Die Wissenschaft wird wohl zu den Gewinnern gehören, wenn der Sächsische Landtag voraussichtlich diese Woche den Doppelhaushalt für 2021 und 2022 beschließt. Trotz geringerer Steuereinnahmen in der Corona-Pandemie soll das Budget für Forschung und Lehre sowie Kultur und Tourismus weiterhin bei mehr als 2,2 Milliarden Euro pro Jahr liegen. 2021 wäre das ein Zuwachs von rund 90 Millionen Euro gegenüber 2020, wobei die Zahlen nicht komplett vergleichbar sind: Die Ressorts wurden zwischenzeitlich teilweise neu geordnet, vor allem die Tourismus-Förderung schöpfte sich zuvor aus einem anderen Topf.

Das CDU-geführte Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) mit Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow und Kulturministerin Barbara Klepsch an der Spitze hatte seinen Haushaltsentwurf im Januar vorgestellt. Nun beriet der zuständige Landtagsausschuss darüber und sattelte nach Auskunft von Ausschussmitglied Holger Mann (SPD) mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr auf die ministerielle Planung drauf: Insbesondere die Forschungsförderung werde um 9,36 Millionen Euro pro Jahr erhöht und liege dann für 2021 und 2022 bei jeweils rund 22,5 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Aufwuchs für den profilbestimmenden Forschungsbereich. 2022 stehen dann zwölf Millionen statt bislang fünf Millionen Euro bereit

Drei Leipziger Politiker im sächsischen Ausschuss

„Das ist gerade für Leipzig wichtig, um solche Forschung weiterzubringen, die es bei der Exzellenzstrategie noch nicht geschafft hat und trotzdem profilbildend ist“, findet der Politiker. Es sei kein Zufall, dass drei Leipziger Politiker in dem Ausschuss in der Frage weitgehend an einem Strang gezogen hätten, auch wenn sie drei unterschiedlichen Parteien angehören: Mann meint die Ausschuss-Vorsitzende Claudia Maicher (Bündnis ’90/Grüne), Oliver Fritzsche (CDU) und sich selbst. Sachsen wird seit Ende 2019 von einer Kenia-Koalition regiert.

Der Leipziger SPD-Chef Holger Mann (42) ist Sprecher für Hochschule und Wissenschaft seiner Partei im sächsischen Landtag. Quelle: André Kempner

Anders als an der Technischen Uni Dresden wird bislang kein Forschungscluster der Universität Leipzig über das Bund-Länder-Instrument der Exzellenz-Förderung finanziert. Ende 2018 war ein großangelegtes Adipositas-Projekt erst im Finale des Wettbewerbs gescheitert. „Aber auch die Leipziger Forschung zur Globalisierung, zu Umwelt-Themen, in den Lebenswissenschaften und in der Informatik können mit Hilfe der Landesförderung in eine Sphäre gebracht werden, wo sie Aussicht auf eine größere Bundesförderung haben“, hofft Mann. Wie berichtet gilt als fast sicher, dass die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern im Sommer den Bau eines „Global Hub“ auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz bewilligen wird.

Im Wissenschaftsbudget des sächsischen Doppelhaushalts werden freilich die Personalkosten für rund 10.000 Beschäftigte an den Hochschulen am stärksten zu Buche schlagen. Nach dem Schulbereich handelt es sich um den zweitgrößten Budget-Posten. Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ zwischen Bund und Ländern spült seit 2021 jährlich rund 75 Millionen Euro vom Bund in die Kasse. Das Geld soll vor allem in 800 neue Dauerstellen fließen, die meisten davon in der Lehrerausbildung, wo gleichzeitig die Zahl der Plätze für Studienanfänger sachsenweit von 2400 auf 2700 steigt. Allein die Uni Leipzig hielt im vergangenen Wintersemester knapp 1500 Plätze für Lehramts-Erstsemester bereit. Mit den Mitteln aus dem Zukunftsvertrag werden viele befristete Stellen verstetigt.

Reduzierung der Studierendenzahl offenbar kein Thema mehr

Auch in anderen Fächern sollen die Hochschulen mit dem Doppelhaushalt Planungssicherheit erhalten, betont Mann: „Die Uni Leipzig kann endlich die Stellenkürzungen der 2010er-Jahre wettmachen“ – etwa in geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, in denen bislang oft zu wenige Lehrende zu vielen Studierenden gegenüberstanden. Die Zahl von sachsenweit rund 101.000 Studierenden soll gleichsam aufrecht erhalten bleiben – das hatte Minister Gemkow bei der Abstimmung des Hochschulentwicklungsplans 2025 mit der Landesrektorenkonferenz vereinbart. Damit dürfte die Forderung der sächsischen Staatsregierung von 2015 endgültig vom Tisch sein, dass die Uni Leipzig die Studierendenzahl bis 2024/25 von rund 30.000 auf 23.000 reduzieren soll. Seit April haben die Hochschulgremien und Studierendenräte die Gelegenheit, auf die Pläne zu reagieren.

Ebenso erhalten die Studierendenwerke Holger Mann zufolge 2021 und 2022 zwei Millionen Euro mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen: 24 Millionen für den laufenden Betrieb, weitere 12,5 Millionen Euro werden in den kommenden beiden Jahren für neue Investitionen bereitstehen. So können Technik in den Mensen modernisiert oder Wohnheime saniert werden. „Die Studentenwohnheime entlasten den gesamten Wohnungsmarkt, gerade in einer Stadt wie Leipzig“, sagt Mann „Vielleicht kann in Zukunft sogar mal wieder ein Wohnheim-Neubau angeschoben werden, hier würde sich der Leuschnerplatz anbieten.“ Am Mittwoch und Donnerstag steht der sächsische Doppelhaushalt für 2021/22 abschließend im Landtag zur Debatte – samt der rund 800 Änderungsanträge aus den verschiedenen Fachausschüssen.

