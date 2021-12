Dresden

Selbsternannte „Querdenker“ haben zu Protesten vor dem Landtag in Dresden aufgerufen. Gegen Nachmittag sollen die Demonstrationen beginnen. Neben der Initiative „Querdenken 351“ mobilisieren auch die rechtsextremen „Freie Sachsen“ in die Landeshauptstadt.

Die Polizei rechnet bei den angekündigten Protesten mit vorsätzlichen Verstößen gegen die aktuelle sächsische Corona-Notfall-Verordnung. Die Beamten sind auf einen Großeinsatz vorbereitet.

Auch am Elbufer gegenüber des Landtages steht eine kleine Gruppe mutmaßlicher "Querdenker". Auf ihrem Transparent: "Treibt Kretsche den Notstand aus". Felix Franke Transparentaktion einer kleinen "Querdenker"-Gruppe am Elbufer gegenüber des Landtages.

Immer noch stehen „Querdenker“ auf dem Bernhard-von-Lindeau-Platzes. Die Polizei forderte die Teilnehmer der aufgelösten Versammlung mittlerweile zum dritten Mal auf, sich zu entfernen. Felix Franke „Querdenker“ auf dem Bernhard-von-Lindeau-Platz

Die Polizei wertet die Zusammenkunft der Personen vor der Tiefgarage der Semperoper als Versammlung. Die Teilnehmer sollen sich in Richtung Zwingerteich entfernen. Von den Personen, die sich nicht entfernen, werden Personalien aufgenommen. Felix Franke Durchsage der Polizei.

SPD-Politikerin Köpping erhält im Landtag demonstrativ Beifall Die von Anfeindungen betroffene sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat bei der Sondersitzung im Landtag demonstrativ Beifall von den meisten Abgeordneten erhalten. Am Freitagabend hatten rund 30 Gegner der Corona-Politik laut rufend mit Fackeln und Plakaten vor dem Wohnhaus von Köpping in Grimma demonstriert. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete das im Landtag als Grenzüberschreitung. Es sei der Versuch einer Einschüchterung. „Das lassen wir uns nicht gefallen. Petra Köpping, Sie haben unsere hundertprozentige Solidarität“, sagte er und löste eine Beifallswelle aus.



Die Polizei hat die Zufahrtstraßen zum Landtag weiträumig abgeriegelt. Auch Fußgänger werden kontrolliert. Aktuell sind lediglich mehrere Kleingruppen im Umfeld des Landtages unterwegs.

Auch Wasserwerfer der Polizei stehen auf der Straße „Am Zwingerteich“, unweit des Landtages, bereit.

Die Polizei ist bereits am Theaterplatz präsent. Auch Einsatzkräfte aus Berlin und Schleswig-Holstein sind vor Ort. Felix Franke Einsatzkräfte der Polizei bereits am Theaterplatz präsent.

Selbsternannte „Querdenker" haben zu Protesten vor dem Landtag in Dresden aufgerufen. Gegen 13 Uhr sollen die Demonstrationen beginnen. Neben der Initiative „Querdenken 351" mobilisieren auch die rechtsextremen „Freie Sachsen" in die Landeshauptstadt. Die Polizei hat sich auf einen größeren Einsatz vorbereitet.

Für den Abend plant „Querdenken 351“ zusätzlich einen Autokorso, der am Landtag vorbeifahren soll. Wie die Stadt mitteilte, müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen 17.30 und 19.30 Uhr auf Einschränkungen im Stadtgebiet einstellen – insbesondere in der Altstadt, Neustadt sowie in Blasewitz, Prohlis und Plauen.

