein vollständiger Ausfall hätte sehr deutliche Auswirkungen auf den Preis“, sagte Gabor Vogel, Ölfachmann der DZ Bank, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA und Kanada könnten ihre Ölförderung zwar als Reaktion weiter erhöhen, aber nicht in dem Ausmaß und nicht so schnell, wie es zu einem Ausgleich russischer Lieferungen notwendig wäre.

Experte: Preise an den Zapfsäulen werden im März weiter steigen

Auch Clever-Tanken-Geschäftsführer Steffen Bock davon aus, dass die Preise an den Zapfsäulen im Monat März weiter steigen werden. „Sollte sich die Situation in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland weiter zuspitzen, ist es durchaus möglich, dass Russland Europa vom Ölnachschub abschneidet, was die ohnehin bereits angespannte Lage weiter verschärfen würde“, so Bock. Immerhin: Etwas Entspannung könnte in dieser Situation die Einigung mit dem Iran über die Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015 bewirken. „Sollte es zu einer Vereinbarung und damit der Aufhebung von Sanktionen kommen, könnte der Iran wieder deutlich mehr Erdöl exportieren.“

Bis zu sechs Preisspitzen pro Tag an den Tankstellen

Experte Steffen Bock Autofahrern rät Autofahrern dazu, die Kraftstoffpreise entlang geplanter Fahrtrouten sehr genau zu vergleichen. „Über Apps, das Navigationsgerät oder das Internet lassen sich die günstigsten Tankstellen der Umgebung ermitteln. Darüber hinaus sollten Autofahrer teure Autobahntankstellen meiden, wenn das ohne Umwege möglich ist. Mit diesem Verhalten sparen sie bei steigenden wie auch bei fallenden Preisen.“

Beachten sollten Autofahrer aber auch, dass es seit März 2021 mancherorts bis zu sechs Preisspitzen am Tag gibt – insbesondere an den Markentankstellen. Steffen Bock: „Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen einer Stadt sind innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent drin. Günstige Tankzeiten bieten sich oft im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr.“

Ölreserve verhindert Versorgungsengpässe

Immerhin: Leere Tankstellen müssen Autofahrer hierzulande vorerst nicht befürchten. Laut Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen (Uniti) sei Deutschland dank der strategischen Ölreserve für mindestens 90 Tage abgesichert.

