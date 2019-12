Dreier-Bündnis in Sachsen: Kretschmer sieht Koalitionsvertrag als Chance

Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat den am vergangenen Sonntag vorgestellten Vertragder neuen Sachsen-Koalition aus CDU, SPD und Grünen gelobt. Vor Journalisten sagte er in Dresden: „Ich finde, das sich dass, was da aufgeschrieben ist, sehen lassen kann.“ Er habe bisher auch „noch keine tiefgreifende substanzielle Kritik“ an dem Papier gehört. „Jetzt besteht die Chance, fünf Jahre lang etwas aufzubauen“, so Kretschmer.

Ministerpräsident: CDU konnte wichtige Punkte einbringen

Die CDU habe dabei wichtige Punkte wie beispielsweise die Stärkung des ländlichen Raums und die Verbesserung der Infrastruktur in den Koalitionsvertrag einbringen können. Darüber hinaus hätten SPD- und Grünen-Ideen Eingang gefunden „auf eine Art und Weise, die zu dem passt, was wir uns vorstellen“. So sei beispielsweise bei nunmehr möglichen Einrichtung von Gemeinschaftsschulen eine Lösung erzielt worden, die aus Sicht aller beteiligten Bildungspolitiker tragbar ist.

Kritik der Werteunion laut Kretschmer nicht berechtigt

Zur Kritik der konservativen Werteunion, die moniert hatte, die CDU gebe mit dem Koalitionsvertrag Grundpositionen auf, sagte Kretschmer, sie sei „in der Sache in vielen Punkten nicht berechtigt“. So gelte beispielsweise weiterhin der Grundsatz, dass, wer ein Asyl in Deutschland beantragt, ein rechtsstaatliche Verfahren durchlaufen habe und abgelehnt worden sei, das Land verlassen müsse. Wie auch das Bekenntnis zu den Haft- und Abschiebungseinrichtungen. Kretschmer: „Wir sagen aber gleichzeitig: Wir wollen nicht, dass die Leute von der Arbeit weggeholt und abgeschoben werden.“

1,1 Milliarden Euro stehen zusätzlich zur Verfügung

Zu dem eigentlichen, 20 Milliarden Euro umfassenden Staatshaushalt stünden den drei Koalitionspartnern in der Legislaturperiode insgesamt weitere 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung. „Das ist keine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist, sondern dem entspricht, was finanziell möglich ist“, so der Ministerpräsident. Im Februar oder März soll auf einer Klausurtagung entschieden werden, welche Projekte aus dem Koalitionsvertrag damit finanziert werden.

Von Roland Herold