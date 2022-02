Großsteinbach

Nach dem Tötungsdelikt in Großsteinbach kommt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. „Am heutigen Mittwoch wurde der tatverdächtige 63-jährige Ehemann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Haftrichter vorgeführt wurde, welcher Haftbefehl gegen den 63-Jährigen erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert“, teilt Kriminalhauptkommissar Phillip Raute von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Wie Staatsanwalt Jörn Wunderlich, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, liegt der Obduktionsbericht vor. Demnach starb die Frau durch „massive Gewalteinwirkung auf Hals, Kopf und Oberkörper“, ihr sei zudem eine Schnittwunde am Hals zugefügt worden.

Die Obduktion habe außerdem ergeben, dass sich die Frau gegen die Angriffe gewehrt hat. Dass der mutmaßliche Täter eine Schusswaffe verwendete, bestätigte Staatsanwalt Wunderlich nicht. Was aus den beiden Hunden des Paares wurde, konnte der Pressesprecher Staatsanwaltschaft nicht sagen. Auch über den genauen Tatvorwurf (Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge) gibt es noch keine Aussagen.

Von diw/obü