Drei Generationen, eine Meinung: "Die DDR will keiner von uns zurück"

Bei den Majers in Bad Düben sind drei Epochen in einer Familie vereint: Der Opa Heinz-Dieter, geboren 1941 im Zweiten Weltkrieg, der Sohn Olaf 1973 in der DDR und der Enkel Georg 2005 im geeinten Deutschland. Was verbindet sie – und wo gehen die Meinungen auseinander? Was ist für sie noch DDR und ostdeutsches Lebensgefühl? LVZ-Autorin Pauline Szyltowski, bis zum Sommer diesen Jahres Volontärin bei der Zeitung, hat LVZ-Vizechefredakteur Olaf Majer und seine Familie interviewt. Ein Streitgespräch mit drei Generationen und einer überraschend klaren Meinung.

Würden Sie sagen, dass die DDR eine Diktatur war?

Heinz-Dieter Majer (Großvater): Ja und es war für mich ein Balanceakt und mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ich bin oft angeeckt bei den sogenannten Genossen, wenn ich Missstände ansprach. Und im Arbeitskollektiv war unter 10 Leuten unter Garantie ein Spitzel.

Olaf Majer (Vater): Vor allem in der Schule habe ich die DDR als Ungerechtigkeitsstaat empfunden. Da ging es nicht allein nach Leistung. Entscheidend war das Elternhaus, die politische Einstellung und ob man drei Jahre oder länger zur Armee gehen wollte. Erst dann gingen die Türen auf zu begehrten Berufen oder Abitur und Studium. Wir hatten welche in den Schulklassen, da war der Vater Offizier und die Mutter dazu eine schwere Genossin. Die wurden schon von einigen Lehrern bevorzugt. Und dann gab es andere, die auch gute Leistungen hatten, aber aus einem kirchlichen Elternhaus kamen. Die hatten es schwer.

Berufswunsch Elektriker ging in Erfüllung, die Meisterschulung blieb ihm in der DDR verwehrt: Heinz-Dieter Majer, hier auf einem Bild Anfang der 1960er Jahre. Quelle: privat

Georg Majer (Sohn): Nach allem, was ich weiß, war die DDR eine Diktatur, aber nicht so eine furchtbare, wie die davor. Es gab sicher auch ein paar gute Seiten. Aber die negativen Dinge haben überwogen. Weil das Volk unterdrückt wurde und Minderheiten nicht respektiert wurden. Man durfte nur eine Meinung haben.

“Eine halbe Kohlrübe: Ich war nie wieder betteln“

Drei Generationen, drei verschiedene Biografien. Was waren Ihre prägendsten Kindheitserlebnisse?

H.-D. Majer: Ich war fünf Jahre alt, als wir aus Oberschlesien vertrieben wurden. Mit Güterwagons wurden wir abtransportiert. Tag und Nacht sind wir gefahren, ohne Verpflegung. Hier angekommen, hatten wir nichts. Meine Mutter schickte mich in Bad Düben los, um bei Einwohnern um Essen zu bitten. Nach einem halben Tag konnte ich nur eine halbe Kohlrübe nach Hause bringen. Das war so eine Demütigung, danach war ich nie wieder betteln. Lieber habe ich gehungert. Das waren einschneidende Erlebnisse als Kind.

Ärger mit FC-Bayern-Fahne am 17. Juni

O. Majer: Die kleine Freiheit war für mich in der DDR der Kirchenchor in Bad Düben, die Kurrende und die herrlichen Konzerttourneen. Abends sind wir aus unseren Privatquartieren auch mal zur Dorfdisko ausgebüchst – bis uns der Kantor wieder eingesammelt hat. In der Zeit habe ich viel über Gemeinschaft gelernt. Das zweite Erlebnis hat mit Unfreiheit zu tun. Ich bin seit Urzeiten FC-Bayern-Fan, ich bekenne es. Nach der Meisterschaft 1987 haben mein Freund und ich eine selbstgebastelte Bayernfahne aus dem Fenster gehängt. Es war der 17. Juni, der Tag des Volksaufstandes 1953. Hatten wir nicht daran gedacht. Nach zehn Minuten stand die Polizei vor der Tür, wegen Verstoßes gegen das Fahnengesetzes.

H.-D. Majer: Ich wusste damals nicht mal, dass es so ein Gesetz gibt. Am nächsten Tag wurde ich vom Kaderleiter im Betrieb einbestellt und von ihm heruntergeputzt, wie ich zulassen konnte, dass mein Sohn eine Fahne vom Klassenfeind vor das Haus hängt. Dass ich versagt hätte, ich müsste doch mein Kind zur sozialistischen Persönlichkeit erziehen. Und so weiter.

Westpakete waren wie Ostern und Weihnachten an einem Tag

O. Majer: Und das alles wegen unserer Fußballbegeisterung! Unvergessen sind aber auch die Westpakete: Das war immer wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Dieser besondere Geruch... Auch wenn mal „nur“ Orangen, Kaffee und eine getragene Jeans drin waren: Ich habe damals gelernt, mich über kleine Sachen zu freuen.

G. Majer: In meiner Kindheit brachte der Lockdown bisher die größte Veränderungen mit sich. Dadurch wurde mein ganzer gewohnter Alltag umgekrempelt. Was mich auch prägt, ist mein Interesse für Musik, ich spiele Schlagzeug und singe auch in der Dübener Kurrende. Immer wenn ich auf der Bühne stehe, spüre ich Euphorie und die Freude an der Musik. Das ist ein schönes Gefühl. Negative Erlebnisse habe ich dagegen mit dem Druck in der Schule, der mir manchmal zu viel wird. Aber ich finde, meine Probleme sind nicht zu vergleichen mit denen von Papa und Opa, die sehr in ihrer Freiheit beschränkt waren. Ich habe schon eine sehr glückliche Kindheit.

Der Unrechtsstaat war vor allem in der Schule zu spüren: Es ging nicht nur nach Leistung, Kinder aus kirchlichen Familien hatten es oft schwer. Olaf Majer bei seiner Einschulung 1980 in Bad Düben. Quelle: privat

Welchen Einfluss hat oder hatte der Staat auf Ihre Berufswünsche?

H.-D. Majer: Ich konnte Elektriker werden, was auch meinem Wunsch entsprach. Mit 31 Jahren wollte ich allerdings meinen Meister machen, dafür habe ich extra meinen 10.-Klasse-Abschluss nachgeholt. Damals brauchte man vom Betrieb zusätzlich eine sogenannte Delegierung, um zur Meisterschule gehen zu können. Aber der Kaderleiter sagte: ‚So lange ich hier sitze, bekommen Sie von mir keine Delegierung.’ Stattdessen bekam ich eine Delegierung für ein halbes Jahr Militärdienst. Ich hatte schon öfter Reibereien mit dem Mann, das war alles bei ihm registriert.

1989 mit Freunden im Trabi zur Montagsdemo gefahren

O. Majer: Ich habe mich in der Schule für Literatur interessiert, auch Sprachen lagen mir. In Naturwissenschaften war ich eher eine Null. Deutschlehrer war mal so ein Wunsch, doch Pädagoge konnte ich nicht werden, da war ich nicht genug systemnah. Außerdem war es schwer, als „Kirchenkind“ die Erlaubnis zum Abitur zu bekommen. Bei meinem zweiten Wunsch, Journalist, war es das gleiche Problem. Blieb also nur ein handwerklicher Beruf. Ich wäre beinahe im Chemiekombinat Bitterfeld als Anlagenmonteur gelandet. Als ich 16 Jahre war, kam ’89 und die friedliche Revolution. Ich bin mit Freunden in deren Trabi gestiegen und schon im September zu den Montagsdemos nach Leipzig mitgefahren. Mein Leben nahm eine glückliche Wendung, genau im richtigen Moment. Ich konnte doch noch Abitur machen und Journalistik studieren.

G. Majer: Da sieht man, was damals besonders war und was heute so alltäglich ist: Den Beruf machen zu dürfen, den man will. Mir stehen ja alle Türen offen. Aber es ist auch so sauviel, was man machen kann. Und sich da zu entscheiden, ist schwer. Ich weiß schon ein bisschen, wo meine Stärken liegen. Ich glaube im Moment, Grundschullehrer für Deutsch und Musik wäre eine gute Option. Aber mal sehen, was ich in zwei Jahren sage. Natürlich ist es auch ein kleiner Traum von mir, als Schlagzeuger mit einer Band durchzustarten.

Am schlimmsten war die Verlogenheit

Die Wende ist seit dreißig Jahren Geschichte. Welchen Begriff verbinden Sie aus heutiger Sicht mit der DDR?

G. Majer: Ich würde als Schlagwort die „Bespitzelung“ nennen. Das muss damals so schlimm gewesen sein, dass man niemanden mehr trauen konnte.

H.-D. Majer: Das gravierendste war für mich der „Mauerbau“ in Berlin. Da ging die richtige Unterdrückung erst los. Vorher hatte man ja noch die Möglichkeit nach Westberlin abzuhauen.

O. Majer: Mein Begriff ist „Verlogenheit“. Es wurde von dir immer verlangt, das schön zu finden, was gar nicht schön ist. Viele DDR-Bürger mussten nach ’89 erstmal lernen, eine eigene Meinung zu haben. Der Mut zur eigenen Meinung, die man dann auch öffentlich vertritt, ist ein Lernprozess, der vielen immer noch schwer fällt. Das merke ich immer wieder in Gesprächen.

Früher wurde in der Familie mehr über die DDR gesprochen: Die Majers beim Interview. Quelle: Pauline Szyltowski

Reden Sie in der Familie heute noch viel über die DDR?

O. Majer: Früher haben wir öfter darüber gesprochen. Darüber, was gewesen wäre, wenn die Wende nicht gekommen wäre. Wenn mal historische Ereignisse in Filmen oder Fernsehen vorkommen, sprechen wir auch heute noch über die DDR.

G. Majer: Ja, wenn es einen Anlass gibt. Wie jetzt den Einheits-Feiertag. Da frage ich auch vieles nach.

H.-D. Majer: Die meisten politischen Diskussionen führe ich mit Westdeutschen. Viele von denen sagen: ‚Das hab ich mir alles erarbeitet’. Das kann ich nicht mehr hören. Als ob wir hier nie gearbeitet haben. Die hätten mal ein halbes Jahr in der DDR wohnen müssen. Da würden sie ganz anders reden.

„Wir sind uns einig, dass die DDR nicht gut war“

Gibt es bei Ihren Gesprächen auch Meinungsverschiedenheiten?

H.-D. Majer: Nein. Keiner von uns will die DDR zurück, der weint nun wirklich keiner eine Träne nach.

G. Majer: Wir sind uns da ziemlich einig, dass die DDR nicht gut war.

O. Majer: In dem Punkt haben wir tatsächlich keinen Generationenkonflikt. Niemand von uns verspürt sowas wie Ostalgie. Wir als jüngere mussten auch nie meinem Vater widersprechen – so was wie: ,Vater, hör auf mit deiner DDR’. Wenn wir uns zoffen, dann meist nur über Fußball. Nicht alle in meiner Familie sind Bayern-Fans...

“Natürlich ist es ein Traum, als Schlagzeuger mit einer Band durchzustarten“: Georg Majer, hier gemeinsam mit seinem Vater im Proberaum der „Kellerband“ in Bad Düben. Quelle: privat

Was hat die DDR heute noch mit Ihnen zu tun? Fühlen Sie sich noch als Ostdeutsche?

H.-D. Majer: Wir waren vor fünf Jahren auf dem Brocken gewesen. Als wir auf die Brockenbahn warteten, sagte ein Wessi mit süddeutschem Dialekt: ‚Das haben wir alles aus unseren Geldern bezahlt’. Ich erklärte ihm darauf: ‚Gucken Sie doch mal auf das Herstellungsdatum der Lokomotive’. Das war vom vorherigen Jahrhundert.

O. Majer: (lacht) Du triffst aber auch immer solche Leute!

Für Westdeutsche werden wir immer Ostdeutsche bleiben

H.-D. Majer: Also diese Arroganz! Für die Westdeutschen werden wir immer Ostdeutsche bleiben, den Eindruck habe ich. Viele haben auch noch nie einen Fuß in die ehemalige DDR gesetzt. Aber für die waren wir alle in der Partei.

O. Majer: Da muss ich Dir widersprechen, das ist mir zu pauschal. Im Studium gab es zwar westdeutsche Studenten, da gab es auch Sätze, wie: ‚Wir bringen erstmal Kultur zu euch rüber.’ Aber dann hat sich der Freundeskreis doch sehr schnell durchmischt. Inzwischen habe ich gemerkt, es gibt interessante Menschen und Idioten‚ in Ost und West. Ich glaube, wir sind nach 30 Jahren darüber hinweg, zu sagen: ,Ich fühle mich Ostdeutsch’. In meinen Job treffe ich ständig Leute, die meinen Blick erweitern, sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen. Da gibt es für mich keine Grenze mehr. Aber Georg hat mir mal was aus seinem Schulalltag erzählt, was mich an das DDR-Erleben erinnerte: Das ‚Exoten-Dasein’ als kirchlich geprägter Mensch.

Ost-West-Grenze im Kopf nicht weg zu kriegen

G. Majer: Ja! Es gibt bei mir nur eine Religionsklasse in der neunten. Nur ich und ein anderes Mädchen sind gläubig. Viele in der Schule können damit gar nichts anfangen, das ist etwas Fremdes für sie. Da gelte ich als ‚anders’. So richtig ostdeutsch fühle ich mich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass die Ost-West-Grenze im Kopf nicht weg zu kriegen ist. Weil es die DDR so lange gab. Es ist ein Phänomen, dass viele Menschen Dinge verallgemeinern, die sie gar nicht kennen. Die Amis denken ja auch, dass wir alle in Lederhosen herumlaufen...

H.-D. Majer: ...und Sauerkraut essen.

G. Majer: Ich denke, ich stehe mit meiner Meinung zwischen Papa und Opa. Aber es ist kein riesiges Thema mehr. Ich bin glücklich, wie es jetzt ist: Dass Deutschland nicht mehr geteilt ist.

Von Pauline Szyltowski