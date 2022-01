Drei Tage als Freiwillige in der Oschatzer Collm-Klinik

Oschatz

Würden Sie mir bitte helfen. Mein Blutzuckermessgerät ist abhanden gekommen“, bittet mich ein Patient auf Station 5 der Oschatzer Collm-Klinik. „Klar helfe ich ihnen!“, antworte ich. Gleichzeitig jedoch ruft mich eine Mitarbeiterin: „Komm! Wir müssen auf die ITS, einen Patienten abholen…“ ITS – das ist die Intensivtherapiestation. Diese Station ist zur Hälfte mit Corona-Patienten belegt. Der Medizinische Direktor Dr. Mario Günther sagt, dass er nicht verstehen kann, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist alles nicht so schlimm. Die Collm-Klinik arbeitet wie andere Krankenhäuser im Freistaat auch am Limit.

Sachsen startet Hilferuf

Mein Name ist Gabi Liebegall, ich bin Diplom-Journalistin in Rente und habe mich bereit erklärt, drei Tage im Oschatzer Krankenhaus zu helfen. Mit diesem Gedanken hatte ich schon längere Zeit gespielt. Als dann Sachsen im Dezember einen Hilferuf startete, dass sich Freiwillige zur Unterstützung der Kliniken in der Pandemie melden sollten, gab das für mich den Ausschlag. Meine ehemaligen Kollegen haben von meinem Einsatz Wind bekommen und mich darum gebeten, von meinen Erlebnissen und Eindrücken zu berichten.

Es fehlt an Personal

Eingeteilt bin ich im Service-Bereich der Stationen 4 und 5 – und das bedeutet keineswegs nur Essen austeilen. Da es an allen Ecken und Enden an Personal fehlt, helfen Service-Mitarbeiter auch bei anderen Arbeiten, zum Beispiel Patienten mit ihren Betten und Nachtschränken auf andere Stationen bringen. Ansprechpartner sind für mich die Service-„Feen“ Anne auf der 4, Beate und Simone auf der 5 sowie Team-Leiterin Juliane, Mitarbeiterin Veronika auf der 4 und die Gesundheits- und Krankenpflegerin Ute auf Station 5. Die Berufsbezeichnung Schwester gibt es offiziell nicht mehr.

Corona und die Collm-Klinik Während der Pandemie hat die Klinik in Oschatz bisher 433 Corona-Patienten behandelt, davon 349 stationär und 84 ambulant. Von den stationären Patienten sind 60 verstorben. Die neue Virus-Variante Omikron wurde in der Oschatzer Klinik bisher noch nicht nachgewiesen (Stand: 4. Januar 2022)..„Wenn sich dieses Jahr alle impfen lassen oder sich infizieren, sollten wir spätestens 2023 eine Situation erreicht haben, in der wir einigermaßen problemlos mit Corona leben können und die medizinische Betreuung der immer noch auftretenden Corona-Fälle nicht die Behandlung anderer Patienten derart limitiert wie aktuell. Omikron wird vielleicht nicht so viele Schwerkranke bringen, aber die Menge der Betroffenen wird uns alle überraschen“, so Dr. Mario Günther, ärztlicher Direktor der Collm-Klinik.

Alle neu eingelieferten Patienten kommen auf die Station 5, wo sie auf das Corona-Virus getestet werden. Sobald das Ergebnis vorliegt und negativ ausgefallen ist, werden die Kranken auf die für sie zuständigen Abteilungen gebracht – mit dem Bett, dem Nachtschrank und ihren Siebensachen. Sobald ein Platz auf diese Weise frei wird, ist desinfizieren angesagt.

Das Glas bleibt im Personalbereich

Jeden Tag ziehen die Mitarbeiter – auch ich – frische Arbeitskleidung an, jeden Tag werden alle getestet. Der Mundschutz wird täglich mehrmals gewechselt, ebenso die Einweg-Handschuhe. Als ich mit einer Selters und einem Glas das Dienstzimmer verlasse, bekomme ich von Beate einen freundlichen, aber bestimmten Hinweis, dass das Glas den Bereich, in dem sich das Personal aufhält, nicht verlassen darf. Wieder was dazugelernt, denke ich mir.

Bald wird Frühstück ausgegeben. Zuvor helfe ich, eine demente Patientin in eine für sie vorteilhaftere Position im Bett zu bringen. Sie selbst ist dazu nicht in der Lage. Beim Frühstück und Mittagessen muss darauf geachtet werden, welcher Patient überhaupt essen darf beziehungsweise kann. Das betrifft die, die nüchtern zu einer OP oder Untersuchung müssen.

Wo sind die Schuhe hin?

Es fehlt an Betten. Katrin von der Funktionsdiagnostik hilft, Betten zu desinfizieren und neu zu überziehen. Ich bestücke desinfizierte Wagen, die das Personal in den Zimmern für die Patienten benötigt. Im Wäscheraum besorge ich dafür Bettwäsche, Unterlagen, Waschlappen und Handtücher. Simone bittet mich, zwei Patienten das Mittagessen zu reichen. Sie können nicht allein essen.

Patienten, die Fragen oder einen Wunsch haben, klingeln. Manche sind ungeduldig und sparen gegenüber dem Personal nicht mit Vorwürfen. Wiederholt erklärt Pfleger Christoph (25) einem Mann, dass das, was er fordert, entsprechend des Krankheitsbildes gar nicht notwendig ist. Aber der alte Herr versteht das nicht. Plötzlich spricht mich ein Mann an, seine Straßenschuhe sind weg. Ich gehe auf die Suche. Die Recherche ist erfolgreich. Die Schuhe sind wieder da. Sie wurden versehentlich mitgenommen.

Dann beichtet mir ein freundlicher Senior, dass er vergessen hat, am frühen Morgen seine Tabletten zu nehmen. Pfleger Christoph ist etwas ungehalten: „Er ist doch noch fit. Da kann er doch wirklich daran denken“, kommt es von ihm etwas vorwurfsvoll. Ich bin ein wenig baff, aber die Sache klärt sich schnell. Der Patient ist Christophs Uropa.

Manchmal kommen die Emotionen durch

Und immer wieder stehen Ärzte und Mitarbeiter vor der großen Tafel mit der Zimmerbelegung. Bei denen ein „neg“ steht (negativ getestet), die können verlegt werden, aber es ist zu wenig frei. Bei manchen liegen die Nerven blank. Das Personal lässt sich nichts anmerken. Es muss funktionieren. Trotzdem gehen bei dem einen oder anderen schon mal die Emotionen durch. Aber die Mitarbeiter finden immer wieder eine Lösung.

Jetzt fällt mir das Blutzuckermessgerät wieder ein. Mittlerweile sind mehrere Stunden vergangen. „Da ist es ja.“ Es war nur verlegt. Drei Tage ganz normaler Alltag in der Oschatzer Collm-Klinik. Drei Tage Rädchen in einer Maschinerie, die Einzigartiges leistet, obwohl permanent Rädchen, sprich Leute, fehlen und gemeinsame Pausen derzeit eher Zufall sind.

Von Gabi Liebegall