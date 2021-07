Digitaler Impfnachweis in Sachsen: Reicht ein Zertifikat?

Dresden/Berlin

Als vor einigen Wochen der digitale Impfnachweis eingeführt wurde, lief nicht gleich alles rund: In einigen Impfzentren wurden zumindest in den Anfangstagen beim zweiten Termin nur Zertifikate für die zweite Dosis vergeben. Zwar ist nach dem Einscannen des ausgereichten Dokuments der Vermerk „Impfung 2 von 2“ in der Corona-Warn-App zu sehen und der zweite Termin vermerkt – Hinweise zum ersten Termin finden sich dort aber nicht. Das könnte, vor allem im Ausland, zu Problemen führen, wie Apotheker in den vergangenen Wochen berichtet hatten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apotheker empfehlen zwei Zertifikate

Ob das tatsächlich so ist und welche Konsequenzen es hat, wenn jemand auf seinem Handy nur einen QR-Code hat – dazu konnten weder das Bundes-, noch das sächsische Gesundheitsministerium eine klare Antwort liefern. Mehr Licht ins Dunkel bringt der Sächsische Landesapothekerverband: Um mit der Corona-App ein gültiges Zertifikat zu erzeugen, „benötigt man aktuell zwei QR-Codes (Impfung 1 und Impfung 2)“, teilt Göran Donner mit, Vizepräsident und Sprecher der Kammer. Ein möglicherweise fehlendes Zertifikat wird aber nicht in den Impfzentren ausgestellt. Der einfachste Weg, um an den Nachweis zu gelangen, ist der Gang in die Apotheke. Ausnahme: Für Personen, die nur eine Dosis bekommen haben (Genesene oder mit dem Vakzin von „Johnson und Johnson“ Geschützte), können Apotheken momentan noch kein nachträgliches Zertifikat erstellen. In jedem Fall gibt es immer noch die analoge Alternative: In Deutschland und im europäischen Ausland gilt als Nachweis natürlich auch das gelbe Impfheft aus Papier.

Von Björn Meine