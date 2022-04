Dresden

Der Freistaat wird aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung womöglich in neue Wahlkreise aufgeteilt. Die parteipolitisch unabhängige Sächsische Wahlkreiskommission hat in ihrem aktuellen Bericht angeregt, Veränderungen an den bestehenden Wahlkreisen vorzunehmen.

Bestehende Gliederung existiert seit 2019

Hintergrund ist – grob gesagt –, dass alle Wählerinnen und Wähler ihr Wahlrecht in gleicher Weise ausüben können. Das erfordert aber, dass „bei der Wahl alle Wähler auf Grundlage möglichst gleich großer Wahlkreise und von daher mit annähernd gleichem Stimmgewicht am Kreationsvorgang teilnehmen können...“, heißt es in Paragraf 5 der Sächsischen Verfassung. Ferner gilt, dass die Wahlkreise zusammenhängende Gebiete bilden und sich nach Möglichkeit an den Grenzen der vorhandenen Landkreise, Gemeinden oder auch Verwaltungsgemeinschaften orientieren sollen. Derzeit gibt es zehn Landkreise mit 416 kreisangehörigen Gemeinden, sechs Verwaltungsverbände, 65 Verwaltungsgemeinschaften und die drei kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz. Daran hat sich seit 2019 nichts verändert.

Aus der aktuellen Bevölkerungsentwicklung (Stand: Ende 2020) und den Prognosen ergibt sich nun zunächst Überlegungsbedarf, weil die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises nicht um mehr als 15 Prozent vom Durchschnitt abweichen soll. Gesetzlicher Handlungsbedarf hingegen besteht erst ab 25 Prozent. Dieser Wert ist aber in einigen Gebieten dennoch nach oben oder unten überschritten oder zumindest kurz davor. Während nämlich beispielsweise in den Leipziger Wahlkreisen 4 (Lützschena, Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg, Lindenau, Plagwitz, Schleußig) und 6 (Lindenthal, Wahren, Möckern, Gohlis, Eutritzsch) durch Zuzug neuer Einwohner der Durchschnittswert mittlerweile um 25,41 Prozent beziehungsweise sogar um 27,2 Prozent übertroffen wird, ging er im Landkreis Bautzen um 21,4 Prozent zurück.

Drei Varianten vorgeschlagen

Das ist nicht überraschend. Gewinner der Bevölkerungsentwicklung in Sachsen waren in den vergangenen Jahren Großstädte wie Leipzig und Dresden sowie deren Umland, Verlierer ländliche Gebiete wie die Lausitz oder auch das Vogtland. Prognosen gehen indes davon aus, dass sich dieser Trend auch so fortsetzen wird. Bis auf die beiden Großstädte und ihr unmittelbares Umland werden die Bevölkerungszahlen voraussichtlich überall im Freistaat – selbst in der kreisfreien Stadt Chemnitz – weiter zurückgehen. Laut Wahlkreiskommission gäbe es nun drei überlegenswerte Varianten, um das Problem zu lösen:

Variante 1: Die bestehenden Vorgaben könnten quasi „minimalinvasiv“ dadurch wieder eingehalten werden, indem in Leipzig ein neuer Wahlkreis (statt bisher 7, künftig 8) geschaffen und im Vogtland (bisher 4, künftig 3) einer gestrichen wird. Andere größere Abweichungen – beispielsweise in Wahlkreisen wie Mittelsachsen 6 (rund um Wechselburg) mit rund minus 19 Prozent – lägen noch innerhalb der Toleranzgrenze. Im Leipziger Land oder Nordsachsen ergäbe sich gar kein akuter Handlungsbedarf. Selbst für Dresden 7 (Cotta, Friedrichstadt, Kaditz, Mickten, Trachau, Wilsdruffer Vorstadt, Seevorstadt West) mit rund 20 Prozent müssten keine Veränderungen getroffen werden. Nachteil: In absehbarer Zeit stünden angesichts des Trends wieder Veränderungen an.

Variante 2: Für diese „vorzugswürdige Variante“ spricht laut Wahlkreiskommission eine längerfristige Tragfähigkeit. Der Vorschlag trägt der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung stärker Rechnung und sieht eine Anpassung des Wahlgebiets von 60 auf 51 Wahlkreise vor. Vorteil: Durch diese Konzentration würde die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in den Wahlkreisen auf im Durchschnitt rund 75 300 angehoben werden. Damit wäre für die wachsenden kreisfreien Städte Leipzig und Dresden keine Anpassung notwendig. Bis auf den Landkreis Nordsachsen würde in allen anderen neun Landkreisen jeweils ein Wahlkreis gestrichen. Das Ganze hätte überdies den Charme, dass der administrative Aufwand sinken könnte, argumentiert die Kommission. Der Zuschnitt der bestehenden Wahlkreise würde dann lediglich leicht verändert.

Variante 3: Auch dieser Vorschlag bezieht die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung ein. Dabei müssten lediglich die Landkreise Mittelsachsen und Bautzen (beide bisher 5 Wahlkreise, künftig 4) einen Wahlkreis an Leipzig und Dresden abgeben. Das hätte den Nachteil, dass in Mittelsachsen und Bautzen kurzfristig ziemlich bevölkerungsreiche Wahlkreise entstünden, aber den Vorteil, dass sich das im Laufe der Jahre anpassen würde. In Leipzig und Dresden dagegen entstünden kalkulierte Reserven, um einen weiteren Zuzug zu berücksichtigen.

Persönlichkeitswahl und Verhältniswahl kombiniert

Nun muss der Sächsische Landtag darüber entscheiden. Vorhergehende Wahlkommissionen waren mit derartigen Vorschlägen allerdings bisher stets gescheitert. In Sachsen wird nach einem Verfahren gewählt, dass die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. Der Präsident des Sächsischen Landtages – derzeit Matthias Rößler – ernennt in jeder Wahlperiode eine ständige unabhängige Wahlkreiskommission. Sie besteht aus dem Präsidenten des Statistischen Landesamtes, einem Richter des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes und drei weiteren Mitgliedern.

