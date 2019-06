Berbersdorf

Im Berbersdorfer Edeka-Lager wird wieder gestreikt – und zwar drei Tage lang von Montag bis Mittwoch. Die Belegschaft will so den Druck auf den Arbeitgeber in der dritten Tarifverhandlung erhöhen.

„Bei der zweiten Tarifverhandlung am 5. Juni legten die Arbeitgeber ein erbärmliches Angebot vor“, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Die Verdi-Tarifkommission fordert die Anhebung aller Löhne, Gehälter und Azubivergütungen um 1 Euro je Arbeitsstunde für alle entsprechenden Gewerkschaftsmitglieder. Darüber hinaus steht ein Sachsenzuschlag von 20 Cent je Arbeitsstunde sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten auf der Forderungsliste. Das Angebot von Edeka kommt dem nach Verdi-Angaben nicht nach. Die Offerte der Einzelhandelskette: 1,8 Prozent Lohnerhöhung im ersten und 1,2 Prozent mehr im zweiten Jahr. Der Sachsenzuschlag wurde abgelehnt.

Angebot „völlig unzureichend“

Die Tarifkommission von Verdi bezeichnet das als „völlig unzureichend“ und weist das Angebot zurück. „Das ist keine Anerkennung für die gestiegene Arbeitsbelastung, den hohen Leistungsdruck und die tägliche Leistungsbereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben“, betont Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan in einer Mitteilung. „Das hat rein gar nichts mit Wertschätzung zu tun!“

Mit dem dreitägigen Streikt, der am Mittwoch um 23 Uhr enden soll, soll nun der Druck erhöht werden, um in der am 2. Juli anstehenden Verhandlungsrunde ein aus Gewerkschaftssicht verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu bekommen.

Zuletzt legte die Berbersdorfer Belegschaft die Arbeit Anfang des Monats nieder.

Von André Pitz