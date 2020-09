Döbeln/Dresden

Ausgebildet, um zu töten. Zu dem Mann, der 2015 in Somalia in einem Ausbildungslager der Terrormiliz Al-Shabaab trainiert haben soll und der jetzt in Döbeln lebt, sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Er soll sich in der Zeit im Trainingscamp auf ein Attentat vorbereitet haben.

„Gegen den Beschuldigten wird wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Dem Beschuldigten liegt aufgrund seiner eigenen Angaben vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Aufenthalt in einem Ausbildungslager der „ Al-Shabaab“ und ein Training im Umgang mit Sprengstoffgürtel, um ein Bombenattentat zu begehen, zur Last.“ Das sagt Steve Schulze-Reinhold, Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, auf Anfrage.

Beschuldigter 19 Jahre alt

Der Beschuldigte ist demnach ein 19-jähriger somalischer Staatsangehöriger. Er reiste am 9. August 2017 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Zu diesem Zeitpunkt war er noch Jugendlicher. Weitere Angaben macht Schulze-Reinhold aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht. So bleiben die Fragen, wann der Somalier nach Döbeln gekommen ist und welchen Asylstatus er aktuell besitzt, derzeit unbeantwortet. Das gilt auch für die Frage, ob der Mann als Gefährder eingestuft ist und ob seine Angaben zum Aufenthalt im Trainingslager von Al-Shabaab glaubhaft sind. Er soll dort mehr als einen Monat gewesen sein. Zum Gefährder-Status verweist die Generalstaatsanwaltschaft an das Landeskriminalamt. Eine Antwort von dort steht noch aus.

Innenminister bestätigt Verdacht

Bekannt geworden ist der Umstand, dass ein mutmaßlicher Islamistenkämpfer in Döbeln wohnt, nach einer Kleinen Anfrage des AfD-Abgeordneten Rolf Weigand im Sächsischen Landtag. In dessen Folge erklärte Innenminister Roland Wöller, dass insgesamt gegen drei Personen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ermittelt wird, die sich im Landkreis Mittelsachsen aufhalten. Darunter ein Beschuldigter in Freiberg und jener in Döbeln. Der Döbelner Fall ist den Ermittlungsbehörden seit dem 23. April dieses Jahres bekannt. Das Landeskriminalamt hatte die Staatsanwaltschaft über die verdächtige Person informiert.

Von Olaf Büchel