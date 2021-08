Bäcker, Tierpfleger, Gärtner, Verkäufer, Gastronomen oder Lokführer: Gebraucht werden in Karls Erdbeerhof viele Mitarbeiter, schon jetzt kann man eine Initiativbewerbung senden. Darüber sprach Karls-Chef Robert Dahl am Sonntagabend in seinem Videostream – und auch über Mützen sowie eine sächsische Mieze.