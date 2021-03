Leipzig

Es liegt allzu nah, im Kontext mit dem Wirrwarr um die Schulen das zerfledderte Bild von den schlechten Noten zu bemühen. Lassen wir das also besser und schauen uns einfach an, was gerade in Sachsens Kultusministerium und den darunter gebauten Behörden passiert. Da wiegen Minister Christian Piwarz und Co. Schulleiterinnen und -leiter in Sicherheit mit der Ansage: Zum nächsten Öffnungsschritt gibt’s kostenlose, unkomplizierte Corona-Schnelltests und eine damit verbundene Testpflicht. Klares Versprechen für ein höheres Maß an Sicherheit.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und nun passiert das, was wohl endgültig als Grundregel gelten muss: der Widerruf. Analog zum bundesweiten Korrigieren und Zurückrudern bei Tests und Impfungen, analog zu Sachsens verspäteter Impfhotline oder zum Crash von Websites erfahren nun Lehrpersonal, Lernende und Eltern: Das mit dem Selbsttest klappt doch noch nicht. Weiter geöffnet werden die Schulen ab Montag trotzdem – obwohl damit erst einmal noch mehr Schüler ohne Abstrich in der Bank sitzen dürfen und die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionen steigt. Wie bitte? Wollte Piwarz nicht „mit Vorsicht“ öffnen lassen?

Stünde dahinter nicht so ein unglaubliches Maß an Verantwortungslosigkeit und Leichtfertigkeit, könnte man über solch einen Dilettantismus lachen. Immerhin gibt das auch mir die Legitimation, eingangs gefasste Beschlüsse zu widerrufen. Hier ist es also doch, das abgenutzte Sprachbild: Auf dem Armutszeugnis fürs Ministerium steht eine glatte Sechs. Bekanntermaßen ist das versetzungsgefährdend.

Von Mark Daniel