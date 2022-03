Dresden

Viel Geduld brauchten am Freitagnachmittag Autofahrer in der sächsischen Landeshauptstadt. Auf dem Autohof an der Washingtonstraße versammelten sich gegen 14.30 Uhr rund 100 Fahrzeuge, insbesondere Lkw, um anschließend durch die Stadt zu fahren.

Der Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes (LSV) hatte zu der Demonstration in Form eines Fahrzeug-Korsos durch die Innenstadt aufgerufen, um den Unmut über die steigendend Kraftstoffpreise aufmerksam zu machen.

Von DNN