Digitaler Ausbildungstag: Austausch mit über 60 Unternehmen der Region Leipzig

Die Lehrstellen-Suche ist in Pandemiezeiten eine besondere Herausforderung. „Es ist schwer Bewerberinnen und Bewerber mit den Betrieben zusammenzubringen“, sagt Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig (HWK). Denn natürlich ist für die erste Kontaktaufnahme die direkte Begegnung immer besser. Trotzdem: Mit einer Online-Veranstaltung am 8. Mai wollen HWK, Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, die Agentur für Arbeit sowie das Landesamt für Schule und Bildung Orientierung bieten – besser digital als gar nicht.

Der Aktionstag Lehrstellen richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die in der Berufsorientierung stecken, aber auch an Jugendliche, die aktuell eine Lehrstelle suchen. Von 9.30 bis 14 Uhr stellen mehr als 60 Unternehmen der Region ihre Ausbildungsberufe vor – in Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Gastronomie, Dienstleistungen, Bundeswehr, öffentlichem Dienst sowie Kommunikations- und Mediensektor. Es werden freie Lehrstellen angeboten, es gibt Bewerbungs-Tipps, und man kann in YouTube-Livestreams sowie in Zoom-Live-Chats mit Unternehmen in Kontakt treten. Mehr unter www.aktionstag-lehrstellen.de.

