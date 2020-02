Doppelt in Eilenburg: Zwillinge stellen bei Zwillingen aus

Eilenburg

Sie sind eineiige Zwillinge, malen beide gern, haben schon in Praxisräumen ihre Bilder gezeigt – aber noch nie gemeinsam in einer Galerie ausgestellt. Als Anke Suchar und Silke Pelinski von Andrea und Thomas Bader hörten und feststellten, dass auch das Eilenburger Galeristen-Geschwisterpaar Zwillinge – zweieiig – sind, dachten sich die Frauen: Das wäre doch ideal fürs erste Mal. Und das sollte tatsächlich klappen. Erstmals stellen derzeit in der fast 30-jährigen Geschichte der Galerie auf dem Berg Zwillinge aus. Um die vier Schauen sind es pro Jahr.

Vier Ausstellungen pro Jahr in der Galerie

Love, Future Flowers, Wachstum, Blumenreich heißen unter anderem die farbenfrohen Werke, die nun einige Wochen in der Galerie zu sehen sind. So unterschiedlich sie aussehen, eines ist ihnen allen gemein: Sie sind intuitiv gemalte Bilder, auf die Natur bezogen, realistisch, aber auch ein bisschen abstrakt.

Künstlerinnen wohnen im Landkreis Leipzig

1974 wurden die Schwestern in Grimma geboren. „Ich bin 5 Minuten älter“, schmunzelt Anke Suchar. Ein kurzer Abstand, der auch sinnbildlich für das enge Verhältnis und die Seelenverwandtschaft spricht. Weit voneinander entfernt haben sie sich bisher nicht. Die eine ist Industrie-, die andere Bürokauffrau, die eine wohnt in Klinga/Parthenstein, die andere in Sermuth. Beide sind verheiratet, haben je einen Sohn und eine Tochter. Und beide eint das Hobby des künstlerischen Schaffens – als Ausgleich zum beruflichen Alltag.

Inspiriert von den Fotos des Vaters

Das kreative Interesse geweckt hat gewissermaßen der Vater, ein Hobby-Fotograf. Dabei waren die Schwerpunkte zunächst etwas unterschiedlich gesetzt. Silke Pelinski malte mit 10 Jahren erste Stillleben und Landschaften mit Bleistift und Blumen, widmete sich dann der Aquarellmalerei. Es entstanden reale Bilder über Landschaften und Blumen. Mit 17 kam die Fotografie dazu. „Mein Interesse lag darin, die Natur und Details einzufangen.“ Nach einer Schaffenspause malt die Autodidaktin seit 2004 wieder aktiv. „In dieser aktuellen Phase arbeite ich mit Acrylfarben mit unterschiedlichen Techniken oder Richtungen auf Papier, Leinwandpapier, Keilrahmen und Holz. Meine Bilder präsentieren eine Kombination aus realer und zum Teil abstrakter Malerei. Je nach Stimmung oder Gefühlslage begebe ich mich in einen intuitiven Malprozess, der meine Kreativität vorantreibt“, erzählt sie.

Die Fotografie hat die 45-Jährige dabei nie losgelassen. „Meine Inspiration für die Bilder nehme ich aus der Fotografie und den Eindrücken, die ich durch aufmerksames Beobachten in meiner Umwelt sammle. Ich liebe das Fotografieren von Blüten, Insekten und kleinen Details. Das Faszinierende ist, dass unsere Umwelt solch einen großen Schatz an Farben zu jeder Zeit präsentiert.“

Anke Suchar begann zunächst mit der Fotografie

Umgebung, Natur, Tierwelt und Menschen aus verschiedenen Perspektiven betrachten – das war denn auch die Leidenschaft von Anke Suchar. Nur hatte sie stets den Fotoapparat dabei. 2000 begann sie mit der Makrofotografie: „Überwältigt war ich da von den detailreichen Aufnahmen von Tier und Natur.“ Davon angeregt begann sie 2014, die Eindrücke auf Leinwandpapier, Keilrahmen und Holz wiederzugeben. Die Malkunst der Zwillingsschwester inspirierte sie schließlich vor über einem Jahr, sich intensiver der Kunst und Malerei mit Acrylfarbe und Wachspastellen zu widmen. Und das Bestreben, sich künstlerisch weiterzuentwickeln, ist da.

Steter Austausch zwischen den Schwestern

Das geschieht auch im steten Gedankenaustausch miteinander. So unterschiedlich die Werke auch sein mögen, so sehr ähneln sie sich auch. Neutrale Betrachter sind da schnell mal uneins, wer was gemalt hat. Und die Familie? „Unser Vater hat mal gesagt, er kann es unterscheiden. Wie, hat er allerdings nicht verraten ...“ Die Schwestern hoffen, dass ihre Galerie-Premiere als Doppel in Eilenburg gut ankommt. Und sie hätten auch nichts dagegen, wenn weitere Schauen in größeren Städten wie Leipzig oder Dresden folgen.

Von Kathrin Kabelitz