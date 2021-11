Doberschütz: Grundstücke für Eigenheime an drei Standorten

Doberschütz

Sprotta-Siedlung, der mit 820 Einwohnern zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde Doberschütz, wächst weiter. Auf einem schmalen, rund 80 Meter breiten Feldstück, das in Sprotta-Siedlung von der Paschwitzer Landstraße bis zur B 87 reicht, sollen auf 21 000 Quadratmetern im südlicheren Teil 23 Eigenheime sowie eine neue Kindertagesstätte mit Platz für 80 bis 100 Knirpse gebaut werden.

Platz reicht auch für neue Kita

Möglich wird die neue Kita, die dann die kleine und in die Jahre gekommene Einrichtung Siedlerzwerge ablösen könnte, durch das Entgegenkommen des Eigentümers.

Wie Joachim Fehr von dem Erschließungsträger D. F. Wohnbau GmbH gegenüber der LVZ erklärte, hoffe er, dass er für das „Wohngebiet Paschwitzer Landstraße“ bis zum 1. April 2022 Baurecht habe. Klappt dies, könnte die Erschließung des Areals im günstigsten Fall noch Ende 2022 abgeschlossen sein.

Grundstückspreis liegt bei 150 Euro

„Die massive Nachfrage, derzeit sind bereits 21 der 23 Grundstücke fest reserviert, hat uns ermutigt, das Projekt anzugehen“, so Joachim Fehr. Wie die künftigen Bauherren hat allerdings auch sein Unternehmen mit den gestiegenen Baupreisen zu kämpfen. Allein seit 2020, so erwähnt er, habe es einen Baupreisanstieg von 12,6 Prozent gegeben.

Bei dem Preis für die dann mit Straße, Strom, Abwasser und Wasser erschlossenen Grundstücke legt sich der gebürtige Augsburger und Wahl-Leipziger dennoch schon fest: Die zwischen 500 und 1000 Quadratmeter großen Parzellen sollen für um die 150 Euro je Quadratmeter verkauft werden.

Kita wird frühestens 2024 gebaut

Während die ersten Eigenheime damit wohl ab 2023 in die Höhe wachsen können, ist bei der Kindertagesstätte mehr Geduld gefragt. Auf Nachfrage von Ortsvorsteher Falko Linke machte Bürgermeister Roland Märtz (CDU) folgende Rechnung auf: Wir sind jetzt dabei, die Fläche von 2000 Quadratmetern zu sichern, von denen wiederum 800 Quadratmeter versiegelbar wären. Nach der Erschließung der Fläche 2022 könnte die Kita 2023 geplant und frühestens ab 2024 gebaut werden. „Etwas anderes zu sagen, wäre unrealistisch“, so der Bürgermeister. Ob die Kita dann ein- oder zweigeschossig wird, und wie sie überhaupt konzipiert wird, sei offen. Doch auf jeden Fall würde schon bei den jetzigen Planungen einfließen, dass vor der Einrichtung 14 Stellplätze benötigt werden.

Zwölf Bauplätze auf der Roten Jahne

Doch in der Gemeinde gibt es nicht nur in Sprotta-Siedlung Bauplätze. Zwölf Eigenheimplätze will die Süß Bau GmbH auf der Roten Jahne erschließen. Hier sollte es nun, nachdem kurzfristig noch der Spielplatz verlegt wurde, im Dezember das endgültige Baurecht geben. Im Februar könnte damit dann dort die drei- bis viermonatige Erschließung starten. „Derzeit“, so Achim Haas von der Sub-GmbH in Leipzig, die die Vermarktung übernimmt, „sind noch Bauplätze frei“. Einen Verkaufspreis konnte er allerdings noch nicht benennen. Aber es ist davon auszugehen, dass dieser dem in der Paschwitzer Landstraße gleicht.

Krautgärten – zwei Grundstücke sind frei

Sofort mit dem Wunschhaus bebaubar sind, nach dem Rücktritt potenzieller Käufer, derzeit zwei Grundstücke in den Krautgärten in Doberschütz. Diese hatte die Gemeinde, wie auch acht zuvor erschlossene und längst vergebene Bauplätze in Sprotta, selbst erschlossen, sie sind etwas günstiger.

Gemeinde investiert nun in Mörtitz

Mit dem Verkaufserlös aus den Krautgärten will die Gemeinde nun den Standort Windmühlenbreite in Mörtitz finanzieren. Der Platz reicht dort für acht Grundstücke, wobei eins davon aber für das neue Feuerwehrdepot reserviert wird. Die Erschließung wird derzeit geplant. Sie soll im Dezember ausgeschrieben werden und dann zügig im Jahr 2022 erfolgen. Ab Ende 2022 möchte die Gemeinde dann die Grundstücke verkaufen.

Von Ilka Fischer