Drehkreuz für Helfer in Mitteldeutschland: THW-Logistikzentrum entsteht in Altenburg/Nobitz

Nobitz/Altenburg

Die Entscheidung ist gefallen: Eines der bundesweit vier neuen Logistikzentren des Technischen Hilfswerkes ( THW) kommt nach Altenburg/ Nobitz. Das teilte der CDU-Bundespolitiker Volkmar Vogel am Dienstag mit. Weitere Standorte sollen unter anderem in Biberach in Baden-Württemberg und im niedersächsischen Westerstede entstehen.

Für den Standort in Altenburg/ Nobitz habe vor allem die zentrale Lage im mitteldeutschen Wirtschaftsraum mit Anbindung an die Städte Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Jena und Gera gesprochen, erklärt Vogel, der als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat amtiert. „Wir haben dort außerdem einen intakten Flughafen mit den entsprechenden logistischen Voraussetzungen, wie einer daran angeschlossenen Gewerbefläche und deren Außenbereiche.“

Anzeige

Parteiübergreifende Unterstützung

Das THW gehört als ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Nachdem in anderen ostdeutschen Bundesländern bereits große Bundeseinrichtungen platziert wurden, sei nun Thüringen an der Reihe gewesen, argumentiert der Staatssekretär. Innenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte bereits im Dezember den Raum Altenburg in die engere Wahl gezogen (diese Zeitung berichtete). Auch Thüringens Innenminister Georg Maier und die Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (beide SPD) hatten sich für eine Entscheidung zugunsten des Altenburger Landes stark gemacht.

Der THW-Landesverband hat seinen Sitz in der Altenburger Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Mario Jahn

In Altenburg hat auch der Landesverband Sachsen/ Thüringen des THW seinen Sitz. Diese Dienststelle müsse ebenfalls ausgebaut werden, stellte Volkmar Vogel in Aussicht. Im Zusammenwirken beider Einrichtungen entstünde ein mitteldeutsches THW-Zentrum.

Von Kay Würker