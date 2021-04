Dirk Neubauer analysiert die Wutbürger-Bewegung – und zeigt mögliche Auswege

Augustusburg. Die 4500-Seelen-Gemeinde Augustusburg bei Chemnitz ist bekannt für ihr historisches Jagdschloss mit mehreren Museen, längst aber auch für ihren Bürgermeister Dirk Neubauer (SPD). Der ist seit 2013 im Amt und macht einiges anders. Bis Freitag lief ein Modellprojekt, das begleitet von Tests vorsichtige Öffnungsschritte aus dem Lockdown erlaubte.

Das Beispiel zeigt: Neubauer ringt, wann immer möglich, um kommunalen Gestaltungsspielraum. Denn an der Basis, wo politische Teilhabe am leichtesten möglich ist, entscheidet sich das Schicksal unseres Gemeinwesens. Davon ist der Politiker überzeugt – sieht aber eine gegenläufige Tendenz: „Die Politik hat offenbar bereits vor Jahren beschlossen, den lokalen, erlebbaren Politikraum zu entpolitisieren und alle Verbindungen zu kappen“, schreibt er in seiner vergangene Woche erschienenen Streitschrift „Rettet die Demokratie!“. Die Folgen sind Enttäuschung, Wut, Protest. Ein Strudel, der unser demokratisches Gefüge bedroht, warnt Neubauer. Er analysiert nicht nur Ursachen, sondern zeigt – das macht den Band so lesenswert –, erfreulich konstruktive Auswege. Alles könnte so einfach sein.

Praktiker mit Dauerkontakt zur Bürgerschaft

Das Erstarken breiter Protestbewegungen hat Neubauer im Amt miterlebt. Aber als hemdsärmeliger Praktiker mit Dauerkontakt zur Bürgerschaft lässt er keinen Zweifel daran, dass er einen Unterschied sieht zwischen den extremistischen Tendenzen der AfD als Partei und einer Vielzahl ihrer Wähler. Er sieht vor allem Enttäuschte, die der AfD nicht einmal die besseren Konzepte zutraue. Die Wahl erfolge, da wird der Lokalpolitiker zum Psychoanalytiker, als „kleine Rache“. Im Aufschrei nach den Wahlergebnissen dürfen sich die Wähler endlich wahrgenommen fühlen. Die AfD dient als das, was der Soziologe Heinz Bude einmal als „Würdelieferant“ bezeichnet hat.

Als Bürgermeister und Partei-Gremienarbeiter – Neubauer war für die SPD an den Koalitionsverhandlungen beteiligt – hat er selbst erlebt, wie Inhalte hinter Postengeschacher zurücktreten. Wie Prioritätensetzung verwässert und stattdessen „allen alles“ versprochen wird. Wie seine Kommune gegen irrwitzige Vorgaben anrennt. Im Kern bemängelt er Überbürokratisierung, einen sich verselbstständigenden Politik- und Verwaltungsapparat und eine falsche Kümmer-Kultur. Die Politik verspricht die Angelegenheiten von oben zu regeln – und nimmt damit den Kommunen und Bürgern Gestaltungsspielraum. Aus Engagement wird Apathie.

Kaum Handlungsspielräume

Das schildert Neubauer in klaren, pointierten Sätzen. Auf Fachbegriffe wie „Subsidiarität“ muss man 100 Seiten warten. Subsidiarität steht für das Prinzip, Angelegenheiten auf möglichst niedriger Hierarchiestufe zu regeln. Das Gegenteil ist der Fall. 90 Prozent des kommunalen Budgets gehen für Pflichtaufgaben wie Schulen oder Personalkosten drauf, rechnet Neubauer vor. Der kümmerliche Rest erlaubt kaum Handlungsspielräume, Projekte können nur in Kofinanzierung mit dem Land gestemmt werden. Die Kommunen verkommen zu Bittstellern in der „Antragslotterie“ des Staates. Ein durchaus gewolltes System der Kontrolle. „Das ist der goldene Zügel, an dem wir euch führen.“ Diesen entlarvenden Satz bekam Neubauer in seiner Partei auf Landesebene zu hören.

Den Bürgern auf Augenhöhe begegnen

In Norwegen wird über 50 Prozent der Mittel kommunal entschieden, in Deutschland liegt die Quote bei 15 bis 18 Prozent, schreibt Neubauer. Ein kalkulierbares, autonom zu verwaltendes Budget ist für Neubauer aber nur der erste Schritt. Danach wird es spannend. In Disputen mit Bürgern sagt Neubauer mittlerweile gern die Sätze: „Die Stadt sind Sie. Ich bin die Stadtverwaltung. Wenn etwas fehlt, müssen wir es gemeinsam machen.“ Kurz: Augustusburg versucht, seinen Bürgern auf Augenhöhe zu begegnen, sie einzubinden und hat sich zu einer Art Labor der Basisdemokratie entwickelt. Es gibt Bürgerkonferenzen, die kommunale Vorhaben erläutern, eine Bürger-App für eine offene Kommunikation nur mit Klarnamen, Ortschaftsräte haben mehr Befugnisse bekommen, vermehrt sollen Bürgerprojekte mit eigenem Budget unterstützt werden. Neubauer: „Der Bürger ist nicht nur der Souverän. Er muss auch Teil der Lösung von Problemen sein.“

Und die Erfahrungen sind laut Neubauer ermutigend. Wer sich einbringt, einen Prozess begleitet, identifiziert sich am Ende mit dem Ergebnis. „Bürgerbeteiligung isoliert offenbar auch jene, die immer gegen alles sind“, schreibt Neubauer. Wir müssen „das Jammern gegen ein produktives Einmischen eintauschen.“

Den gordischen Knoten unseres Regelungsdickichts weiß auch Neubauer nicht zu lösen. Aber sein Buch bietet eine Fülle von Ansätzen, die Demokratie auf kommunaler Ebene zu beleben. „Der Staat unterschätzt seine Bürger“, schreibt Neubauer. Doch Vertrauen, das hat er in Augustusburg beobachtet, wird mit Vertrauen belohnt.

Von Dimo Rieß