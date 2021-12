Dresden

Es waren keine Massen, die sich am Montag vor dem Landtag in Dresden eingefunden hatten. Eher ein kleines Häufchen selbst ernannter „Querdenker“, die ihren Unmut ge­gen die momentanen und zukünftig womöglich schärferen Coronaregeln kundtun wollten. Vergangene Woche waren Aufrufe zu Protesten in den sozialen Netzwerken kursiert, vor dem Parlament zu de­monstrieren.

Neben der Initiative „Querdenken 351“ mobilisierten auch die rechtsextremen „Freie Sachsen“ in die Landeshauptstadt – eine Partei, die sich in der entsprechenden Szene des Freistaats „fest etabliert hat“ und für die „zunehmende Gewaltbereitschaft“ der Demonstrationen stehe, wie der sächsische Verfassungsschutz mitteilte.

Verbotene Versammlung zügig beendet

Grund genug für die hiesige Polizei, einen Großeinsatz durchzuführen: Der Landtag war weiträumig abgesperrt, Zufahrtsstraßen von Polizeiautos blockiert, Wasserwerfer vor Ort stationiert. Ein Szenario, das abgeschreckt haben dürfte.

Nur etwa 50 „Querdenker“ nahmen an einer verbotenen Versammlung unweit des Parlaments teil, die die Polizei zügig beendete. Mehrmals forderten die Einsatzkräfte die Pandemieleugner auf, sich zu entfernen. Mindestens zwei wurden medienwirksam abgeführt.

Auch am gegenüberliegenden Elbufer sorgte eine kleine Gruppe mit einer Plakataktion für Aufsehen: „Treibt Kretschmer den Notstand aus“ stand etwa auf einem der gezeigten Transparente. Die Teilnehmer hatten sich entfernt, bevor die Polizei eintraf. Videoaufnahmen sollen nun dabei helfen, die bislang Unbekannten zu identifizieren.

„Einsatz war notwendig“

Weitgehend unbehelligt von den doch recht überschaubaren Protesten hatte der sächsische Landtag getagt, der am Nachmittag einen Beschluss zur epidemischen Notlage im Freistaat fasste. Damit schaffte das Parlament die Voraussetzung für weitere Coronaschutzmaßnahmen.

Die sächsische Landesregierung will an diesem Mittwoch Eckpunkte der neuen Schutzverordnung vorstellen. Für das Inkrafttreten weiterer Regelungen ist jedoch eine Änderung des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes vonnöten. Laut Robert Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen am Montag bei über 1230.

„Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz rund um den Sächsischen Landtag notwendig war“, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Aktuell müssen sich 27 „Querdenker“ wegen Verstößen gegen die Sächsische Coronanotfallverordnung verantworten, hinzu kommen zwei Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt waren rund 600 Polizisten in der Landeshauptstadt unterwegs – darunter auch Kräfte aus Berlin und Schleswig-Holstein.

Und ihr Einsatz dürfte bis in die Abendstunden gedauert haben: Ne­ben den Protesten vor dem Landtag hatte „Querdenken 351“ einen Autokorso durch die Stadt angekündigt. Angemeldet waren 150 Fahrzeuge, eine Teilnehmerbeschränkung gab es nicht.

