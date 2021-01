Leipzig

Auch in diesen negativen Corona-Zeiten gibt es für die regionale Wirtschaft positive Aspekte. „Zum Beispiel stärkt die Besinnung auf Fähigkeiten und Kompetenzen, die seit der Wendezeit ab 1990 erworben wurden, das Selbstvertrauen, Krisen meistern zu können“, sagt Timo Meynhardt, Professor an der Leipziger Manager-Schmiede HHL, im Gespräch mit der LVZ.

Das setze auch unternehmerische Energie frei. Wenn es gelinge, sich noch mehr auf die kulturellen und sozialen Voraussetzungen in der Region als Stärke zu konzentrieren, „dann stehen der hiesigen Wirtschaft gute Zeiten ins Haus“, meint der Wissenschaftler. Zum Beispiel erlaube die historisch gewachsene Kulturlandschaft in Verbindung mit der Digitalisierung eine smarte Vernetzung von Stadt und Land. „Corona kann Prozesse beschleunigen, in der immaterielle Standortfaktoren die ostdeutsche Kreislaufwirtschaft antreiben“, so der 48-jährige Hochschullehrer.

Krisenmodus kann zur möglichen Dauersituation werden

Je nach Branche und Gewerbe hat die Pandemie die Firmen in unterschiedlichster Weise getroffen. „Wie immer gibt es Gewinner und Verlierer, und wir sind noch mittendrin“, betont der studierte Psychologe und Betriebswirt. Entscheidend sei, ob die Unternehmen in der Lage seien, etwas für die Zukunft mitzunehmen und den Krisenmodus als mögliche Daueroption zu akzeptieren.

„Die Verantwortlichen sind zum Beispiel massiv gefordert, Geschäftsmodelle auf ihren gesellschaftlichen Nutzen zu hinterfragen.“ Gebe es eine gute Antwort auf das Warum oder, etwas plakativ: Könne das weg? Widerstandskraft entstehe nicht allein aus kürzeren Lieferketten, mehr Online-Vertrieb oder Homeoffice-Lösungen. Vielmehr wirke Corona „in manchen Bereichen als Katalysator für ein Umdenken, welche Art Wachstum überhaupt sinnvoll ist“.

Spannungsfeld zwischen Selbstverantwortung und Vertrauensvorschuss

Der gebürtige Rudolstädter widerspricht der Ansicht, es sei gegenwärtig wichtiger, dass die Betriebe ihr Überleben sicherten, als die von ihm propagierte Gemeinwohlorientierung der Firmen zu verfolgen. „Als ob das Gegensätze sein müssen! Wie soll sich ein Unternehmen am Markt gegenüber anspruchsvollen Kunden, einer kritischen Öffentlichkeit und fordernden Mitarbeitern behaupten, wenn es seinen Gemeinwohlbeitrag nicht nachweisen kann?“ Was wäre die Alternative?, fragte der Professor. „Wollen wir weiter Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie zu Lasten der nächsten Generation oder der Umwelt gehen? Corona schärft die Sinnfrage.“

Die Pandemie hat für viele Beschäftigte die Folge, dass sie von zu Hause aus tätig sind. Nach Meynhardts Einschätzung baut sich schnell ein Spannungsfeld zwischen Selbstverantwortung der Mitarbeiter und Vertrauensvorschuss der Chefs auf. „Wenn das dauerhaft für alle zu anstrengend ist, werden sich die Büros rasch wieder füllen“, prophezeit der Psychologe. Es dürfe auch nicht vergessen werden, dass die Überwindung von Heimarbeit gerade für Frauen ein großer emanzipatorischer Schritt gewesen sei.

Experte sieht Gefahr von digitaler Zweiklassengesellschaft

Auf der Hinterbühne laufe ein zweiter Film: Nur wer online und gleichzeitig offline präsent sei, könne mitspielen. „Die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft ist real“, warnt der Professor. Machtverhältnisse verfestigten sich, wenn sich soziale Dynamiken nicht entfalten könnten und Herrschaftswissen eine deutliche Aufwertung erfahre. „Ver-online-ung“ berge die Gefahr einer Erstarrung, wo sie doch gerade zur Dynamisierung beitragen sollte. „Was technisch machbar ist, muss also sozial nicht wünschenswert sein. Die schöne neue Homeoffice-Welt gibt es nicht.“

Auch wenn gegenwärtig die öffentlichen Hände der Wirtschaft mit riesigen Finanzspritzen helfen, sieht der verheiratete Vater von drei Kindern Deutschland nicht auf dem Weg in eine Staatswirtschaft: „Auf keinen Fall.“ Die Bundesbürger sollten froh sein, wie leistungsfähig der Staat in der Krise sei und die Wirtschaft stütze. Er werde sich allein aus Klugheitsgründen auch wieder zurückziehen. „Mit Blick auf die gewaltigen Herausforderungen der anstehenden sozial-ökologischen Wende brauchen wir dringend die Innovationskraft der Unternehmen, die sich im Wettbewerb behaupten müssen.“

