Dresden

Der erste Corona-Lockdown im Frühjahr traf Sachsens Bildungssystem unvorbereitet und offenbarte enormen Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Nicht nur Technik fehlte vielerorts, auch völlig neue Unterrichtsformen abseits der üblichen Frontalbeschallung mussten ad hoc erdacht und praktiziert werden. Dann folgte ein langer Sommer und die Rückkehr ins Klassenzimmer. Inzwischen ist die zweite Welle da, sind mehr als 5000 Schüler in Quarantäne und digitaler Unterricht oftmals wieder unumgänglich. Was hat sich dabei seit März getan?

Aus Sicht des Kultusministeriums: Sehr viel. „Die Schulen sind deutlich besser gerüstet als im Frühjahr während der ersten Welle“, hieß es auf Nachfrage aus der Behörde von Christian Piwarz ( CDU). Fast alle Anträge, die über das Förderprogramm der beiden Digitalpakte der Bundesregierung gestellt wurden, seien inzwischen bewilligt. Das betrifft vor allem die Technik in Schulen, aber auch die Ausrüstung von Kindern, die bisher keinen Zugang in die digitale Welt hatten. „Die Schüler-Laptops sind zum Teil auch schon an die Schulen ausgeteilt worden“, heißt es aus Dresden. Die nackten Zahlen im Paket sind tatsächlich beeindruckend: Upgrades in Höhe von fast 250 Millionen Euro wurden für sächsische Schulen demnach bewilligt – und 2,5 Millionen bereits ausgezahlt.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Quelle: dpa

Das zentrale Element des digitalen Bildungssystems in Sachsen heißt „LernSax“. Die Nutzerzahl auf dem Portal stieg seit März von 100.000 auf 500.000 Schüler und Lehrer. Fast alle der 1500 Schulen im Freistaat seien inzwischen dort aktiv, stellen Aufgaben ein, organisieren Videochats, kontrollieren die Ergebnisse. Nach massiven Serverproblemen im März wurde dem System nicht nur mehr Power gegönnt, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit erhöht, teilt das Ministerium mit. Darüber hinaus gebe es die Schülermediathek „MeSax“ mit Bildungsinhalten und die kostenpflichtige Lern-Plattform „Sofatutor“ – für die es inzwischen 20.000 finanzierte Zugänge gebe.

Elternsprecher: Unterschiede an Schulen weiter gravierend

Sachsens Eltern stimmen in den Kanon nicht ganz so positiv ein. Jörg Menke vom Landeselternrat zollt den Lehrer, die im Frühjahr praktisch aus dem Nichts auf digitalen Unterricht umstellen mussten, großen Respekt. Aber auch heute noch seien die Unterschiede an Schulen zum Teil gravierend. „Während die eine Schule LernSax in ihrem Unterricht ab Klasse 5 integriert und zum festen Bestandteil des Unterrichts macht, haben wir auf der anderen Seite Schulen, die ihre Schüler nur mit E-Mails oder Download-Möglichkeiten auf den Schul-Website versorgen.“ Dort erfolge der digitale Kontakt zwischen Lehrern und Schülern auch weiterhin ohne pädagogische Begleitung.

„Betrachten wir die vergangenen sechs Monate, muss man eindeutig feststellen: Es gibt seitens des Kultusministeriums weder einheitliche Konzepte, noch Leitlinien für die technischer Ausstattung und Durchführung des digitalen Unterrichts“, sagt Menke. Die Schulen seien mit den weiterhin bestehenden Problemen vielfach allein gelassen. „Es wurde viel über das Öffnen der Fenster und über Maskenpflicht im Unterricht diskutiert. Um den digitalen Unterricht ging es dagegen nicht.“

Im Lockdown im März gehörte Homeschooling zu den Herausforderungen vieler Familien. Quelle: dpa

Sachsens Schüler selbst wollen die Fortschritte der vergangenen Monate nicht verhehlen. „Die Bedingungen haben sich gebessert, aber die Probleme sind definitiv nicht vollständig behoben“, so die Vorsitzende des Landesschülerrates Joanna Kesicka. Zwar seien tatsächlich neue Geräte angeschafft worden, „aber gerade Schülerinnen und Schüler in sozialschwächeren Familien haben immer noch nicht den Vorteil, Endgeräte zur Verfügung zu haben“ so Kesicka. Oft müssen innerhalb der Familie Zugänge geteilt werden.

Laptop ja, aber kein Internet

Große Schwierigkeiten gebe es zudem auch heute noch bei der Internetanbindung, vor allem in Privathaushalten. „Wer vor einem halben Jahr kein gutes Internet hatte, hat es heute vermutlich auch nicht. Doch gerade dieses wäre dringend nötig, wenn verstärkt auf Videokonferenzen und Onlineunterricht gesetzt werden soll“, so die Schülersprecherin. Im Kultusministerium ist man sich dieser Misere durchaus bewusst, verweist beim schleppenden Ausbau des Breitbandnetzes auf die Verantwortung des Wirtschaftsministeriums von Martin Dulig ( SPD).

Zuletzt hatte in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig beispielsweise nur jeder fünfte Haushalt einen schnellen Zugang. In anderen Regionen sind die Lücken im Netz noch viel umfangreicher. Geld für den Ausbau ist in bundesdeutschen Fördertöpfen eigentlich ausreichend vorhanden, die privatwirtschaftlich organisierte Kommunikationsbranche lässt sich allerdings häufig nur schwer davon überzeugen, auch auf dem weniger lukrativen Land zu investieren. Dulig will nun mit der Gründung einer Digitalagentur etwas mehr Schwung in den Laden bringen.

Joanna Kesicka, Vorsitzende des Landesschülerrates. Quelle: LSR

„Können ist eines, wollen etwas anderes“

Keineswegs in der Verantwortung des Wirtschaftsministers liegt die Digitalkompetenz der Lehrkräfte. „Wir sind uns sicher, dass viele Lehrerinnen und Lehrer ihre Kenntnisse erweitert und sich mit den Programmen vertraut gemacht haben“, sagt Schülersprecherin Joanna Kesicka. Doch in einem halben Jahr konnten natürlich nicht alle parallel zum regulären Unterricht auch ausreichend fortgebildet werden. „Abgesehen davon: Können ist eines, wollen etwas anderes“, so Kesicka. Es hänge jeweils vom Willen vor Ort ab, welche digitalen Tools genutzt oder ob weiter einfach Aufgaben per E-Mail verteilt werden. „Manche Schulen und Kollegien sind motiviert und gut vorbereitet, andere weniger“, sagt die Schülersprecherin.

Jörg Menke vom Landeselternrat sieht dabei auch grundsätzliche Defizite. Er findet, der Unterricht müsse dringend hinsichtlich Methodik und Inhalt überprüft und verändert werden. „Den Präsenzunterricht als einzig richtigen Weg zu propagieren und dabei den sogenannten Hybridunterricht abzuwerten, verschenkt die Chancen und Möglichkeiten, die sich für die SchülerInnen daraus ergeben. Hier besteht die Gefahr, dass wir eine verlorene Schülergeneration heranziehen, der die digitale Lern- und Arbeitswelt weiterhin fremd ist“, sagt der Elternsprecher.

Schülerin Joanna Kesicka nimmt wahr, dass angesichts der aktuellen Situation zumindest ein Wechsel zwischen Online- und Präsenzzeiten wieder mehr diskutiert wird. „Wir unterstützen das. Die Staatsregierung betont stets, die Infektionslage außerhalb der Schule entscheide darüber wie gut die Schulen durch die Pandemie kommen.“ Sie erinnert daran, dass mit dem derzeitigen Lockdown auch das Versprechen verbunden war, die Infektionszahlen eindämmen und somit Schulen weiter offen halten zu können. „Aktuell zeigt sich jedoch, dass dieses Versprechen nicht erfüllt wurde. Wenn die Zahlen weiterhin nicht sinken, werden vorübergehende Formate mit Wechseln zwischen Präsenz und Online sowie Klassenteilungen nötig sein“, so Kesicka weiter.

Von Matthias Puppe