Döbelner Matratze soll 100.000 Euro bei „Das Ding des Jahres“ auf Pro7 abräumen

Döbeln

Es geht wieder um viel Geld – diesmal sogar um 100.000 Euro. Nach „The Biggest Loser“ (Mario Pohl aus Jeßnitz) und „The Taste“ ( Marko Ullrich aus Ostrau) ist die Döbelner Region bald wieder in einer großen Fernsehshow vertreten – diesmal mit Kay Steinbach (47) in „Das Ding des Jahres“ am 12. Februar (Mittwoch) um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Nur einer kommt ins Finale

Kay Steinbach wohnt in Radebeul, doch „das Ding“, um das es bei ihm geht, produziert er in Döbeln: die Soulmat – eine hygienische Matratze mit Luftregelung und verstellbarem Härtegrad. In der Fernsehshow präsentieren zehn Tüftler in fünf Duellen ihre Erfindungen. Nur einer von ihnen schafft es ins Finale, in dem es dann um die 100.000 Euro geht.

Kay Steinbach versucht in „Das Ding des Jahres“ seine in Döbeln produzierte Matratze an den Mann zu bringen. Quelle: © ProSieben/Willi Weber

„Wir schlafen, um zwei Drittel des Lebens aktiv erleben zu dürfen“, sagt der Unternehmer und Geschäftsführer der Firma Product Emotion. Ob die Erholung vom Alltag im Bett aber auch wirklich gelingt, das hänge vor allem von der Matratze ab. Sein patentiertes Schlafsystem Soulmat, das Steinbach mit Unterstützung der Fachhochschule Dresden entwickelte, wird in einer Logistikhalle im Gewerbegebiet Döbeln-Ost hergestellt. Fünf den Schlaf beeinflussende Kriterien erfülle Soulmat: Sauberkeit, Ergonomie, Klimatisierung, Schlafgenuss und Individualität.

Selbst Rückenprobleme

Kay Steinbach litt vor Jahren selbst an starken Rückenschmerzen. Weil er auf Schmerzmittel verzichten wollte, machte er sich auf die Suche nach einer guten Matratze. „Ich war in vielen Matratzen-Geschäften und habe mir viel angeschaut. Es gab jedoch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es gab kein Produkt, das man individuell auf seinen Körper anpassen kann und das für mich die notwendigen Voraussetzungen bot“, berichtet der frühere Chef der Yeti-Manufaktur Görlitz, wie er auf das Thema Gesunder Schlaf gekommen ist.

Lea-Sophie Cramer, Hans-Jürgen Moog, Lena Gercke und Joko Winterscheidt nimmt die Erfindungen unter die Lupe. Quelle: © ProSieben/Willi Weber

Im so genannten Kompetenzteam der Fernsehshow „Das Ding des Jahres“ sitzen Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, die Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie Rewe-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog. Das Quartett nimmt die vorgestellten Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe und gibt sein Urteil ab, bevor das Studio-Publikum abstimmt. Lena Gercke hat sich im Vorfeld zur Soulmat aus Döbeln schon mal wohlwollend geäußert: „Von 30 Tagen im Monat schlafe ich an 28 Tagen im Hotel. Ich wäre sehr dankbar für diese Matratze.“

Von Olaf Büchel