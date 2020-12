Dresden

Die Wasserwerfer kamen nicht zum Einsatz. Der Landeshauptstadt Dresden sind am Sonnabend die zuvor befürchteten chaotischen Szenen erspart geblieben. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte mit Mittelung um 1.46 Uhr die Weichen gestellt: Der Senat bestätigte das von der Versammlungsbehörde verfügte Verbot der Querdenken-Demonstration.

Zur Galerie Dresden am 12. Dezember: Kein Querdenken, aber Kleingruppen

Das machte es einfach für die Polizei. Die Beamten konnten alle Menschenansammlungen von Corona-Leugnern und -Skeptikern im Ansatz unterbinden. Die Bundespolizei sortierte schon am Hauptbahnhof rigoros aus. Die ankommenden Züge wurden umstellt und alle Personen aus dem Milieu von Querdenkern, Reichsbürgern, Identitären oder „3. Weg“ mussten die Ausweise vorzeigen, wurden belehrt und in Kleingruppen weggeschickt. Oder gleich zurück zum Zug nach Hause begleitet. Wer während der Bahnfahrt keine Mund-Nase-Bedeckung trug, trat die Heimreise mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung an.

Anzeige

Polizei greift schon bei der Anreise von „Querdenkern“ im Bahnhof durch

Die größte Gruppierung saß im Zug aus Leipzig, der 12.30 Uhr im Hauptbahnhof ankam. Die Bundespolizei setzte 26 junge Männer fest, die aus dem Fußball-Milieu bekannt sind und als Gefährder gelten. Sie kamen in den Polizeigewahrsam an der Schießgasse. Ein korpulenter junger Mann mit „no respect“-Shirt zeigte den Fotografen den ausgestreckten Mittelfinger.

Die zentralen Plätze in der Innenstadt waren bis zum späten Nachmittag wenig frequentiert. Ob Altmarkt, Postplatz, Theaterplatz oder Neumarkt – nur wenige Passanten waren zu sehen. Das Hauptgeschehen spielte sich im Umfeld von Cockerwiese und Großem Garten ab.

Organisatoren gehen bis zum Bundesverfassungsgericht

Dort sah man den Anmelder der „Querdenken“-Demo, Marcus Fuchs, hektisch auf und ab gehen. Er hatte wegen des Demoverbots an das Bundesverfassungsgericht appelliert und wollte sich die Wartezeit an der Cockerwiese vertreiben. Doch die Polizei verwies ihn des Ortes – er könne zurückkommen, falls sich die Rechtslage geändert habe. Das tat sie nicht, auch das höchste deutsche Gericht bestätigte, was die Versammlungsbehörde entschieden hatte.

So fehlte den selbsterklärten Querdenkern, die bis zum frühen Nachmittag grüppchenweise Richtung Cockerwiese gingen, der Anlaufpunkt. Eine Ansammlung von etwa 50 Menschen vor dem Hygiene-Museum löste die Polizei auf. Eine Gruppe von 80 bis 100 Personen, die von Strehlen in Richtung Innenstadt unterwegs war, hielten Polizeikräfte auf. Nach einem Katz- und Mausspiel in der Wohngegend konnte der Großteil der Gruppe festgesetzt und überprüft werden. Die Polizei fand Quarzhandschuhe, Vermummungsbekleidung sowie Gebissschutze und brachte schließlich 55 Personen in Gewahrsam.

Lesen Sie auch

Weitere Ansammlungen ließen die Beamten gar nicht erst entstehen. Seltsamerweise wirkte kurzzeitig eine von Gegendemonstranten angemeldete und erlaubte Kundgebung an der Cockerwiese wie ein Kristallisationspunkt für die Corona-Skeptiker. Doch der zuvor im Internet verbreitete Plan, sich einfach unter die Versammlungen der Protestgruppen zu mischen, ging nicht auf: Die mit massiven Kräften aufgetretene Polizei verhinderte ein Vermischen.

Zwei Reisebusse müssen zur Autobahn eskortiert werden

Sie hatte mit zwei Reisebussen aus dem Vogtland und aus Thüringen, die an der Cockerwiese hielten, noch am meisten zu tun. Bei beiden wurden die Personalien der Insassen aufgenommen, hielten sich diese doch ohne triftigen Grund in der Stadt auf. Anschließend wurden die Busse zur Autobahn eskortiert.

Weil die selbsternannten Querdenker kein rechtes Ziel mehr hatten, nachdem auch Organisator Marcus Fuchs seine Abreise angekündigt hatte, zogen viele kleinere Grüppchen planlos durch die Innenstadt. Am späten Nachmittag führte das noch einmal zu einem größeren Einsatz. Es versammelten sich einige Personen aus der Querdenker-Szene aus dem Postplatz und tranken am Pavillon Glühwein. Die Polizei kesselte die Ansammlung von etwa 40 Personen ein, machte per Lautsprecherwagen zwei Ansagen und nahm die Personalien auf. Auch diese verhinderten Demonstranten wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Nachmittag zog Polizeisprecher Thomas Geithner ein zufriedenes Fazit. Das Einsatzkonzept der Polizei, möglichst frühzeitig Personen zu erkennen, die auf dem Weg zu verbotenen Veranstaltungen sind, sei aufgegangen. Er sprach zu diesem Zeitpunkt von 74 Platzverweisen und 111 Ordnungswidrigkeitsverfahren. Diese Zahlen dürfte sich noch deutlich erhöhen, weil zu diesem Zeitpunkt immer noch vereinzelten Gruppen ziellos im Stadtgebiet herumirrten und sich unter die Einkaufsgäste mischten.

Von Thomas Baumann-Hartwig und Uwe Hofmann