Digitalpakt: 950 000 Euro für Delitzscher Schulen

Die Delitzscher Schulen machen immer größere Schritte in Richtung digitales Zeitalter. Einen Riesen-Anschub gab es nun durch Christian Piwarz ( CDU). Am Donnerstag übergab Sachsens Kultusminister Fördermittel in Höhe von rund 950 000 Euro an den Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Damit sollen nun die Grund- und Oberschulen, die in Trägerschaft der Stadt stehen, digital vernetzt und Endgeräte angeschafft werden.

Angeregte Runde mit den Leitern der Delitzsch Ober- und Grundschulen: Mit Kultusminister Christian Piwarz ging es auch um die Stundenkürzungen für Inklusions-, Lese-Rechtschreib- und Vorklassen für Ausländer. Quelle: Mathias Schönknecht

Piwarz : Ausstattung vor Inhalte

„25 000 Delitzscher schauen auf Sie und unsere Lehrer“, sagte Wilde in Richtung Piwarz und bedankte sich gleichzeitig beim gesamten Kultusministerium für die gute Zusammenarbeit in der zurückliegenden nicht einfachen Zeit an den Schulen. Die Stadtverwaltung sei nun „froh und glücklich“ über die erhaltenen Fördermittel: Exakt 853 050 Euro gibt es für die Verbesserung der Vernetzung in den Schulen aus dem Digitalpakt. Weitere 94 545 Euro erhält die Kommune aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes. Dieses Geld fließt in digitale Endgeräte für die Schülerschaft.

„Corona“, sagte Piwarz, sei auch die Überleitung zur Digitalisierung. Die Auswirkungen der Pandemie habe gerade im schulischen Bereich gezeigt, wie digitale Mittel sinnvoll eingesetzt werden können. Zu verstehen seien diese nicht als Ersatz für Lehrer, sondern als Ergänzung des Unterrichts. Bevor es um Inhalte gehe, müsse es jedoch die notwendige Ausstattung geben.

Mehr Technik bedeutet mehr Wartung – Stadt will reagieren

Laut Stadtverwaltung soll die knapp eine Million Euro für die Aufrüstung der Schulserver und die Herstellung eines drahtlosen Netzzugangs, für Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie Displays und interaktive Tafeln verwendet werden. Zudem seien digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung wie schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets vorgesehen.

Da mehr Technik gleichzeitig mehr Wartung erfordere, plane die Stadt, eine zusätzliche Stelle für diese Aufgaben zu schaffen, erklärte Wilde. Auch dafür sei eine Förderung des Freistaates angedacht, ergänzte Piwarz.

Mehr Fortbildungsangebote mit Fokus Digitalisierung

Mit dem Digitalpakt sollen auch Lehrer die Kompetenzen erhalten, zu wissen, wie sie Laptops, Tablets und elektronische Tafeln sinnvoll in den Unterricht einbeziehen können. Um diese Fähigkeiten zu erhalten, sei das Angebot von Fortbildungen ausgebaut worden, erklärte der Kultusminister.

Eine „Taskforce“, also eine zeitlich begrenzte Arbeitsgruppe, habe einen umfangreichen Katalog von Kursen für Einsteiger bis zu solchen für weit Fortgeschrittene erarbeitet. Natürlich sei dies ein „zweischneidiges Schwert“, erklärte Piwarz. Denn Lehrer seien dann nicht an der Schule. Dennoch finde er es sinnvoll, die Pädagogen zügig mit der Technik vertraut zu machen. Dies strahle auch in die restliche Lehrerschaft aus.

Fokus auf Artur-Becker- und Grundschulen

Der Streitpunkt, wann diese Fortbildungen stattfinden sollen und welcher Bedarf tatsächlich an den Schule besteht, werde aktuell mittels einer Umfrage unter den Schulleitern geklärt. Die Ergebnisse sollen noch in diesem Herbst vorliegen.

Wie Diana Ruhland, Leiterin der Delitzscher Grundschule Ost, erklärte, seien die Delitzscher Schulen bereits untereinander vernetzt. So habe es bereits eine Art Workshop an der Erasmus-Schmidt-Oberschule gegeben. Diese war 2018 grundlegend saniert worden und verfügt bereits über eine gute technische Ausstattung. Laut Stadtverwaltung werden sich die Investitionen daher vorrangig auf die Artur-Becker-Oberschule und die drei Grundschulen in Delitzsch konzentrieren.

Von Mathias Schönknecht