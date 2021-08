Dresden

Am Montag wurde eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Tharandter Straße in Dresden schwer verletzt. Mittlerweile ist die Frau im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können.

Die junge Frau war am Montag in Dresden in ihrem Fiat Panda mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Wagen war zuvor aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Die 21 Jahre alte Fahrerin war nach dem Aufprall nicht mehr ansprechbar und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Busfahrer und die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, hieß es weiter.

Von tik