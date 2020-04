Doberschützer Bürgermeister schiebt Schulneubau in Indien an

Doberschütz

Über diesen Brief hat sich Roland Märtz besonders gefreut: Am 4. März schrieb die Reiner-Meutsch-Stiftung Fly & Help dem Doberschützer Bürgermeister, dass für seine Spendenaktion zugunsten eines Schulprojektes in einem Entwicklungsland „ein sagenhafter Betrag“ auf dem Konto zusammengekommen ist. Stolze 14 436 Euro sind gespendet worden. Geld, das sich Roland Märtz anlässlich seines 60. Geburtstages am 5. Januar anstelle von Geschenken gewünscht hatte.

Bürgermeister dankt Spendern

„Ich war wahnsinnig happy, als ich davon erfahren habe“, erzählt der Wöllnauer. Mit so einem hohen Betrag hatte er nicht gerechnet. Der Bürgermeister dankt allen, die dazu beigetragen haben.

Allein an seinem Geburtstag konnte Märtz in der „Goldenen Sonne“ in Doberschütz, wo er zu einem kleinen Empfang einlud, über 100 Gäste begrüßen. Darunter waren Landrat Kai Emanuel (parteilos), Ex-Landrat Michael Czupalla, Vertreter aus den Ortschaften, Bürgermeister, Landkreis-Dezernenten und Vorstände verschiedener Vereine – alles in allem langjährige Weggefährten und Freunde. Und die kamen nicht nur mit Glückwünschen und Präsenten, sondern hatten vielfach auch Umschläge mit Geld dabei. Jeder Betrag ist somit ein kleiner Mosaikstein für das große Ganze. Den Grundstock legte er selbst und spendete 1000 Euro. Weitere Spenden gingen auf das Konto der Stiftung ein.

Zusammenarbeit mit Stiftung

Eigentlich wollte Roland Märtz einem Kinderheim finanziell unter die Arme greifen. Als Elfjähriger kam er selbst in ein Kinderheim, nachdem seine Mutter verstorben war. Deshalb unterstützt er heute Kinder, wo immer er kann. Vor zwei Jahren hatte er dann auf einer Konferenz in Koblenz Reiner Meutsch kennengelernt, der dort für seine Stiftung warb.

Reiner Meutsch. Quelle: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP

Meutsch ist Gründer und Vorsitzender der Stiftung Fly & Help, die den Bau von Schulen in Entwicklungsländern fördert. Der Doberschützer Bürgermeister war angetan von der Arbeit und entschied sich, fortan ein Projekt der Stiftung unterstützen zu wollen – und dafür nutzte er seinen runden Geburtstag. „Die Spendensumme wird eins zu eins für das Schulprojekt eingesetzt“, weiß der Bürgermeister. Das war ein weiterer Grund, mit der Reiner-Meutsch-Stiftung in Rheinland-Pfalz zu kooperieren.

Schulbau in Indien

Zunächst war von einem Projekt in Afrika die Rede, doch die Stiftung will nunmehr ein anderes Vorhaben umsetzen. Mit den 14 436 Euro wird eine Vorschule im Südosten Indiens gebaut, genauer gesagt in Thippepalli. In dem Dorf wohnen 231 Familien, die in verschiedenen Gemeinschaften beziehungsweise Kasten leben. Das sind staatlich spezifizierte Bevölkerungsgruppen, die sozioökonomisch benachteiligt sind und deswegen eine besondere staatliche Förderung beanspruchen dürfen. Besonders in den ländlichen Regionen Indiens ist der Zugang zur Bildung für viele benachteiligte Familien noch immer eine große Herausforderung.

Dorf im Süden Indiens

Der Punkt markiert die Lage des Dorfes Thippepalli im Süden Indiens, wo die Schule gebaut wird. Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende

In Thippepalli wird nunmehr ein komplett neues Schulgebäude errichtet. Das darf man sich aber nicht in der Größe wie in Deutschland vorstellen. Es wird auf einer 121 Quadratmeter großen Grundfläche gebaut, verfügt über einen großen Klassenraum, ein Lehrerzimmer und eine Veranda. Die Dorfgemeinschaft unterstützt den Bau und übernimmt Arbeiten. Das Projekt hat einen Zeithorizont von zwölf Monaten. Danach werden die Kinder dort täglich vier Stunden Unterricht haben. Die Fächer sind Telugu, die Landessprache, Englisch und Mathematik. Märtz sagte schon an seinem Geburtstag: „Nur wenn die Kinder Bildung erfahren, könnten sie ihr Land in eine Zukunft führen.“ Er weiß, dass das Geld dort gut angelegt sein wird. Allein die 14 436 Euro reichen für den Schulneubau.

Besuch geplant

„Die Aufträge für die Arbeiten sind schon raus“, hat Roland Märtz, der in engem Kontakt mit der Stiftung steht, erfahren. Wenn die Schule fertig ist, will er nach Indien reisen, um sich das Ergebnis anzusehen. „Es wird aber keine Roland-Märtz-Schule“, betont der Bürgermeister. Von Personenkult hält er nichts.

Reiner Meutsch und seine Stiftung Fly & Help Die Stiftung Fly & Help von Reiner Meutsch wurde 2009 gegründet. Hauptziel ist die Förderung von Schulbildung. Mit Hilfe der Spender errichtet die Stiftung hauptsächlich neue Schulen in Entwicklungsländern. Bis Ende 2018 konnten insgesamt mit einem Fördervolumen von circa 10,9 Millionen Euro schon 270 Schulprojekte umgesetzt werden. In 2019 kamen mindestens weitere 50 Projekte hinzu. Durch die neuen Gebäude wird vielen Tausenden Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika der Schulbesuch ermöglicht und der Grundstein für eine selbstbestimmte Zukunft gelegt. Reiner Meutsch ist ehemaliger Geschäftsführer des Reiseveranstalters Berge & Meer. Im Januar 2010 startete der Manager aus dem Westerwald als zehnter Deutscher mit einem Kleinflugzeug zur Weltumrundung, bei der er Hilfsprojekte in Ghana, Ruanda, Indien, Indonesien sowie Brasilien besuchte und unterstützte. Denn viele Traumreiseziele, so weiß er, bieten Einheimischen keine traumhaften Bedingungen. www.fly-and-help.de

Von Nico Fliegner