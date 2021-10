Döbeln: Stefan Schmidtke leitet in Chemnitz größtes EU-Projekt

Döbeln

„So etwas passiert einem nur einmal im Leben.“ Ab 1. Dezember ist Stefan Schmidtke in Personalunion Geschäftsführer und Programmdirektor der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz GmbH. Innerhalb von fünf Jahren verantwortet er ein 90-Millionen-Euro-Budget. Dabei strukturiert er alle Aktivitäten, welche das Kulturhauptstadt-Projekt, mithin die gesamte Kulturregion, mit Leben erfüllen. Es wird eine Zäsur im Leben des 52-Jährigen.

Gegen 70 Bewerber durchgesetzt

Erstmals ist der gebürtige Döbelner länger als ein oder zwei Jahre an einem Ort, erstmals länger wieder in Sachsen. Dort beginnt vor mehr als 30 Jahren sein Weg hin zum international renommierten Kulturmanager, als der er sich in einem mehrmonatigen Auswahlverfahren gegen etwa 70 weitere nationale und internationale Bewerber durchsetzt. Ausgeschrieben sind zwei Stellen: Geschäftsführung und Programmdirektion. „Es zeigte sich schnell, dass Herr Schmidtke für beide Stellen geeignet ist“, so Sven Schulze (SPD), Oberbürgermeister von Chemnitz.

Hochkarätige Wirkungsstätten

Die Reihe europäischer hochkarätiger Wirkungsstätten ist lang, wo Schmidtke gründet, aufbaut, gestaltet, zuletzt beim internationalen Festival „Theater der Welt“ in Düsseldorf, zuvor am Humboldt Forum in Berlin. 2014 ist er Schauspielchef und Chefdramaturg der Wiener Festwochen, baut 2008 bis 2010 die Programmabteilung für die Kulturhauptstadt Europas Tallinn auf – um nur einige Stationen zu nennen. Eine Konstante im Leben des Stefan Schmidtke: Er ist nie für länger an Orte gebunden, immer an Menschen, mit denen er für ein bis zwei Jahre ein konkretes Ziel verfolgt.

„Du darfst nicht in den Sack hauen“

„Bist du in einem Projekt drin, musst du am nächsten schon bauen. Nie darfst du in den Sack hauen. Bist du im aktuellen Projekt nicht erfolgreich, bekommst du das nächste nicht.“ Was in der Kulturlandschaft normal sei, setze enge Grenzen für den Lebensentwurf: „Eine eigene Familie war für mich bisher ausgeschlossen. Und das ist ein großer Verzicht in meinem Leben.“

Unterwegs mit zwei Haushalten

Seine familiäre Anbindung hat er in Berlin. Dort leben seine Mutter, die Brüder, deren Familien. Dort hat Schmidtke einen von zwei eigenen Haushalten. Der zweite reist mit ihm durch die Welt. Die momentane Station ist Chemnitz.

Es hätte Australien sein können

Es hätte ab 2020 das australische Melbourne sein sollen, das dortige Festival „Rise“. Die Verträge sind fertig, da kommt mit Corona die völlige Abschottung Australiens. Als er von zwei Headhunting-Unternehmen aufmerksam gemacht wird auf die Ausschreibung für die Kulturhauptstadt Europas Chemnitz GmbH, bewirbt sich Schmidtke – für Sven Schulze die Idealbesetzung: „Er ist einer von hier, der die Menschen versteht, nicht nur ihre Sprache, sondern auch, wie sie ticken. Und er hat die Welt gesehen.“

Theater in den Genen

Die Welt der Kultur und des Theaters beginnt für Stefan Schmidtke in Döbeln. Dort wird er 1968 geboren. Sein Vater Wolfgang ist am Döbelner Theater Schauspieler, Dramaturg, zuletzt stellvertretender Intendant. Die Familie wohnt am Niedermarkt, im Gutenberg-Haus, am heutigen Stiefelbrunnen. Von 1985 bis 1987 besucht Schmidtke das Döbelner Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium.

Projekt zur Abitur-Zeit

Das Geschick fürs Theater, von Intendanz bis Regie, zeigt Schmidtke als Abiturient bei einem Projekt zu Wolfgang Bocherts „Draußen vor der Tür“. Mit seinem Mitschüler Michael Höhme, heute Leiter vom Lessing-Gymnasium, hebt er das Projekt aus der Taufe. Sein Geschick wird deutlich, in einzelnen Mitschülern deren persönliches Potenzial zu erkennen, das Vertrauen in sich zu entfalten, sie in seiner Vision mitzunehmen, damit das große Ganze gut wird.

„Die Menschen sind das Programm“

Neben den fachlichen Erfahrungen wird er vor allem diese Eigenschaften für seine neue Aufgabe in Chemnitz benötigen. Denn so sieht er sein Wirken für die Kulturhauptstadt, die Kulturregion: „Die Menschen sind das Programm. Das ist das Neue. Das wird mich fordern. Es wurde schon sensationelle Vorarbeit geleistet“, sagt er nach der ersten Zusammenkunft des Kulturhauptstadt-Stabes um Oberbürgermeister Schulze.

Mit Welterfahrung nach Sachsen zurück

Mehrere Hundert Bürger sind in verschiedene Projekte eingebunden, von der Industriebrachennachnutzung bis hin zur Blühwiesengestaltung, Garagennachnutzung und vieles mehr. Schmidtke wird dies alles moderieren. „Was ich bisher anderswo an Erfahrung gewonnen habe, setze ich jetzt in meiner Heimat um“, sagt er.

Schatz, der gehoben werden will

„Wo auch immer ich bisher war, von den Ostdeutschen, speziell den Sachsen, heißt es schnell: Wie die schon reden und wie die so sind… Das Kulturhauptstadt-Projekt ist eine wunderbare Chance. Die Sachsen können in Gänze ihre Geschichten erzählen, über das, was sie widerstandfähig gemacht hat. Sie brauchen Raum und Zeit, das mitzuteilen. Das ist ein wunderbarer Schatz, der für die gesamte Kulturregion gehoben werden will. Ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen. So etwas bietet sich mir im Leben nie wieder.“

Von Steffi Robak