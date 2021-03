Doppelte Razzia in Altenburg: Polizei nimmt mutmaßliche Schleuser fest

Altenburg

Der Einsatz beginnt nahezu geräuschlos. Als die vier Kleinbusse mit bayerischem Kennzeichen in der Schmöllnschen Straße vorfahren, hat die Uhr am Nikolaikirchturm gerade sechs Mal geschlagen. Kaum ein Fußgänger ist unterwegs, die Straße liegt verschlafen.

Nur für einen kurzen Moment ändert sich um 6.05 Uhr die Szenerie. Aus den Kleinbussen, die gerade noch unauffällig in Seitenstraßen standen und sich nun vor dem Döner-Imbiss auf dem Gehweg reihen, strömen mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte. Zivile Ermittler, Frauen und Männer mit Polizeiwesten. Ein Techniker öffnet schadlos die Haustür. Einige aus der Gruppe bleiben unten, sichern vor und hinterm Haus ab, die anderen nehmen die Treppe. Und weiter oben, wo gerade die Fenster noch dunkel waren, klingelt es nun.

Zeitgleicher Einsatz in Fabrikstraße

Zeitgleich rollen auch in der Fabrikstraße Kleinbusse vor, verschwinden über eine Hofeinfahrt hinterm Haus. Fast unbemerkt von Nachbarn laufen auch dort zahlreiche Polizisten ins Objekt. Und werden erst nach rund zweieinhalb Stunden wieder herauskommen.

Eine geräuscharme, aber kraftvolle Aktion. Es ist ein Großeinsatz gegen Schleuserkriminalität. In mehreren Städten in Thüringen und bundesweit finden am Mittwochmorgen Razzien statt. In Altenburg hat die Bundespolizei zwei Zielpersonen im Fokus, für die die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen hat. Ein Türke, der in der Schmöllnschen Straße mit seiner Familie wohnt, und ein Serbe aus der Fabrikstraße sollen Mitglieder einer Schleuser-Organisation sein, die mindestens 58 Menschen, darunter auch Kinder, aus Drittstaaten illegal nach Deutschland gebracht haben soll.

Tagelang auf Ladeflächen

Dabei hätten die geschleusten Menschen tagelang ungesichert auf den Ladeflächen von Lastwagen und Transportern verharren müssen, so die Polizei. Sie hätten für das Schleusen 3500 bis 8000 Euro bezahlt. Ursprung der Ermittlungen sei das Aufgreifen mehrerer geschleuster Menschen in Bernstadt in Sachsen gewesen.

Neben Häusern in Altenburg und Erfurt werden am Mittwochmorgen auch Objekte in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern und Ronnenberg in Niedersachsen durchsucht. Die Leitung der Ermittlungen liegt bei der Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Halle.

Die Polizei nimmt das Objekt in der Schmöllnschen Straße unter die Lupe. Quelle: Kay Würker

Dass die Zugriffe in Altenburg fast unbemerkt verlaufen, liegt auch an der Kooperation der gesuchten Männer. Die Polizei ist zwar personell auf eine Auseinandersetzung eingerichtet, doch sie stößt dem Vernehmen nach nicht auf Widerstand. Es müssen weder Türen aufgebrochen noch andere gewaltsame Maßnahmen ergriffen werden. Die Beamten durchsuchen die Wohnungen im Beisein der Tatverdächtigen, danach werden sie abgeführt.

Die Nachbarn wundern sich

Und in der Schmöllnschen Straße wundern sich inzwischen die Nachbarn über die großen Fahrzeuge auf dem Gehweg und das Begängnis im Treppenhaus. Während die Ermittler ihre Arbeit machen, bringen Väter aus anderen Wohnungen ihre Kinder zur Schule beziehungsweise Kita. Darunter auch der Betreiber des Döner-Imbisses im Erdgeschoss. „Ich wohne seit 18 Jahren hier“, erzählt er. Er kenne die Familie, bei der jetzt die Polizei ist, nur von gelegentlichen Gesprächen. „Wir sind ja alle Türken, aber wir kommen aus verschiedenen Städten.“ Der Kontakt sei deshalb nur sporadisch. Aber über diesen Einsatz am Mittwochmorgen wird er sich mit der Familie des Inhaftierten wohl noch unterhalten.

Von Kay Würker