Nach dem Tod eines Sechsjährigen, der am Sonnabend an der Budapester Straße vermutlich bei einem illegalen Autorennen von einem Mercedes erfasst worden war, soll ein Gutachter den Unfallhergang ermitteln. Die Polizei nahm am Sonntag in diesem Zusammenhang einen 31-Jährigen fest. Der Tatverdächtige muss heute vor einen Untersuchungsrichter.