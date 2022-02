Großsteinbach

Nach dem Tötungsdelikt in Großsteinbach kommt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. „Am heutigen Mittwoch wurde der tatverdächtige 63-jährige Ehemann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Haftrichter vorgeführt wurde, welcher Haftbefehl gegen den 63-Jährigen erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert“, teilt Kriminalhauptkommissar Phillip Raute von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit. 

Im Haus eines Ehepaares hatten Beamte eine tote Frau gefunden. Quelle: Sven Bartsch

Wie Staatsanwalt Jörn Wunderlich, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, liegt der Obduktionsbericht vor. Demnach starb die Frau durch „massive Gewalteinwirkung auf Hals, Kopf und Oberkörper“, ihr sei zudem eine Schnittwunde am Hals zugefügt worden.

Schüsse auf Frau nicht bestätigt

Die Obduktion habe außerdem ergeben, dass sich die Frau gegen die Angriffe gewehrt hat. Dass der mutmaßliche Täter eine Schusswaffe verwendete, bestätigte Staatsanwalt Wunderlich nicht. Was aus den beiden Hunden des Paares wurde, konnte der Pressesprecher Staatsanwaltschaft nicht sagen. Auch über den genauen Tatvorwurf (Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge) gibt es noch keine Aussagen.

In Großsteinbach lief am Montagabend ein SEK-Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Am Montagabend war im Döbelner Ortsteil Großsteinbach das Spezialeinsatzkommando der Polizei im Einsatz. Vermummte und mit Sturmgewehren bewaffnete Polizisten waren auf der Straße Obersteinbach zu sehen. Zunächst ging die Polizei von einer größeren Gefahrenlage aus. Als die Beamten das Haus des Paares betraten, fanden sie die Ehefrau leblos und den Mann schwer verletzt vor. Der Arzt stellte den Tod der Frau fest. Der verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten erklärten ihm zudem die vorläufige Festnahme.

Die Polizei darf Verdächtige höchstens 48 Stunden festhalten. Soll ein Verdächtiger länger festgesetzt bleiben, ist ein richterlicher Haftbefehl nötig. Um Untersuchungshaft gegen einen Beschuldigten verhängen zu können, müssen Haftgründe wie Flucht oder Verdunklungsgefahr und ein dringender Tatverdacht vorliegen. Steht ein Beschuldigter im Verdacht eine Tat der Schwerkriminalität wie Mord oder Totschlag begangen zu haben, entfallen die Haftgründe.

