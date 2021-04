Dresden

Eigentlich sollte es diese Woche losgehen: Personen, die über 60 sind oder beispielsweise bei der Bundeswehr, der Polizei, der Feuerwehr oder im Supermarkt arbeiten (und noch viele mehr), hätten ab dieser Woche ihren Impftermin bekommen sollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte vergangene Woche die Freigabe der Prioritätsgruppe drei bekanntgegeben.

Bandansage der Impfhotline verrät den Stopp

Nun wurde der Start noch einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Das gab allerdings nicht das Sozialministerium selbst bekannt. Wer aber seit Montagfrüh die Nummer der sächsischen Impfhotline wählt, hört die folgende Bandansage: „Es folgt ein aktueller Hinweis. Die Freigabe für die Priorisierungsgruppe drei wurde verschoben. Sie werden über die Medien informiert, sobald Sie sich für die neue Impfgruppe drei registrieren können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.“

Entscheidung stand schon letzte Woche fest

Nach LVZ-Informationen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der sächsischen Impfhotline bereits am Freitagabend über die Absage des Impfstarts informiert. Die Entscheidung muss also schon vergangene Woche erfolgt sein. Bekanntgegeben wurde sie nun wohl eher versehentlich – per Bandansage. Die LVZ hat Montagmittag beim Sozialministerium nachgefragt, wann der Start der Gruppe drei erfolgen soll. Eine Antwort steht noch aus.

Eigentlich schien am Donnerstag alles klar und es sollte nur noch um Details gehen. „Geplant ist der Start für kommende Woche“, lautete eine Antwort aus dem Sozialministerium auf LVZ-Anfrage. Aber auch schon zu diesem Zeitpunkt wirkte das Ressort von Ministerin Köpping von der Ankündigung Kretschmers am Vorabend überrumpelt. „Details der Umsetzung und ein konkreter Termin werden derzeit vorbereitet“, hieß es. Weitere Einzelheiten blieben offen.

Wer gehört zur „kritischen Infrastruktur“?

Diskutiert wurde danach auch, wer zur Gruppe der „kritischen Infrastruktur“ gehört, die ebenfalls in Prioritätsgruppe 3 aufgezählt wird. Ein Katalog von Berufen ist bereits seit der Notbetreuung von Kindern im vergangenen Jahr bekannt. Es war aber zunächst offen, ob er nun auch für die Impfberechtigung herangezogen wird. Darüber sollte eigentlich das Kabinett am Dienstag auf seiner Sitzung entscheiden.

Von Josa Mania-Schlegel/Matthias Roth