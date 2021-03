Döbelner bietet Kind (7) für Sexualstraftaten an – Gericht verhängt Haftstrafe

Döbeln/Chemnitz

Bewährung vergeigt, eingefahren und gesessen, dann vorzeitig auf Bewährung entlassen und wieder mit Sexualstraftaten aufgefallen. Das sind in Kurzform die letzten vier Jahre eines Döbelners. Er hortete Missbrauchsbilder von Kindern und bot einem anderen Pädokriminellen den Nachbarsjungen (7) für sexuelle Handlungen an. Das beweisen die Daten auf dem sichergestellten Mobiltelefon des Mannes – Bilder, Videos und Nachrichten an andere Sextäter. Darum ging es in seinem letzten Prozess im Amtsgericht Chemnitz und deswegen verurteilte ihn das Schöffengericht auch zu zweieinhalb Jahren Haft.

Missbrauch bestritten

Dann standen aber noch Tatvorwürfe im Raum, der 42-Jährige habe den Jungen tatsächlich missbraucht. Das Gericht verzichtete allerdings darauf, diese aufzuklären. Staatsanwältin Dr. Tina Mende hatte beantragt, das Verfahren bezüglich dieser Anklagepunkte einzustellen. Die Strafe dafür würde die Gesamtstrafe für die anderen Vergehen nicht wesentlich erhöhen. Paragraf 154 der Strafprozessordnung (StPO) regelt diese Vorgehensweise. Das Gericht folgte diesem Antrag bereits an einem früheren Verhandlungstag, wie Richterin Birgit Feuring, Sprecherin des Amtsgerichtes Chemnitz, auf Nachfrage mitteilte. Die Einstellung betrifft Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in einer Tat-Variante, für die das Gesetz mindestens sechs Monate Haft als Strafe vorsieht. Verurteilt hat das Gericht den 42-Jährigen für Taten, deren Strafrahmen bei drei Monaten Haft beginnt – Besitz kinderpornografischer Schriften und sexueller Missbrauch durch Anbieten eines Kindes für sexuelle Handlungen.

Besitz der Missbrauchsbilder eingeräumt

Diese Vorgehensweise gefiel dem Angeklagten nicht – obwohl die schwersten Tatvorwürfe unter den Tisch fielen. „Da hätte ich mir mehr Aufklärung gewünscht“, ließ er das Gericht in seinem letzten Wort im Prozess wissen. Er hatte bestritten, den Siebenjährigen missbraucht zu haben, bei dessen Eltern er nach Informationen von lvz.de nach der Haftentlassung untergekommen war. Den Besitz der Missbrauchsbilder und das Anbieten des Jungen hatte der 42-Jährige eingeräumt.

Die Einstellung nach Paragraf 154 StPO, – „um einen Freispruch zu vermeiden“ – kritisierte auch Rechtsanwalt Thomas H. Fischer in seinem Schlussvortrag. „Auf dem Fuß meiner Beweisanträge folgt die Anregung der Staatsanwältin, das Verfahren einzustellen“, sagte der Verteidiger des Döbelners. Er hätte sich eine behutsamere Ermittlungsarbeit der Polizei gewünscht. „Da kommt man sofort auf das Kind zugeplautzt, statt zuerst das Umfeld auszuforschen“, sagte Thomas H. Fischer. Er hatte zudem beantragt, das Video der Polizeivernehmung des Jungen nicht als Beweismittel zu verwenden, weil der Knabe allein mit der Beamtin sprach. Das Anbieten des Jungen sah der Anwalt als nicht erwiesen an, es fehlte ihm an konkreten Absprachen. Also müsse das Gericht seinen Mandant in diesem Punkt freisprechen. Für das übrige, den Besitz der Missbrauchsbilder, forderte der Rechtsanwalt ein Jahr Haft auf Bewährung. Außerdem sei der Haftbefehl aufzuheben.

Nebenklage-Anwalt spart nicht mit Kritik

Rechtsanwalt Thomas Uhlenbrock vertritt in diesem Verfahren die Nebenklage, also über den Vater als gesetzlichen Vertreter den 7-jährigen Jungen. Er kritisierte Polizei und Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer deutlich. „Dieses Verfahren wird in die Geschichte eingehen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Die Staatsanwaltschaft hat schlampig ermittelt. Der Vater des Kindes wird ausgeschlossen, weil die Gefahr bestünde, dass er involviert ist. Das Kind wird zum Objekt der Strafverfolgung gemacht“, sagte Thomas Uhlenbrock.

Staatsanwältin Dr. Mende hatte vor Verteidigung und Nebenklage plädiert. Sie verdeutlichte, warum das Angebot des Angeklagten, einem Mann das Kind zum sexuellen Missbrauch zu überlassen, kein Hirngespinst, keine sexuelle Phantasie zweier Pädokrimineller war und damit strafbar ist. „Im Chatverlauf zeigt sich eine große Realitätsnähe. Der Angeklagte schildert, dass er das Kind jeden Tage sehe und ganz in der Nähe wohnen würde.“ Sie zitierte dann noch eklige Details aus den Nachrichten, in denen sich die Päderasten darüber austauschten, welche sexuelle Handlungen mit dem Kind möglich sind und welche nicht. Das widerliche Angebot unterbreitete der Angeklagte wohl, um im Gegenzug so an neues kinderpornografisches Material zu kommen. Das strafbare Material bekam er über Messengerdienste wie Whatsapp, Telegramm und den Facebook-Messenger geschickt. Die Staatsanwältin beantragte eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten Haft.

Döbelner bleibt eingesperrt

„Es ist nicht erforderlich, dass das Anbieten eines Kindes für sexuelle Handlungen ernst gemeint ist. Es reicht, dass es der Anbieter für möglich hält, dass das Angebot ernst genommen wird. Das dies hier so ist, ergibt der Chatverlauf“, sagte Richterin Gudrun Trautmann, die Vorsitzendes des Schöffengerichts, als sie das Urteil begründete. Das Gericht sah nämlich den Tatvorwurf des sexuellen Missbrauchs durch Anbieten eines Kindes für sexuelle Handlungen als erwiesen an. Zusammen mit dem Besitz kinderpornografischer Schriften gab es zweieinhalb Jahre Haft als Gesamtstrafe. Das Gericht ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Mindestens bis es das ist, bleibt der Döbelner eingesperrt.

Von Dirk Wurzel