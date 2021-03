Drei Tage Shoppen und Gastronomie nach Corona-Test: Modellprojekte in Sachsen starten

Leipzig

Während in anderen Städten Sachsens über Ostern trister Lockdown herrscht, dürfen in zwei Orten ab Gründonnerstag nicht nur die Gastronomie, sondern auch die Freizeiteinrichtungen öffnen. In Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) und in Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) sollen zwei Modellprojekte „Covid-Ex“ gestartet werden, um einen neuen Umgang mit der Corona-Pandemie zu ermöglichen.

Möglicherweise kommt auch bald noch die Stadt Leipzig hinzu. „Leipzig ist noch in der Abstimmung“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Getestet werde, was unter welchen Bedingungen während der Corona-Pandemie möglich sei.

Kostenlose Schnelltests

Oder anders herum: Wer beispielsweise in Augustusburg im Schnelltestzentrum einen negativen Corona-Test macht, erhält eine drei Tage gültige, digitale Eintrittskarte für Geschäfte und Gaststätten. In Oberwiesenthal soll das ganz ähnlich ablaufen. Der Freistaat stellt dafür kostenfreie Schnelltests zur Verfügung. Für Hotellerie und Gastronomie verbindet sich damit letztendlich auch die Hoffnung auf ein wenig Normalisierung. Allein in Oberwiesenthal soll es dann möglich sein, pro Tag zwischen 600 und 1000 Übernachtungsgäste zu betreuen. Die Hoteliers rechnen mit einer Vielzahl an Buchungen. Es gebe allerdings eine Selbstverpflichtung, maximal die Hälfte der Hotelbetten zu belegen, hieß es.

Ein berühmter Oberwiesenthaler: Jens Weißflog, früher Skisprungweltmeister, Olympiasieger und heute Hotelier, steht vor dem derzeit unbesetzten Tresen seines Hotels. Quelle: Hendrik Schmidt

Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer (SPD) betonte, dass sich Touristen vorher zu den Tests anmelden müssen, um Menschenansammlungen zu verhindern und die Besucherströme zu steuern. Die Tages- und Übernachtungsgäste müssen sich voraussichtlich täglich testen lassen. Das Ganze werde über einen QR-Code geregelt, der dann als Tagespass in beiden Orten gilt. Zudem müssen weiterhin alle gängigen Hygiene-Regeln und -Konzepte beachtet werden. Und eine Woche nach ihrer Abreise müssen sich Besucher erneut testen lassen. So solle ermittelt werden, ob von dem Projekt ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgehe oder nicht, sagte Neubauer.

Köpping lobt Vorbereitung

Er gehe davon aus, dass Gäste nicht nur aus Sachsen, sondern aus ganz Deutschland anreisen dürfen, erklärte Projektkoordinator Erik Schulze. Unklar war zunächst, ob das auch für Touristen aus dem Ausland wie dem benachbarten Tschechien gilt. Das Land gilt als Hochinzidenzgebiet.

„Die Projekte sind sehr, sehr gut vorbereitet und durchdacht“, lobte Köpping. Die Kommunen hätten sich mit ihren Einwohnern lange darüber Gedanken gemacht. Außerdem werden die Projekte wissenschaftlich begleitet. Deshalb habe die Landesregierung am Dienstag schließlich grünes Licht gegeben. Bisher hatten Wocheninzidenzwerte über der 100er-Marke einen Start verhindert. Dafür wird nun sogar die gegenwärtig geltende Corona-Schutzverordnung modifiziert.

Beifall aus Tourismuswirtschaft

Im Erzgebirge wollen sich offenbar weitere Städte dem Modell anschließen. So hätten Zschopau, Aue-Bad Schlema, Bautzen, Bad Schandau und Stollberg bereits ihr Interesse bekundet. Auch der Tourismusverband Erzgebirge begrüßte die Projekte. Die Tourismuswirtschaft sei ein wichtiger Arbeitsplatzgenerator der Region. Über 24.000 Beschäftigte arbeiten dort, hieß es. Der Umsatz betrage rund 891,8 Millionen Euro. Mit Beginn der Corona-Pandemie sei der Wunsch der Reisenden nach Sicherheit stärker geworden. Daran werde permanent gearbeitet. „Eine wichtige Botschaft ist, dass die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie die Freizeiteinrichtungen bewährte Hygienekonzepte bereits umgesetzt haben und dies auch wieder werden.“

Von Roland Herold und Andreas Dunte