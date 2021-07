Leipzig

Die Frage klingt lapidar, aber sie ist es nicht. Nicht für die SPD – und schon gar nicht für Martin Dulig. Der sächsische SPD-Chef, der vor drei Wochen seinen Rückzug vom Landesvorsitz für den Herbst angekündigt hat, beginnt seine Rede auf dem Parteitag folgendermaßen: „Na, liebe Genossinnen und Genossen, wie läuft’s denn so?!“ Eine einzige Person jubelt in diesem Moment. Der Rest der rund 120 Delegierten im Saal des Leipziger Westbads schweigt. Es läuft anscheinend nicht gut.

Die SPD hat diesem Parteitag entgegengefiebert. Erst, weil sich in Leipzig entscheiden sollte, ob Dulig noch einmal Vorsitzender wird. Dann – nach Duligs Rücktrittsankündigung und der damit verbundenen Verschiebung der Vorstandswahlen – weil sich die Sozialdemokraten auf die Inhalte konzentrieren wollen: Mehr Profil. Mehr inhaltliche Schärfe. Mehr Attacken gegen die Koalitionspartner von CDU und Grünen. Das ist es, was sich nicht nur die Basis wünscht, um in sachsenweiten Umfragen mal wieder mehr als sechs bis sieben Prozent zu bekommen.

Dulig: „Selbstzweifel ist größter Gegner“

Dulig kennt die Erwartungen. Er möchte mit seinem Rücktritt nach zwölf Jahren an der Spitze selbst seinen Teil zur Erneuerung beitragen. Mit einem Rückblick auf die Landtagswahl 2019, bei denen die SPD mit 7,7 Prozent historisch schlecht abschnitt, hält er sich in seiner Rede nicht auf. Duligs Blick geht nach vorn, Richtung Bundestagswahl: „Der größte Gegner der SPD ist weder die CDU noch die AfD, der größte Gegner ist der Selbstzweifel.“ Nicht grübeln sollen seine Parteifreunde, sondern den Kampf um die Wählerstimmen annehmen. Alles andere wäre „unsolidarisch“ mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, mahnt Dulig.

Der Ansatz des Noch-Vorsitzenden ist klar. Die SPD soll als Mittlerin bei großen gesellschaftlichen Aufgaben wie dem Klimawandel auftreten, bei denen die eine Seite für radikale Ansätze plädiert, die andere Seite Veränderungen ablehnt: „Jeder Mensch hat das Recht auf seine heile Welt. Wir haben nicht das Recht, den Menschen abzusprechen, dass sie ihre heile Welt wollen.“ Keine Verzichtsdebatte will Dulig führen, sondern eine „Gewinndebatte“: „Wenn die Grünen die Partei des schlechten Gewissens sind, dann müssen wir die Partei des guten Gewissens werden.“ Zu extrem, das ist der Tenor, dürfe die SPD nicht werden.

Bei Dulig ist die SPD die Partei, die die Zweifler überzeugt, weil Veränderungen sich positiv auf das eigene Leben auswirken. Er nennt Schlagworte wie Digitalisierung und Wasserstoff, er fordert einen Mindestlohn von zwölf Euro. Er sieht neue Chance für Ostdeutschland, weil das Aus für den Verbrennungsmotor auch die westdeutsche Industrie vor ungeahnte Herausforderungen stellt.

SPD will 2,5 Milliarden für Investitionen

Die Partei selbst will das „politische Klein-Klein“ überwinden, wie es im Leitantrag heißt: Auf knapp 20 Seiten hat die SPD dafür Positionen zusammengefasst, die sich teilweise schon im Wahlprogramm zur Landtagswahl fanden. Es geht unter anderem um den Ausbau der Elektromobilität und der Erneuerbaren Energien, eine neue ökologische Industrie und mehr Digitalisierung an den Schulen. 2,5 Milliarden Euro sollen in den kommenden fünf Jahren für Zukunftsinvestitionen von Sachsen bereitgestellt werden. Doch ist es wirklich das, was die Basis unter inhaltlicher Schärfe und Profil versteht?

In einzelnen Anträgen schlägt die SPD immerhin deutlichere Töne an. Der Parteitag stellt fest, dass die Abschiebepraxis der sächsischen Behörden in „eklatantem Widerspruch“ zu den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages steht. Man erwarte, dass die Wahrung der Menschenwürde, „das Handeln der sächsischen Behörden und insbesondere auch des Sächsischen Staatsministeriums des Innern bestimmt“. Mit Blick auf die Coronapolitik unterstreicht die SPD „die Verantwortung der gesamten Staatsregierung bei der Pandemiebekämpfung“ und will Entscheidungsstrukturen auf den Prüfstand stellen. Die Sozialdemokraten hatten schließlich in den vergangenen Monaten den Eindruck, dass ihre Parteifreundin, Sozialministerin Petra Köpping, von den anderen sächsischen Regierungsmitgliedern in der Coronakrise im Stich gelassen wurde.

SPD für Umbenennung des Leipziger Flughafens

Auch für eine Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle plädiert die SPD. Er soll nach Anton Wilhelm Amo benannt werden – einem Philosophen und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft, der im 18. Jahrhundert lebte. Der Parteitag fordert zudem die Landtagsfraktion auf, sich dafür einzusetzen, dass das Thema Queer-Feminismus in die schulischen Lehrpläne aufgenommen wird. „Menstruierende Männer und menstruierende nicht-binäre Personen“ sollen zudem künftig ihre Hygieneprodukte in den Kabinen von öffentlichen Männertoiletten entsorgen können.

Künftig mit Doppelspitze

Auch bei sich selbst dringt die SPD auf Reformen: Künftig soll eine Doppelspitze – mit mindestens einer Frau – die sächsische SPD führen. „Wir wollen weiblicher werden“, sagt Generalsekretär Henning Homann. Mit großer Mehrheit wird die entsprechende Satzungsänderung von den Delegieren dann auch angenommen. Am 9. Oktober soll die neue Führung gewählt werden. Mancher Sozialdemokrat wird es nicht erwarten können.

Von Kai Kollenberg